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日本對突尼西亞迎世界盃第1000場 里程碑賽事受矚目

中央社紐約19日綜合外電報導
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日本明天美東時間零時對決突尼西亞，將成為世界盃史上第1000場比賽。(新華社)
日本明天美東時間零時對決突尼西亞，將成為世界盃史上第1000場比賽。(新華社)

國際足球總會（FIFA）表示，日本明天美東時間零時對決突尼西亞，將成為世界盃史上第1000場比賽。日本隊教頭表示，希望麾下球員能踢出配得上這場深具里程碑意義賽事的表現。

綜合法新社與路透報導，日本和突尼西亞明天將在墨西哥蒙特雷球場（Monterrey Stadium）進行世界盃第1000場比賽。在這場里程碑賽事前，日本在達拉斯的首戰中以2比2逼和荷蘭；突尼西亞則在蒙特雷以1比5慘敗瑞典

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日本隊教頭森保一賽前表示，能夠參與世足史上第1000場比賽是一種榮譽，他希望日本隊能帶來一場精彩的比賽。

他說：「我們希望確保這是一場精彩的比賽，以配得上世界盃第1000場比賽。」

連續第3次參加世界盃的突尼西亞14日世足首戰慘敗瑞典後，總教練拉姆奇（Sabri Lamouchi）遭解僱，改由法國籍教練瑞納爾（Herve Renard）掌兵符。

森保一表示，他相信閱歷豐富的瑞納爾將會讓突尼西亞球員迫不及待。瑞納爾曾在2022年世界盃執教沙烏地阿拉伯以2比1爆冷擊敗最終奪冠的阿根廷。

突尼西亞中場兼隊長斯基里（Ellyes Skhiri）表示：「能參與第1000場世界盃比賽，意義重大。」

本屆世界盃總計有創紀錄的48支會內賽隊伍，相較於1930年第一屆世界盃僅有13支參賽隊伍。

精華 FAQ

  • 因為國際足總表示，這場對決將是世界盃史上第1000場比賽，具有重要紀念意義，也因此受到球迷與媒體高度關注。

  • 森保一表示，能參與世足史上第1000場比賽是一種榮譽，他希望球員踢出精彩內容，讓整場比賽配得上這個特別時刻。

  • 突尼西亞首戰以1比5慘敗瑞典後，總教練拉姆奇遭到解僱，改由法國籍教練瑞納爾接任，盼帶隊扭轉頹勢。

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