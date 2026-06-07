世界盃主辦城／最難搶票的比賽在此：邁阿密完全觀賽指南

硬石球場。（美聯社）

哥倫比亞對葡萄牙、C羅 ，加上季軍賽，這是拉丁風情的世界盃 夏天。

邁阿密是北美最有拉丁靈魂的城市。超過70%的居民有拉丁裔背景，西班牙語幾乎和英語一樣通用，哥倫比亞、委內瑞拉、古巴 、巴西社群在這裡都有龐大聚落。世界盃期間，邁阿密將成為全北美氣氛最熱烈的城市之一。

本屆邁阿密共舉辦7場賽事，其中6/27哥倫比亞對葡萄牙（C羅出場）已被FIFA確認為全賽票需求最高的單場比賽，加上7/11準四強（8強）和7/18的季軍賽，邁阿密的賽事等級在16座城市中名列前茅。

對華人球迷來說，邁阿密的中式餐廳選擇有限，但這座城市有全北美最獨特的拉丁足球文化氛圍，本身就是一種體驗。

球場資訊

球場名稱：硬石球場（Hard Rock Stadium，世界盃期間官方名稱：邁阿密球場）

地點：佛州邁阿密花園市（Miami Gardens），347 Don Shula Drive

容量：64,767人

本屆賽事：7場，共4場小組賽、1場32強、1場準四強（8強，7/11）、季軍賽（7/18）

硬石球場是邁阿密海豚隊（NFL）的主場，球場設有大型遮陽頂篷，可保護約90%的座位免受日曬和雨淋，但沒有可收合屋頂和冷氣，在邁阿密6至7月的高溫潮濕下，這是一個需要注意的重要因素。

本屆賽事場次（美東時間ET）

6/15（一）下午6時 沙烏地阿拉伯 vs. 烏拉圭（小組賽H組）

6/21（日）下午6時 烏拉圭 vs. 佛得角（小組賽H組）

6/24（三）下午6時 蘇格蘭 vs. 巴西（小組賽C組）

6/27（六）晚上7時30分 哥倫比亞 vs. 葡萄牙（小組賽K組）⭐C羅可能上場，門票最搶手

7/3（五）32強賽（對戰隊伍待定）

7/11（六）準四強（8強，對戰隊伍待定）

7/18（六）下午5時 季軍賽

6/27哥倫比亞對葡萄牙是本屆最難搶的票，邁阿密擁有全美最大的哥倫比亞裔社群，加上C羅的全球票房號召力，這場比賽的搶票難度和決賽不相上下。

✈️ 從機場怎麼去球場

邁阿密有兩個主要機場：

●邁阿密國際機場（MIA）——主要國際機場

MIA距球場約16英里，是亞洲、歐洲和拉丁美洲直飛航班的主要入口。出機場後搭MIA Mover接駁到Miami Intermodal Center，再轉Metrorail橙線到Palmetto Station，轉乘球場接駁巴士前往球場，全程約45至60分鐘。也可以直接叫車，非比賽日約25至35分鐘，費用約$30至$50。

●勞德代爾堡機場（FLL）——邁阿密第二機場

FLL距球場約20英里，低成本航空（Spirit、Frontier）常以此為基地，票價有時比MIA便宜許多。從FLL搭Brightline高速列車到Aventura站，再轉免費接駁巴士前往球場，是從FLL到球場最方便的路線。

🚇 比賽日怎麼進球場

邁阿密的球場交通是本屆16座城市中規畫最複雜的之一，沒有地鐵直達，必須組合多種交通方式。

●Brightline高速列車＋接駁巴士（推薦）

搭Brightline列車到Aventura站，下車後轉免費的Hard Rock Stadium Connect Shuttle接駁巴士直達球場，是從市中心、布里克爾（Brickell）或南灘（South Beach）出發最省事的路線。Brightline在邁阿密中央站（MiamiCentral Station）發車，設施現代舒適，票價約$5至$15視距離而定。

●Metrorail＋接駁巴士

搭Metrorail到Palmetto Station，再轉乘球場接駁巴士，全程約45至60分鐘，票價$2.25。Metrorail在邁阿密市中心、布里克爾和機場都有站點，是預算有限的球迷最佳選擇。

●開車停車

球場有大型停車場，球場周邊停車位必須提前預訂，比賽日道路封閉和安全管制範圍廣，沒有停車證不要開車前往。

●Uber/Lyft

球場有指定叫車上下車區，但比賽日加成計費嚴重，賽後等車時間極長，強烈建議提前安排或賽後等1至2小時再叫。

核心建議：搭Brightline＋接駁巴士是邁阿密最省力的進場方式，比賽日至少提前3小時出發。

🌤️ 天氣：邁阿密的熱不一樣

邁阿密6至7月均溫最高約87至90°F，濕度極高，午後雷陣雨幾乎每天發生，是全賽氣候最嚴峻的場地之一。球場頂篷可以遮陽，但無法阻擋濕熱空氣，場內並無冷氣。

實際建議：穿排汗透氣衣物，帶折疊傘以防午後突發雷陣雨，場內補水要積極，下午場次尤其要注意防曬。晚上7時30分的哥倫比亞對葡萄牙是邁阿密相對涼爽的場次，入場時暑氣已稍減。

🍽️ 球場附近吃什麼

硬石球場位於邁阿密花園市，周邊以住宅區為主，球場附近餐廳選擇有限：

Calder Casino附近：球場北側有幾家連鎖餐廳，適合賽前快速用餐。

球場內食物：熱狗、漢堡、薯條為主，另有古巴三明治（Cuban Sandwich）這個邁阿密特色食物在場內部分攤位有售，值得一試。

華人球迷請注意：球場附近幾乎沒有中餐。建議從市區吃飽再前往球場，或在Doral區用餐後出發。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

邁阿密的中式餐飲選擇遠不如其他城市豐富，但有幾個值得關注的地點：

多拉爾（Doral）是邁阿密地區亞裔和華人商業最集中的郊區城市，有部分中式和亞洲餐廳，距球場約15至20分鐘車程，Doral也以南美洲熱情的足球氛圍著稱，世界盃期間各場看球聚會非常熱鬧。

邁阿密市區本身以拉丁裔飲食文化為主，哥倫比亞料理、古巴菜、委內瑞拉餐廳密集，對習慣中式料理的球迷來說選擇有限，但如果願意嘗試不同口味，邁阿密提供全北美最道地的拉丁美洲美食體驗。

📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節預計在邁阿密海濱公園（Bayfront Park）舉辦，免費入場，有大螢幕直播和現場活動。

Wynwood區的Grails Sports Bar設有75個以上螢幕，是邁阿密全賽期間最受球迷歡迎的看球場所，特別是6/27哥倫比亞對葡萄牙當天預計爆滿，建議提早訂位。

Doral一帶以南美洲熱情的球迷文化著稱，世界盃期間是全邁阿密氣氛最濃厚的看球地點之一，特別適合想感受正宗拉丁足球文化的球迷。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

Brightline高速列車：gobrightline.com

Miami-Dade Transit：miamidade.gov/transit

最近機場：邁阿密國際機場MIA（約16英里）

推薦交通：Brightline到Aventura站轉接駁巴士

比賽日建議出發時間：開賽前至少3小時

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