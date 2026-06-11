在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
2026 FIFA世界盃全部104場賽事在美國由英語轉播平台FOX與FS1，以及西語轉播平台Telemundo與Universo播出。這些頻道可透過DirecTV、YouTube TV等付費電視或串流平台收看。若尚未訂閱相關服務，部分平台提供新用戶免費試用，讓球迷有機會在試用期間免費觀看部分賽事。
以下是免費收看2026 FIFA世界盃的完整攻略：
完全免費
●Tubi：
僅需免費註冊帳號，即可收看美東時間11日下午3時開踢的墨西哥對南非，以及12日晚9時的美國對巴拉圭兩場賽事。
‧墨西哥 vs 南非：
https://tubitv.com/movies/500009313/mexico-vs-south-africa
‧美國 vs 巴拉圭：
https://tubitv.com/movies/500009312/usa-vs-paraguay
●數位電視天線（OTA Antenna）：
一次購買即可長期免費接收FOX無線訊號，收看FOX播出的70場世界盃賽事。可至FCC網站查詢所在地的無線電視收訊狀況。
免費試用（到期後收費）
●YouTube TV：
提供新用戶免費試用（試用天數依訂閱方式及促銷活動而異），可收看FOX、FS1、Telemundo及Universo頻道。
●FOX One：
目前提供3天免費試用，之後月費19.99美元，可收看全部104場英語轉播賽事。
●DirecTV：
提供新用戶免費試用（試用期間及價格依方案而異），可收看FOX、FS1、Telemundo等頻道。
●Fubo：
提供新用戶免費試用，涵蓋FOX、FS1等世界盃轉播頻道。
透過其他訂閱附贈
●Peacock（西語轉播）：
Peacock將提供世界盃西語轉播內容。Walmart+會員可免費獲得Peacock Premium（含廣告版）資格。符合資格的學生及部分政府補助受惠者則可享折扣方案。
英語轉播由FOX與FS1負責，西語轉播則由Telemundo與Universo播出，共涵蓋全部104場賽事，觀眾可透過付費電視或串流平台收看。 Tubi只要免費註冊即可觀看兩場指定比賽；另外使用數位電視天線接收FOX無線訊號，也能長期免費收看FOX播出的70場世界盃賽事。 YouTube TV、FOX One、DirecTV與Fubo都提供新用戶試用或短期免費方案；其中FOX One有3天免費試用，試用後則改收月費19.99美元。
精華 FAQ
英語轉播由FOX與FS1負責，西語轉播則由Telemundo與Universo播出，共涵蓋全部104場賽事，觀眾可透過付費電視或串流平台收看。
Tubi只要免費註冊即可觀看兩場指定比賽；另外使用數位電視天線接收FOX無線訊號，也能長期免費收看FOX播出的70場世界盃賽事。
YouTube TV、FOX One、DirecTV與Fubo都提供新用戶試用或短期免費方案；其中FOX One有3天免費試用，試用後則改收月費19.99美元。
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