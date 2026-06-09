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世界盃主辦城／矽谷夏日趴：舊金山灣區觀賽指南

世界盃主辦城／矽谷夏日趴：舊金山灣區完全觀賽指南

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黎維斯球場。（美聯社）
黎維斯球場。（美聯社）

北美歷史最悠久的華埠在這裡，這是矽谷華人工程師的世界盃夏天。

舊金山灣區是北美華人密度最高的地區之一，舊金山華埠建於19世紀中期，是北美歷史最悠久的華人聚落；矽谷一帶則聚集著來自台灣、中國、香港的科技移民和工程師家庭。世界盃期間灣區共舉辦6場賽事，全部在聖塔克拉拉（Santa Clara）的黎維斯球場（Levi's Stadium）進行。

要注意的是：雖然FIFA官方名稱叫「舊金山灣區球場」，但球場實際上在聖塔克拉拉，距離舊金山市區約45英里，而最近的機場是聖荷西機場。這點和很多人的直覺完全相反，訂房訂票前一定要搞清楚。

球場資訊

球場名稱：黎維斯球場（Levi's Stadium，世界盃期間官方名稱：舊金山灣區球場）

地點：加州聖塔克拉拉（Santa Clara, CA），距舊金山市區約45英里

容量： 71,000人（世界盃臨時擴建後）

本屆賽事： 6場，共有5場小組賽＋1場32強

黎維斯球場是開放式露天球場，今年初剛完成2億美元翻新工程，裝設了NFL最大的戶外4K螢幕，音響系統也全面升級，是全北美設備最先進的球場之一。

本屆賽事場次（太平洋時間）

6/13（六）中午12時 卡達 vs. 瑞士（小組賽B組）

6/16（二）晚上9時 奧地利 vs. 約旦（小組賽J組）

6/19（五）晚上9時 土耳其 vs. 巴拉圭（小組賽D組）

6/22（一）晚上8時 約旦 vs. 阿爾及利亞（小組賽J組）

6/25（四）晚上7時 巴拉圭 vs. 澳洲（小組賽D組）

7/1（三）晚上7時 32強賽（D組冠軍 vs. 第三名隊伍待定）

✈️ 從機場怎麼去球場

灣區有三個機場，選哪個差很多：

●聖荷西機場（SJC）——最近，強烈推薦

SJC距球場僅約3至4英里，是全賽16座城市中機場離球場最近的。出機場後搭免費接駁車到聖塔克拉拉Caltrain／VTA車站，再搭VTA輕軌綠線或橙線直達Great America站，步行即到球場，全程約15至20分鐘。或直接叫車，約10分鐘、費用不超過$15。對大多數從美國國內飛來的球迷，SJC是最好的選擇。

●舊金山國際機場（SFO）——國際航班最多，但最遠

SFO距球場約27英里，需搭BART到Millbrae站，轉Caltrain南下到Mountain View站，再轉VTA橙線輕軌到Great America站，全程約90分鐘。建議在機場辦理Clipper卡，可一卡通用BART、Caltrain和VTA三個系統。從亞洲、歐洲直飛多半落地在SFO。

●奧克蘭機場（OAK）——預算航空選項

OAK距球場約26英里，搭免費BART接駁到Coliseum BART站，轉BART到Milpitas站，再轉VTA橙線到球場，全程約50至60分鐘。Southwest等低成本航空常以OAK為基地，票價有時比SFO便宜。

🚇比賽日怎麼進球場

●VTA輕軌（最推薦）

VTA橙線和綠線直達球場旁的Great America站，距球場入口僅0.2英里步行距離，是最方便的進場方式，單程票價$2.50。

●從舊金山出發：Caltrain轉VTA

從舊金山4th & King站搭Caltrain南下到Mountain View站，轉VTA橙線輕軌到Great America站，全程約60至75分鐘。Caltrain加VTA合計費用約$10至$15，遠比開車停車划算。

●開車停車

球場停車位須提前透過SpotHero預訂，費用約$40至$100不等，US-101公路在比賽日前3小時起會嚴重塞車，不建議開車。

●Uber／Lyft

可以叫，但比賽結束後等車時間很長。叫車落客和上客區在Red Lot 7和Tasman Drive附近，賽後建議耐心等候或提前安排。

核心建議：住在聖塔克拉拉或聖荷西的球迷最省事，搭VTA輕軌直達；從舊金山市區出發的球迷走Caltrain轉VTA是最穩定的路線。比賽日至少提前3小時出發。

🌤️天氣

灣區6月天氣是北美16座城市中最舒適的之一，均溫約60至70°F，但要注意「灣區的夏天」有個特性：白天陽光普照，傍晚後海洋霧氣（marine layer）湧入，氣溫可快速下降至55至60°F。特別是晚上9時的場次，進場時還很熱，比賽結束後走出球場可能突然涼意十足。建議多帶一件外套。

🍽️球場附近吃什麼

球場位於聖塔克拉拉，周邊是企業園區和飯店群，餐廳選擇以連鎖美式料理為主。球場步行範圍內有幾個選擇：

Great America Parkway一帶：多家連鎖餐廳，包括Cheesecake Factory、BJ's Brewhouse等，適合賽前用餐，比賽日建議提早1至2小時到場。

Santa Clara Convention Center附近：多家飯店附設餐廳，Hilton Santa Clara和Hyatt Regency Santa Clara距球場步行即達。

球場內食物：以美式小吃為主，熱狗、漢堡、披薩，價格偏高。

華人球迷的建議：球場附近沒有中餐。建議從舊金山華埠、聖荷西大型亞洲超市附近或矽谷的台灣料理街吃飽再出發。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

灣區的華人社區分布在三個截然不同的區域，各有特色：

舊金山華埠是北美歷史最悠久的華人聚落，飲茶點心享譽全球，Golden Gate Bakery的蛋撻和Lai Hong Lounge的點心受到許多老饕推崇。華埠距球場約45英里，適合比賽前一天或非比賽日前往，邊吃邊感受老華埠氣氛。

矽谷華人社區（庫比蒂諾Cupertino、桑尼維爾Sunnyvale、山景城Mountain View一帶）是中國和台灣移民工程師家庭的聚集地，台灣牛肉麵、滷肉飯、手搖飲料店林立，和舊金山華埠是截然不同的新移民飲食文化。這一帶距球場最近，比賽日吃完飯搭VTA就能直接進球場，是最方便的觀賽基地。

聖荷西市中心及周邊也有豐富的亞裔餐廳聚落，越南、台灣、中式料理一應俱全，大型亞洲超市99 Ranch Market和H Mart均有分店。

📺沒票也不遺憾

灣區的觀賽活動是16座城市中數量最多、分布最廣的之一。灣區主辦委員會宣布在整個灣區設立30個以上的免費觀賽Fan Zone，包括舊金山的Thrive City（大通中心旁）、China Basin Park、Pier 39，以及聖荷西的San Pedro Square Market等，全部免費入場，無需登記。

值得特別關注的是China Basin Park的觀賽活動，地點就在舊金山華埠和華人社區附近，是結合看球和品嘗華埠美食的最佳組合。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets 

交通規畫：sfbayareafwc26.com/transit 

VTA輕軌資訊：vta.org

Caltrain資訊：caltrain.com 

最近機場：聖荷西國際機場SJC（約4英里） 

最近VTA站：Great America站（距球場0.2英里） 

比賽日建議出發時間：開賽前至少3小時

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