世界盃主辦城／賽事含金量最高：波士頓完全觀賽指南

吉利特球場。（路透）

球場不在波士頓 市區，但英格蘭對加納、法國對挪威 就在這裡踢，加上含四強賽，波士頓是本屆含金量最高的城市之一。

波士頓是美國最古老的城市之一，也是整個東北部新英格蘭地區的文化核心。這次世界盃 FIFA把球場冠以「波士頓球場」的名稱，但實際上比賽場地吉利特球場（Gillette Stadium）位於波士頓以南約22英里的福克斯伯勒（Foxborough）小鎮，不是很多人以為的波士頓市中心，開車不塞車時大約需要30–40分鐘，所以訂房的時候記得先想清楚要住哪裡、怎麼去球場。

本屆波士頓共舉辦7場賽事，包含英格蘭、法國、挪威、蘇格蘭等歐洲強隊，以及一場32強和一場8強（準四強）淘汰賽，是本屆16座城市中除決賽城市外賽事等級最高的城市之一。

球場資訊

球場名稱：吉利特球場（Gillette Stadium，世界盃期間官方名稱：波士頓球場）

地點：麻州福克斯伯勒（Foxborough, MA），距波士頓市區約22英里

容量：65,000人

本屆賽事：7場，共有5場小組賽、1場32強、1場8強（7/9）

吉利特球場平時是新英格蘭愛國者隊（NFL）和新英格蘭革命隊（MLS）的主場，緊鄰球場的Patriot Place是一個集合餐廳、購物和娛樂的大型廣場，比賽日前後用餐方便。

本屆賽事場次（美東時間ET）

6/13（六）晚上9時 海地 vs. 蘇格蘭（小組賽C組）

6/16（二）下午6時 伊拉克 vs. 挪威（小組賽I組）

6/19（五）下午6時 蘇格蘭 vs. 摩洛哥（小組賽C組）

6/23（二）下午4時 英格蘭 vs. 加納（小組賽L組）

6/26（五）下午3時 挪威 vs. 法國（小組賽I組）

6/29（一）下午4時30分 32強賽（對戰隊伍待定）

7/9（四）下午4時 準四強（8強，對戰隊伍待定）

波士頓陣容相當精彩，英格蘭、法國、挪威三支歐洲強隊全在這裡，其中6/26挪威對法國是波士頓最受矚目的小組賽，法國作為本屆奪冠熱門，預計吸引大批法裔美國球迷從新英格蘭各地湧入。

✈️ 從機場怎麼去球場

波士頓有兩個機場，各有優劣：

●波士頓洛根國際機場（BOS）——主要國際機場

BOS距球場約35英里，是新英格蘭地區最大的國際機場，亞洲和歐洲直飛航班主要落地在這裡。出機場後搭Silver Line巴士或地鐵藍線進市區，再到South Station（南站）轉乘世界盃專用通勤火車前往球場，全程約75至90分鐘。

●普羅維登斯機場（PVD）——距球場最近的機場

PVD位於羅德島州普羅維登斯市，距球場約25英里，比BOS近得多。Southwest等低成本航空常以PVD為基地，從美國各城市飛來波士頓，PVD票價有時便宜很多，出機場叫車約30至40分鐘即可抵達球場附近，是很多當地球迷的秘密選項。

🚇 比賽日怎麼進球場

波士頓是本屆美國球場中交通規劃最完善的城市之一，有專屬列車直達球場。

●MBTA波士頓球場專車（推薦）

MBTA為每場比賽準備14班專車，從波士頓南站（South Station）出發，全程不停站直達球場旁的Foxboro Station，車程約60分鐘，來回票價$80。購票必須憑當天FIFA球票，透過MBTA的mTicket App提前購買，名額有限，早售完。

重要提醒：每張票都有指定的登車群組（Boarding Group A至E），必須在指定時間前抵達南站排隊，最晚一班火車在開賽前約90分鐘抵達球場。比賽結束後火車在終場哨響後30分鐘開始發車，全數返回南站，沒趕上就要自己想辦法。

從南站出發要怎麼去？南站有地鐵紅線、銀線和Amtrak美鐵直達，是全波士頓交通最方便的地點。住在Back Bay或Fenway區的球迷也可以從Back Bay站上車，更近更方便。

●開車停車

福克斯伯勒的停車位採全預約制，名額極為有限，必須提前在網上預訂。開車的缺點是Route 1和I-95公路在比賽日會嚴重塞車，賽後離場可能等待超過1小時。

●Uber/Lyft

叫車落客和上客區在Lot 15停車場，靠近CVS Health入口。賽後等車時間很長，不建議作為主要方式。

核心建議：MBTA專車是唯一可靠選擇，票一開放立刻搶，不要等。比賽日至少提前3小時出發。

🌤️ 天氣

波士頓6月均溫約68至77°F，是本屆美國城市中氣候最舒適的地方之一，偶有陣雨但不像南方城市那樣悶熱。吉利特球場是露天場地，晚上9時的場次（6/13）結束後已是深夜，溫度可降至60°F以下，建議多帶一件外套。7月9日8強賽時氣溫會更暖和，均溫約77至82°F。

🍽️ 球場附近吃什麼

吉利特球場緊鄰的Patriot Place廣場是比賽日用餐的最佳選擇，步行即達，選擇比其他市郊球場豐富：

CBS Scene：大型運動酒吧，多個大螢幕，是新英格蘭球迷比賽日最常去的聚集地，氣氛熱鬧。

Toby Keith's I Love This Bar：鄉村音樂風格酒吧，食物份量大，適合賽前飽餐一頓。

Bar Louie：休閒美式餐廳，有多種雞尾酒和漢堡選擇。

球場內食物：以美式小吃為主，熱狗、漢堡、海鮮巧達濃湯（Clam Chowder，波士頓名物）在場內攤位有售，是其他城市球場吃不到的在地特色。

華人球迷請注意：球場附近及福克斯伯勒小鎮幾乎沒有中餐。建議從波士頓唐人街吃飽再出發，或賽後回市區繼續吃宵夜。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

波士頓華埠（Chinatown）是波士頓最精華的華人聚落，是全美第三大華人社區，位於市中心Kneeland Street和Essex Street一帶，從南站步行只需5至10分鐘，地鐵橙線Chinatown站直達。廣式飲茶、港式燒臘、台灣牛肉麵、麻辣火鍋集中在這一帶，許多餐廳深夜仍在營業，是波士頓球迷賽後消夜的首選。

波士昆西市（Quincy）南部的Quincy Center一帶也有大型亞裔社區，廣式和台式餐廳密集，從南站搭地鐵紅線約20分鐘，是除華埠以外波士頓地區華人美食最集中的地方。

華人球迷的標準行程：先在唐人街吃飯，步行到南站搭專車，賽後回華埠吃消夜。全程不需要叫車或開車，是本屆最省力的觀賽路線之一。

📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節在波士頓市政廳廣場（City Hall Plaza）舉辦，從6月12日到27日共16天，免費入場，有大螢幕直播、現場音樂和食物攤位，需提前上網登記。

劍橋市跨越7場比賽在哈佛廣場、中央廣場、MIT開放空間等多個地點舉辦免費戶外觀賽活動，是波士頓地區氣氛最好的免費看球選擇之一。

此外，麻薩諸塞州各地包括羅厄爾、伍斯特、弗雷明漢等城市也獲得州政府補助，舉辦各自的社區觀賽活動，對住在大波士頓郊區的球迷非常方便。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

MBTA世界盃專車：mbta.com/guides/world-cup-guide

專車購票：MBTA mTicket App

最近機場：洛根國際機場BOS（約35英里）；普羅維登斯機場PVD（約25英里）

最近地鐵站：南站（地鐵紅線、銀線）轉搭專車

球場至波士頓華埠：搭專車至南站，步行約5至10分鐘

比賽日建議出發時間：開賽前至少3小時

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