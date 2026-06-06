世界盃主辦城／糖城堪稱華人主場：休士頓完全觀賽指南

NRG球場。（美聯社）

冷氣球場可抵擋德州的高溫，還有堪稱華人 主場的糖城（Sugar Land），最重要的是：來見證C羅的世界盃 最後一舞。

41歲的C羅（克里斯蒂亞諾·羅納度）將出征個人第六屆世界盃，締造歷史紀錄。葡萄牙在小組賽的前兩場皆在休士頓 踢，包括6/17對剛果民主共和國、6/23對烏茲別克，想親眼看C羅最後一次踢世界盃，休士頓是北美最容易實現的城市之一。

休士頓對華人球迷還有一個其他城市給不了的優勢：糖城（Sugar Land）和密蘇里城（Missouri City）一帶是全美台灣移民最密集的郊區之一，整個世界盃期間糖城更成為官方FIFA「主辦城市支持者」，投入超過250萬美元舉辦活動——對北美華人讀者來說，休士頓是這次世界盃最有「自己人」感覺的城市。

本屆休士頓共舉辦7場賽事，NRG球場是本屆三座擁有可收合屋頂與全場冷氣的球場之一，另外兩座是達拉斯和亞特蘭大。在德州6至7月動輒超過90°F的夏天，這個屋頂的意義無可估量。

球場資訊

球場名稱：NRG球場（NRG Stadium，世界盃期間官方名稱：休士頓球場）

地點：德州休士頓市，1 NRG Pkwy

容量：72,220人

本屆賽事：7場，共有5場小組賽、1場32強、1場16強（7/4）

NRG球場的可收合屋頂面積達四英畝，可在7分鐘內完成開合，屋頂材質採用50%半透明PTFE纖維和玻璃設計，關閉後整個球場氣候控制，是本屆世界盃最適合德州夏天的場地。

本屆賽事場次（中部時間CT）

6/14（日）中午12時 德國 vs. 庫拉索（小組賽E組）

6/17（三）中午12時 葡萄牙 vs. 剛果民主共和國（小組賽K組）⭐C羅出場

6/20（六）中午12時 荷蘭 vs. 瑞典（小組賽F組）

6/23（二）中午12時 葡萄牙 vs. 烏茲別克（小組賽K組）⭐C羅出場

6/26（五）晚上7時 佛得角 vs. 沙烏地阿拉伯（小組賽H組）

6/29（一）中午12時 32強賽（對戰隊伍待定）

7/4（六）中午12時 16強賽（對戰隊伍待定）

葡萄牙兩場小組賽都在休士頓，加上C羅本人已公開表示這是他最後一屆世界盃，這兩場票的搶票難度極高，建議盡早從FIFA官方管道購票。7/4的16強如果美國隊順利晉級，預計將會是全賽氣氛最熱烈的場次之一。

✈️ 從機場怎麼去球場

休士頓有兩個主要機場：

●喬治布希洲際機場（IAH）——主要國際機場

IAH距市中心約23英里，是亞洲、歐洲直飛航班的主要入口，叫車費用約$45至$75，或搭METRO機場直達巴士500路費用$4.50，約45分鐘到市中心，再轉METRORail紅線到球場，全程約60至70分鐘。

●威廉霍比機場（HOU）——國內線機場，距球場最近

HOU距市中心約9英里，美國國內航班為主，叫車費用約$25至$45，從達拉斯、洛杉磯等城市串城飛來的球迷首選，交通比IAH方便許多。

🚇 比賽日怎麼進球場

●METRORail紅線（最推薦）

METRORail紅線直達球場，在Stadium Park/Astrodome站下車步行即到，比賽日班次加密至每6分鐘一班，票價維持$1.25不漲價。從市中心Downtown約20分鐘，從博物館區（Museum District）約10分鐘，從Midtown約15分鐘。

主辦單位特別打造「綠色走廊」（Green Corridor），沿METRORail紅線連接EaDo球迷節場地和NRG球場，途經市中心、Midtown、博物館區，讓球迷可以沿途吃飯逛街再進場，是本屆最有規劃感的球迷動線之一。

●開車停車

球場官方停車費$40至$80，但I-610內環公路比賽日幾乎癱瘓，賽後在停車場等候超過1小時是常態，不建議開車。如果住在糖城方向，停在郊區METRORail站的Park & Ride再轉車是折衷方案。

●Uber/Lyft

球場有指定叫車上下車區，但比賽日加成計費嚴重，建議賽後先去附近吃飯等1至2小時再叫車。

核心建議：住在市中心、Midtown或博物館區，搭METRORail紅線最省力，全程$1.25，比賽日至少提前2至3小時出發。

🌤️ 天氣：德州灣區的悶熱不是一般等級

休士頓的夏天是本屆16座城市中氣候最嚴峻的之一，6至7月均溫最高約90°F以上，濕度極高，午後雷陣雨頻繁，兩個月合計降雨量達18英寸。和達拉斯的乾熱不同，休士頓是「熱＋濕＋悶」三重考驗。

好消息是NRG球場全程冷氣，場內比賽完全不受高溫影響。需要注意的是進場前後的戶外等候時間，建議穿排汗透氣淺色衣物，避免深色棉質；出發前在有冷氣的地方等候，不要在戶外暴曬，並大量補水，戶外水分消耗可能會超出預期。

🍽️ 球場附近吃什麼

NRG球場位於NRG Park園區，球場附近餐飲選擇有限：

NRG Center：緊鄰球場的會展中心，世界盃期間有多家臨時餐飲攤位。

球場內食物：熱狗、漢堡、德州BBQ和Tex-Mex為主，球場周邊沒有中餐。

華人球迷請注意：建議從糖城（Sugar Land）或休士頓華埠吃飽再出發，不要指望在球場附近找到中式料理。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

糖城（Sugar Land）和密蘇里城（Missouri City）是大休士頓地區台灣移民和中國移民最密集的郊區，糖城是本屆唯一成為官方FIFA世界盃主辦城市支持者的華人聚居城市，投入超過250萬美元舉辦活動。

糖城Town Square在整個賽期舉辦大型戶外觀賽活動，有巨型螢幕、國際美食和文化表演，是大休士頓地區華人球迷最主要的聚集地。台式餐廳、港式飲茶、手搖飲、亞洲超市99 Ranch Market在糖城一帶密集分布。

休士頓華埠位於貝萊爾大道（Bellaire Blvd）一帶，是全美最大的華埠之一，中式、越南、台灣料理林立，距球場約20分鐘車程，是比賽日最方便的賽前用餐地點。

華人球迷的標準行程：糖城或華埠吃完飯，叫Uber或開車到Fannin South METRORail站，轉紅線到球場，賽後回糖城消夜或在Town Square看其他場次直播。

📺 沒票也不遺憾

糖城舉辦10場免費公共觀賽活動，覆蓋整個賽期，Town Square設有大型戶外螢幕、國際美食和家庭活動，是大休士頓地區最適合華人家庭的免費觀賽選擇。

休士頓官方FIFA球迷節設在EaDo區（東市中心），沿綠色走廊可步行或搭METRORail前往，整個賽期免費開放。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

METRORail資訊：ridemetro.org

最近機場：威廉霍比機場HOU（國內線，距球場最近）

最近METRORail站：Stadium Park/Astrodome站（紅線）

單程票價：$1.25 比賽日

建議出發時間：開賽前至少2至3小時

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