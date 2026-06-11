世界盃主辦城／美國首戰在此：洛杉磯完全觀賽指南

索菲球場。（美聯社）

美國隊6月12日在這裡踢第一場。全城沸騰，可到聖蓋博谷先吃飽，再進球場看球。

洛杉磯 不只是好萊塢 和陽光海灘，它也是北美華人密度最高的城市之一，擁有全美規模最大的中式餐飲聚落。世界盃 期間，洛杉磯共舉辦8場賽事，包括美國兩場小組賽和一場準決賽，是整個世界盃流量最高的城市之一。

球場資訊

球場名稱： 索菲球場（SoFi Stadium，世界盃期間官方名稱：洛杉磯球場）

地點： 加州英格爾伍德（Inglewood, CA）

容量： 70,000人

本屆賽事： 8場，共有5場小組賽、2場32強淘汰賽，以及準決賽（7/10）

索菲球場是全北美最現代化的球場之一，以場內懸掛的巨型雙面「無限螢幕」和半透明屋頂聞名。有屋頂遮陽是一大優勢，洛杉磯6月均溫77至86°F，比達拉斯或休士頓友善許多，但戶外等候區仍烈日當頭，防曬不可少。

本屆賽事場次（太平洋時間PT）

6/12（五）下午6時 美國 vs. 巴拉圭（小組賽D組）

6/15（一）下午6時 伊朗 vs. 紐西蘭（小組賽G組）

6/18（四）中午12時 瑞士 vs. 波士尼亞（小組賽B組）

6/21（日）中午12時 比利時 vs. 伊朗（小組賽G組）

6/25（四）晚上7時 土耳其 vs. 美國（小組賽D組）

6/28（日）中午12時 32強賽（對戰隊伍待定）

7/2（四）中午12時 32強賽（對戰隊伍待定）

7/10（五）中午12時 準決賽

✈️ 從機場怎麼去球場

洛杉磯只有一個主要國際機場，比紐約單純得多。

洛杉磯國際機場（LAX）——唯一選擇，距球場僅4英里

LAX離球場非常近，開車正常只需10至15分鐘。但I-405公路在比賽日前3小時起預計會出現全美最嚴重的塞車之一，加上叫車加成計費，不建議比賽當天才決定交通方式。

●最省錢路線：LAX免費接駁轉地鐵（單程$1.75）

從LAX出發，搭免費接駁巴士到LAX/Metro Transit Center車站，在Bay 8搭乘免費的索菲球場世界盃接駁巴士，直達球場，全程約30至40分鐘，費用僅$1.75。這是主辦方最推薦的方式，比賽日最不容易誤點。

●從市區出發：地鐵轉接駁

從市中心（7th St/Metro Center）搭E線到Willowbrook/Rosa Parks站，轉C線（綠線）到Hawthorne/Lennox站，再搭官方接駁巴士到球場，全程約45至60分鐘，票價同樣$1.75。

重要提醒：索菲球場沒有地鐵直達，最近的地鐵站是C線的Hawthorne/Lennox站，距球場約2英里，必須搭官方接駁巴士銜接。不要以為地鐵到站就等於到了球場。

🚇 比賽日交通規則

開車停車：球場官方停車位須提前透過SoFi App或SpotHero預訂，早鳥價約$55至$101（含停車位加來回接駁票），一般車位$80至$250不等，比賽日不開放現場購票。

Uber／Lyft：叫車落客區在球場停車場Lot R – Intuit East Garage附近，距球場入口需步行15至20分鐘，賽後等車時間極長，不建議作為主要方式。

禁止車尾派對（tailgate party）：FIFA明確禁止在索菲球場範圍內進行任何車尾派對活動。

核心建議：搭Metro是洛杉磯比賽日的最佳解。開賽前至少3小時出發，先到聖蓋博谷吃飯，再轉車進球場。

🌤️ 天氣

6月洛杉磯均溫77至86°F，日照強烈，空氣乾燥。球場有半透明屋頂遮陽，但戶外交通等候區完全暴露在陽光下。建議攜帶防曬乳、太陽眼鏡和足夠的水，進場前先在陰涼處等候。

🍽️ 球場附近吃什麼

索菲球場位於英格爾伍德，周邊餐廳以美式料理為主，華人食物幾乎沒有。建議進場前在聖蓋博谷吃飽，場內食物以熱狗、漢堡、薯條為主，價格偏高。

球場旁的Hollywood Park園區有幾家餐廳可選擇：

Kilowatt：休閒美式酒吧，有多個大螢幕，賽前賽後都熱鬧。

SoFi Stadium官方美食攤：球場內各層均有美式小吃攤，提前研究好位置可省去排隊時間。

Intuit Dome附近餐廳：緊鄰球場的綜合娛樂區，有多家連鎖餐廳，比賽日排隊是常態，建議至少提早2小時到場用餐。

華人球迷的建議：球場周邊找不到中餐，從聖蓋博谷吃飽出發是洛杉磯看球的建議做法。

🥟華人聚落與觀賽熱點

這是洛杉磯對華人球迷最大的吸引力：聖蓋博谷（San Gabriel Valley）。

聖蓋博谷是全北美最大的中式餐飲聚集地，選擇比洛杉磯唐人街更豐富。蒙特利公園市（Monterey Park）、聖蓋博市（San Gabriel）、阿罕布拉（Alhambra）連成一片，處處可見中文招牌，台灣牛肉麵、廣式飲茶、四川火鍋、上海小籠包，令人目不暇給，且許多餐廳深夜仍在營業。

球迷的標準行程：下午先到聖蓋博谷吃一頓，再開車或搭車去球場，賽後回來消夜。 從聖蓋博谷開車到索菲球場約30至40分鐘，比從市中心出發更快。

除聖蓋博谷外，洛杉磯華埠（Broadway一帶）也是世界盃期間聚餐看球的熱點，距市中心近，交通方便。

📺 沒票也不遺憾

洛杉磯是16座城市中公共觀賽活動最豐富的城市之一：

洛杉磯紀念球場在6月11至14日舉辦FIFA開幕球迷節，另有10個社區球迷區在整個賽期輪流舉辦，包括原始農夫市場（6/18–21）、聯合車站（6/25–28）、威尼斯海灘（7/11）和Fairplex（7/14、15、18、19）等，多數免費或低消入場。

聖蓋博谷也設有官方觀賽Fan Zone，搭Foothill Transit Bus 269可抵達，對住在谷區的華人球迷是最方便的選擇，看球吃飯一站搞定。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

交通規畫：metro.net/riding/world-cup

停車預訂：SpotHero／SoFi App

最近機場：洛杉磯國際機場LAX（約4英里）

最近地鐵站：C線Hawthorne/Lennox站（需轉接駁巴士）

比賽日建議出發時間：開賽前至少3小時

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