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世界盃主辦城／看球兼慶祝國慶：費城完全觀賽指南

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林肯金融球場。（美聯社）
林肯金融球場。（美聯社）

這裡有全賽程交通最方便的球場，還可以於美國250歲生日當天觀看16強賽，就在獨立宣言簽署的城市踢。

費城是美國建國的發源地，獨立宣言和憲法都在這裡誕生。這次世界盃讓費城多了一個特別的角色：7月4日美國建國250周年紀念日當天，費城將舉辦一場16強淘汰賽，而獨立廳（Independence Hall）就在球場以北4英里處，沒有任何一座世界盃球場比這裡更能體現「歷史感」這兩個字。

從交通角度來說，費城的林肯金融球場是本屆16座城市中公共交通評分最高的美國球場，地鐵直達，票價只要$2.90，比賽後還免費搭車回市區。簡單說，費城是本屆「最不需要擔心交通」的美國城市。

球場資訊

球場名稱：林肯金融球場（Lincoln Financial Field，世界盃期間官方名稱：費城球場）

地點：賓州費城南費城（South Philadelphia），1 Lincoln Financial Way

容量：69,000人 

本屆賽事：6場，共有5場小組賽，以及一場16強（7/4）

林肯金融球場是費城老鷹隊（NFL）的主場，位於南費城運動園區內，緊鄰費城人棒球場和富國銀行中心，整個運動園區是全美最密集的職業運動場地聚落之一。

本屆賽事場次（美東時間ET）

6/14（日）晚上7時 象牙海岸 vs. 厄瓜多（小組賽E組）

6/19（五）晚上8時30分 巴西 vs. 海地（小組賽C組）

6/22（一）下午5時 法國 vs. 伊拉克（小組賽I組）

6/25（四）下午4時 庫拉索 vs. 象牙海岸（小組賽E組）

6/27（六）下午5時 克羅埃西亞 vs. 加納（小組賽L組）

7/4（六）下午5時 16強賽（對戰隊伍待定）⭐美國國慶日

7月4日的16強賽是本屆最具歷史意義的單場比賽之一，費城是美國獨立宣言的誕生地，在這一天這座城市將同時慶祝建國250周年和世界盃淘汰賽。如果美國隊在小組賽晉級，理論上有機會在費城踢這場16強。

✈️ 從機場怎麼去球場

費城國際機場（PHL）——唯一主要機場，距球場最近

PHL距球場約5英里，是本屆所有球場中離機場最近的之一。出機場後可搭SEPTA區域鐵路（Regional Rail）Airport Line進市區，再轉地鐵Broad Street Line南下到NRG Station，全程約30至40分鐘，費用約$8至$10。或者直接叫車，非比賽日約15分鐘，費用不超過$20，是本屆所有城市中從機場到球場最省時省力的。

從紐約搭Amtrak前往費城只需約1至1.5小時，車費約$30至$60，費城30th Street Station抵達後轉地鐵約20分鐘到球場，是東岸串城看球最方便的路線。

🚇 比賽日怎麼進球場

費城是本屆美國城市中交通最省力的——地鐵直達、票價全賽最低、賽後還免費搭車回去。

●SEPTA Broad Street地鐵線（唯一且最佳選擇）

搭SEPTA橙線（Broad Street Line）南下，在最後一站NRG Station下車，步行幾分鐘即到球場，單程票價$2.90。更好的是，比賽結束後所有費城場次SEPTA提供免費搭車回市區的服務，賽後不需要搶Uber、不需要等計程車，直接上地鐵就走。

從市中心（Center City）市政廳站出發約20分鐘，從費城華埠步行到地鐵10th Street站約5分鐘，再搭地鐵直達球場。

●開車停車

球場停車位需提前在網上預訂，小組賽停車費最低$125起，必須持有效球票才能購買停車證，車尾派對（tailgating）在球場管轄停車場允許，場地開放時間為開賽前至少4小時。

核心建議：搭SEPTA是費城比賽日的唯一正確答案，$2.90到球場，賽後免費回家，比任何城市都省力。

🌤️ 天氣

費城6月均溫約77至86°F，濕度中等，偶有午後雷陣雨。比北方的波士頓熱，但比南方的達拉斯、休士頓舒適。林肯金融球場是露天場地，建議帶防曬乳和折疊傘。晚上9時的場次（6/19巴西對海地）是費城最好看的夜場之一，氣溫比白天涼爽許多。

🍽️ 球場附近吃什麼

林肯金融球場位於南費城運動園區，周邊餐廳以美式料理為主：

Xfinity Live!：緊鄰球場的大型娛樂廣場，集合多家餐廳和酒吧，有大螢幕播球，比賽日人潮極多，建議提早至少2小時到場用餐

Chickie's & Pete's：費城本地連鎖餐廳，以螃蟹薯條（Crab Fries）聞名，是費城球迷的必吃清單

Tony Luke's：費城著名牛排三明治（Cheesesteak）連鎖，運動園區有分店

球場內食物：費城最著名的Cheesesteak和軟椒鹽脆餅（Soft Pretzel）在場內都有售，是其他城市球場吃不到的在地特色，務必嘗試

華人球迷請注意：球場附近沒有中餐。建議從費城華埠吃飽，再搭地鐵直達球場。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

費城華埠（Chinatown）位於市中心Arch Street和10th Street交叉口一帶，是東岸歷史悠久的華人聚落，廣式飲茶、港式燒臘、台灣料理和越南河粉密集，從華埠搭地鐵Broad Street Line直達球場只需約20分鐘，是費城最便捷的賽前用餐地點。

費城華埠規模雖不如紐約法拉盛龐大，但勝在位置極好，距市中心和球場都近，且鄰近獨立廳等歷史景點。7月4日比賽那天，可以上午去獨立廳和自由鐘（Liberty Bell）參觀，中午到華埠吃飯，下午搭地鐵去球場看16強，安排一天的行程完全沒問題。

📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節在Lemon Hill（東費爾芒特公園）舉辦，整個賽期39天全程開放，有大螢幕直播、現場音樂和文化活動，免費入場但需提前上網登記，預計每場比賽日吸引15,000至25,000人。

賓夕法尼亞州也在匹茲堡、雷丁和斯克蘭頓設立Fan Zone，在淘汰賽階段（7月3日至19日）播放比賽直播，對住在賓州各地的球迷是很好的選擇。

🗽 7月4日特別行程建議

費城是本屆唯一一個比賽日恰好是重大國定假日的城市，這天可以這樣安排：

上午9時：獨立廳（Independence Hall）免費參觀，自由鐘（Liberty Bell）步行可達

中午：Reading Terminal Market午餐，費城最著名的室內市場，牛排三明治、軟脆餅、費城風味全在這裡

下午2時：費城華埠用下午茶

下午4時：搭SEPTA地鐵出發前往球場

下午5時：16強賽開踢

賽後：SEPTA免費搭車回市區，繼續慶祝美國250歲生日

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets 

SEPTA大眾運輸：septa.org 

最近機場：費城國際機場PHL（約5英里） 

最近地鐵站：Broad Street Line，NRG Station（終點站） 

單程地鐵票價：$2.90（賽後免費） 

從紐約搭Amtrak：約1至1.5小時，30th Street Station下車 

比賽日建議出發時間：開賽前至少2至3小時

上一篇：舊金山灣區——北美歷史最悠久的華埠就在這裡，矽谷華人工程師的世界盃夏天。

下一篇預告：洛杉磯——美國首場比賽在這裡開踢，球場沒有地鐵直達怎麼辦？聖蓋博谷的中式美食讓你看球吃飯一次搞定。

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費城 NFL 世界盃

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