世界盃主辦城／頂級強隊對決：達拉斯完全觀賽指南

AT&T球場。（美聯社）

這裡是全賽場次最多的城市，阿根廷 梅西有兩場登場機會，德州的夏天高溫以及交通，想必不會阻擋球迷的熱情。

達拉斯是這次世界盃 16座城市裡場次最多的，共9場，包括阿根廷的兩場小組賽、英格蘭對克羅埃西亞、荷蘭對日本，以及一場準決賽。簡單說，只要你想看頂級強隊對決，達拉斯幾乎是全賽最集中的地方。

但在你訂票之前，有一件事必須先知道：阿靈頓是全美人口最多、卻完全沒有任何公共交通的城市——沒有巴士、沒有輕軌、沒有市政接駁車。這不是暫時的情況，阿靈頓居民長期以來多次投票反對興建大眾運輸系統，整座城市是圍繞著高速公路和停車場設計的。來自歐洲和亞洲、習慣搭地鐵進球場的球迷，請先做好心理準備。

球場資訊

球場名稱：AT&T球場（世界盃期間官方名稱：達拉斯球場）

地點：德州阿靈頓（Arlington, TX），位於達拉斯和沃斯堡之間

容量：93,000人，全賽最大球場

本屆賽事：9場，共有5場小組賽、2場32強、1場16強，含準決賽（7/14）

AT&T球場以兩件事聞名：其未來感設計和破紀錄的上座人數潛力，以及全NFL 最大的室內懸掛螢幕。球場有可開合屋頂，理論上可以遮陽，但德克薩斯夏天的高溫連開冷氣也只能緩解，不能根治。

本屆賽事場次（中部時間CT）

6/14（日）下午3時 荷蘭 vs. 日本（小組賽F組）

6/17（三）下午3時 英格蘭 vs. 克羅埃西亞（小組賽L組）

6/22（一）中午12時 阿根廷 vs. 奧地利（小組賽J組）

6/25（四）下午6時 日本 vs. 瑞典（小組賽F組）

6/27（六）晚上9時 約旦 vs. 阿根廷（小組賽J組）

6/30（二）32強賽（對戰隊伍待定）

7/3（五）32強賽（對戰隊伍待定）

7/6（一）16強賽（對戰隊伍待定）

7/14（二）下午2時 準決賽

阿根廷在達拉斯有兩場小組賽，梅西的出現預計將為大達拉斯地區帶來全賽最大規模的國際球迷潮，讓達拉斯成為本屆世界盃最受矚目的場地之一。6/22阿根廷對奧地利和6/27約旦對阿根廷這兩場票，搶票難度極高。

✈️ 從機場怎麼去球場

達拉斯有兩個機場，選擇上各有利弊：

●達拉斯沃斯堡國際機場（DFW）——主要國際機場，距球場最近

DFW是全球最繁忙的機場之一，亞洲、歐洲、拉丁美洲直飛航班密集，距AT&T球場約15至20英里。出機場後可搭DART輕軌Orange Line或Blue Line到CentrePort/DFW站，再轉乘世界盃專用接駁巴士前往球場。組織單位將派出約120輛包租巴士在I-30公路上往返接送球迷，全程約45至60分鐘。也可以直接叫車，非比賽日約20至30分鐘，比賽日可能超過1小時。

●達拉斯愛田機場（DAL）——市區機場，以美國國內線為主

DAL距球場約25英里，出機場需叫車或搭巴士到市區，再轉接駁。對從美國各城市飛來的球迷而言，DAL票價有時較便宜，但交通轉乘更麻煩。

🚇 比賽日怎麼進球場

這是整個旅程最需要提前規畫的部分。達拉斯球場是本屆全部16座城市中公共交通評分最低的場地，沒有任何直達軌道交通，以下是你的選擇：

●TRE通勤火車轉接駁巴士（推薦）

從達拉斯市中心或沃斯堡市中心搭TRE（Trinity Railway Express）通勤火車到CentrePort/DFW站，再轉乘世界盃專用接駁巴士前往球場，抵達後步行約半英里到球場入口，全程約60至75分鐘。這是目前最省錢、最可預測時間的方式。

●開車停車

球場周邊有大型停車場，官方停車費用$40至$75以上，但賽後離場可能需要等待60至90分鐘，德克薩斯夏天在停車場等車是一個嚴峻的體驗。建議選擇較遠的停車場，賽後步行一段路再取車。

●Uber/Lyft

可以叫，但賽後叫車加成計費極為嚴重，費用可能遠超過你的球票。建議賽後不要馬上叫車，先去附近餐廳吃飯等1至2小時，加成退去後再叫。

核心建議：比賽日至少提前3小時出發，TRE轉接駁是最穩定的選擇。住在阿靈頓的球迷可以步行或短程叫車，是最輕鬆的方式。

🌤️天氣：德克薩斯夏天生存指南

達拉斯6月均溫最高約90°F，濕度75%，整個月降雨量達18英寸，且午後雷陣雨非常普遍。這不是普通的熱，是悶熱、潮濕、加上隨時可能來一場大雷雨的那種熱。AT&T球場有可開合屋頂，FIFA可以視天氣決定是否關閉，但屋頂關閉並不等於有冷氣——球場內仍然會非常悶熱。

實際建議：

穿淺色、排汗透氣的衣物，避免深色棉質。

比賽前後不要在停車場或室外久待，找有冷氣的地方等待。

隨身帶足夠的水，球場內飲料價格昂貴。

下午場（中午12時或下午3時）是全賽最熱的場次，精神上要有準備。

晚上9時的場次（6/27約旦對阿根廷）是相對涼爽的選擇。

🍽️ 球場附近吃什麼

球場位於阿靈頓，周邊最方便的餐飲聚集地是緊鄰球場的Texas Live!娛樂園區：

Texas Live!：集合多家餐廳和酒吧的大型娛樂廣場，步行到球場只需幾分鐘，比賽日人潮極多，強烈建議提前訂位

Locker Room Sports Bar：球場旁的大型看球酒吧，多個大螢幕，適合賽前熱身

Hero in Victory Park：位於達拉斯市區勝利公園，有25,000平方英尺的空間，供應Tex-Mex和美式食物，是達拉斯市區看球的熱門選擇

球場內食物：熱狗、漢堡、德克薩斯BBQ，啤酒$15至$20

華人球迷請注意：球場附近沒有中餐。建議從理查遜華埠吃飽再出發，或在達拉斯市區用餐後再前往阿靈頓。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

達拉斯地區的華人社區主要集中在兩個地方：

理查森華埠（Richardson Chinatown）位於Greenville Ave和Main St交叉口附近，是大達拉斯地區華人商圈的核心。這個社區從1980年代起由一批在德州儀器（Texas Instruments）和洛克威爾（Rockwell International）工作的華人工程師建立，至今仍是DFW地區中式、台灣、韓式和越南料理最集中的地方。世界盃期間許多餐廳會架起大螢幕播球，Richardson的Soccer Spectrum也是達拉斯華人球迷聚集看球的重要場所。

普萊諾（Plano）附近也有豐富的亞裔社區，台灣移民家庭聚集，手搖飲料店、台式滷肉飯、港式飲茶一應俱全，從理查森開車約10至15分鐘。

華人球迷的標準行程：下午在理查森華埠吃一頓，再叫車或開車前往阿靈頓球場，賽後回達拉斯市區繼續慶祝。

📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節設在Fair Park，整個賽期39天全程開放，有巨型螢幕直播每一場比賽、現場音樂表演和文化活動，免費入場。DART輕軌綠線直達Fair Park，是達拉斯市區唯一有輕軌直達的世界盃相關場地。

達拉斯市區的Backyard Dallas有20英尺LED大螢幕和戶外空間，Deep Ellum區有多家體育酒吧，比賽日氣氛熱鬧，是沒有球票的球迷最佳去處。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

達拉斯主辦委員會：dallasfwc26.com

TRE通勤火車：trinityrailwayexpress.org

DART輕軌：dart.org

最近機場：達拉斯沃斯堡國際機場DFW（約20英里）

球場交通：無直達軌道，需TRE轉接駁巴士或開車

比賽日建議出發時間：開賽前至少3小時

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