世界盃12日看點╱美國要啃硬骨頭 黃金一代準備好了嗎

美國隊在訓練中。（新華社）

美加墨世界盃 （FIFA World Cup）最後登場的地主國美國隊，美東時間6月12日晚上9點將於首場分組賽亮相，在洛杉磯 SoFi體育場（SoFi Stadium）迎戰南美勁旅巴拉圭。

新浪新聞報導，這座堪稱全球最昂貴（耗資約55億美元）的球場之一的「體育聖殿」，擁有首創的室內外混合型設計，頭頂是由37根巨大抗震柱支撐、面積超過9萬平方公尺的ETFE半透明薄膜天幕，三面開放的設計引入新鮮空氣，既保證了視野通透，又讓球員免受烈日曝曬與雨水侵擾。

為了承辦本屆世界盃，SoFi體育場特地拆除了場邊部分座位以拓寬球場，同時移除了美式足球（NFL）專用的人工草皮，轉而鋪設了一套造價高昂的天然草皮系統。不過，在去年的俱樂部世界盃（世俱盃）時，該球場的天然草皮曾遭到多位總教練吐槽，認為草地過於乾燥，導致足球在上面「彈得像兔子一樣」，國際足總（FIFA）承諾本屆世界盃將徹底解決此問題。

看點1╱美國「黃金一代」能否順利迎來主場首勝？

普利西奇（Christian Pulisic）、麥肯尼（Weston McKennie）、巴洛根（Folarin Balogun）、亞當斯（Tyler Adams）、小維阿（Timothy Weah）……美國隊陣中有超過半數的球員效力於歐洲五大聯賽，全隊總身價約3.7億歐元（約1.28億美元），比巴拉圭高出將近2.5倍。這是美國足球歷史上紙面實力最強的一代，再加上地主身分的主場優勢，這場「首秀」看起來贏面不小。

不過，總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）麾下的美國隊缺點也很明顯。每當遇到對手的「鐵桶陣」時，球隊往往顯得破門乏術，除了當家球星普利西奇之外，很難有其他球員能站出來破網。巴洛根在國家隊的進攻效率遠不如在職業球隊，麥肯尼的前插破門能力也有點「聽天由命」。因此，面對以防守立命的巴拉圭，美國隊如何發動有效攻堅將是勝負關鍵。

看點2╱資格賽斬落南美雙雄 巴拉圭能否讓美國隊踢到鐵板？

在世界盃南美區資格賽中，巴拉圭在18場比賽中僅丟了10球，期間更曾以1比0絕殺巴西、2比1擊敗上屆世界盃冠軍阿根廷。帶著這樣的防守實力踏入洛杉磯，巴拉圭能否給波切蒂諾的球隊帶來一點「南美震撼」？

儘管巴拉圭陣中缺乏超級巨星，但整體防守紀律性極強。他們能在4-4-2、4-3-3和4-2-3-1陣型之間無縫切換，核心戰術是先穩固防守位置，再尋找反擊機會。

當然，巴拉圭的隱憂在於進攻輸出略顯乏力。球隊進攻主要依賴效力英超的阿爾米隆（Miguel Almirón），資格賽18場比賽下來僅攻入14顆進球，熱身賽也遭遇連續兩場被對手完封。這意味著巴拉圭若在比賽中先掉球，後續逆轉的機率將大幅降低。

看點3╱歷史戰績一邊倒 美國力求對戰連勝

美國與巴拉圭算是國際賽的老對手了，且近三次交手皆由美國維持全勝（包括2025年友誼賽美國2比1勝、2018年友誼賽1比0勝，以及2016年美洲盃1比0勝）。

在心理層面上，美國隊明顯較為放鬆；反觀頂著小組出線壓力的巴拉圭，首戰面對地主肯定會拚盡全力搶分，臨場心態或許會相對緊繃。

看點4╱洛杉磯SoFi體育場 究竟是誰的「主場優勢」？

洛杉磯當地擁有超過200萬名拉丁裔人口，其中有相當大的一部分是巴拉圭移民及後裔。因此，即便名義上是美國隊坐鎮主場，但就實際情況而言，客場作戰的巴拉圭在現場球迷的聲量與助威氣勢上，定然不會輸給地主。

雖然美國球員早已習慣這種「主場宛如客場」的奇特氛圍，但對於巴拉圭球員來說，在異國他鄉能獲得如此龐大的海外僑胞支持，精神層面的戰力加成絕對不容小覷。