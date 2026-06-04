世界盃主辦城／最平價的球場美食：亞特蘭大完全觀賽指南

賓士球場。（美聯社）

喬治亞的夏天真的熱，但球場有冷氣、MARTA地鐵直達，還有美味的南方美食滿足球迷味蕾。

亞特蘭大 是本屆16座城市中賽事含金量最高的城市之一：8場比賽包含西班牙兩場小組賽、摩洛哥對海地 ，以及32強、16強，最後以7月15日的準決賽收尾。

更難得的是，賓士球場有可收合屋頂和全場冷氣，是本屆極少數能在氣候控制環境中看球的場地，在喬治亞州7月的夏天，這個屋頂的價值無可估量。

亞特蘭大雖然不是傳統意義上的華人 聚集城市，但它有另一個優勢：布福德公路走廊（Buford Highway Corridor）是亞特蘭大最精彩的移民美食聚落，韓式、越南、中式、墨西哥料理密集，是真正在地移民社區的口味，沒有觀光包裝。

球場資訊

球場名稱：賓士球場（Mercedes-Benz Stadium，世界盃期間官方名稱：亞特蘭大球場）

地點：喬治亞州亞特蘭大市中心西側，1 AMB Drive NW

容量：75,000人（世界盃配置）

本屆賽事：8場，共有5場小組賽、1場32強、1場16強，以及準決賽（7/15）

賓士球場於2017年開幕，以可收合的「光圈式」屋頂設計著稱，是全美最現代化的球場之一。世界盃期間所有比賽都在屋頂關閉、冷氣全開的環境下進行，讓亞特蘭大成為本屆夏天最舒適的南方觀賽城市。

本屆賽事場次（美東時間ET）

6/15（一）中午12時 西班牙 vs. 佛得角（小組賽H組）

6/18（四）中午12時 捷克 vs. 南非（小組賽A組）

6/21（日）中午12時 西班牙 vs. 沙烏地阿拉伯（小組賽H組）

6/24（三）下午6時 摩洛哥 vs. 海地（小組賽C組）

6/27（六）晚上7時30分 剛果民主共和國 vs. 烏茲別克（小組賽K組）

7/1（三）中午12時 32強賽（對戰隊伍待定）

7/7（二）中午12時 16強賽（對戰隊伍待定）

7/15（三）下午3時 準決賽

西班牙是本屆奪冠熱門之一，6/15和6/21兩場小組賽預計吸引大批西班牙球迷和美洲拉丁裔球迷湧入亞特蘭大，是全賽氣氛最熱烈的小組賽場次之一。7/15準決賽是全賽僅有兩場的準決賽之一，票價和搶票難度極高。

✈️ 從機場怎麼去球場

哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（ATL）——全球最繁忙機場之一

ATL是全球最繁忙的機場之一，亞洲、歐洲、非洲和拉丁美洲直飛航班密集，距球場約10英里。從亞特蘭大機場出發有全美最方便的機場交通之一：機場內就有MARTA地鐵站，搭紅線或金線進市中心，在Five Points站轉藍線或綠線，在Vine City站下車，過行人天橋即達球場，全程約30至40分鐘，費用$2.50。這是本屆所有城市中從機場到球場最省力的路線之一。

🚇 比賽日怎麼進球場

亞特蘭大是本屆美國城市中交通便利程度排名前三的城市，MARTA地鐵直達球場。

●MARTA地鐵（最推薦）

球場有兩個MARTA站可進場：Vine City站（步行2分鐘到球場入口，最近）和SEC District站（前身GWCC/CNN Center站，走有遮蔽的行人天橋進入Gate 4），兩站距離相差不遠，視住宿位置選擇最方便的一站。

從市中心Five Points站搭藍線或綠線，兩站直達Vine City，從機場搭紅線或金線到Five Points再轉車，全程費用只需$2.50。比賽日MARTA延長服務時間，班次加密。

●開車停車

球場附近有停車場，但比賽日亞特蘭大市中心交通嚴重，強烈建議搭MARTA。如果一定要開車，建議停在郊區MARTA停車場（Park & Ride），再搭車進市中心。

●Uber/Lyft

可以叫，但比賽日加成計費嚴重。建議賽後到附近餐廳吃飯等1至2小時再叫車。

核心建議：從機場直接搭MARTA，全程不換車，$2.50到球場，是亞特蘭大看球最省力的方式。

🌤️ 天氣：南方的悶熱不要小看

亞特蘭大6月均溫最高約88至90°F，濕度高，午後雷陣雨非常普遍，整個夏天都是如此。但和達拉斯、休士頓不同的是，賓士球場的可收合屋頂和全場冷氣讓場內比賽在舒適的環境下進行，球迷不需要忍受戶外高溫。

主要需要注意的是：進球場之前和之後的戶外等候時間。建議早場（中午12時開賽）提前2小時到場，在室內商場或餐廳等候，不要在室外暴曬，準備防曬乳和帽子，並盡量縮短球場外等候時間，進場後就是冷氣世界。

🍽️ 球場附近吃什麼

球場位於亞特蘭大市中心西側，緊鄰百年奧林匹克公園和喬治亞水族館，周邊餐廳選擇多元：

State Farm Arena附近：多家餐廳和酒吧，賽前賽後用餐方便。

CNN Center美食廣場：就在SEC District MARTA站旁，有多家快餐和咖啡選擇，適合進場前快速用餐。

Centennial Olympic Park一帶：多家連鎖餐廳和戶外空間，比賽日氣氛熱鬧。

球場內食物：賓士球場以全美最親民的球場定價聞名，業主Arthur Blank公開承諾世界盃期間維持平價不變：熱狗$2、汽水$2、啤酒$5，和其他城市球場動輒$15至$20相比，在亞特蘭大吃東西真的不需要心疼。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

亞特蘭大的亞裔社區主要集中在市區以北的谷內郡（Gwinnett County）和周邊：

谷內郡（Gwinnett County）的杜魯斯市（Duluth）和史尼爾維爾（Snellville）一帶是大亞特蘭大地區亞裔人口最密集的郊區，台灣移民、廣東移民和韓裔社區聚集，中式餐廳、台灣料理、手搖飲和亞洲超市密集，是亞特蘭大地區最像矽谷和聖蓋博谷的地方。從谷內郡開車或搭Uber到球場約30至45分鐘。

布福德公路走廊（Buford Highway Corridor）距球場約10英里，是亞特蘭大最精彩的移民美食聚落，韓式、越南、中式、墨西哥和拉丁美洲料理密集，全是真正移民社區的在地口味。從布福德公路搭Uber到球場約20至25分鐘，是比賽前用餐的強烈推薦。

華人球迷的標準行程：在布福德公路或谷內郡吃飽，叫Uber或搭車到Vine City或Five Points MARTA站，搭地鐵進球場，賽後在市中心繼續活動。

📺 沒票也不遺憾

亞特蘭大有豐富的公共觀賽選擇：

Centennial Olympic Park：百年奧林匹克公園在世界盃期間設有大螢幕直播，免費入場，是亞特蘭大最具歷史感的戶外觀賽地點，1996年奧運的遺址就在這裡。

Atlanta United球迷文化：亞特蘭大聯FC是全MLS最有熱情的球迷文化之一，世界盃期間Sons of Ben球迷團體在市內多個酒吧組織觀賽聚會，是感受在地足球文化的最佳方式。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

MARTA地鐵：itsmarta.com

最近機場：哈茨菲爾德-傑克遜國際機場ATL（MARTA約30分鐘）

最近MARTA站：Vine City站（步行2分鐘，最推薦）

單程地鐵票價：$2.50

比賽日建議出發時間：開賽前至少2至3小時

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