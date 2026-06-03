世界盃主辦城／華人區就在球場旁：西雅圖完全觀賽指南

盧門球場。（美聯社）

全美最適合看球的城市之一，輕軌直達球場，國際區中餐就在隔壁，太平洋西北的夏天最涼爽。

西雅圖 是本屆16座城市中市中心距離球場最近的美國城市——盧門球場（Lumen Field）就在市中心南邊，搭輕軌10分鐘，步行也不算太遠。更難得的是，球場旁邊就是西雅圖的華埠國際區（Chinatown-International District），比賽前後步行幾分鐘就能吃到中餐、越南河粉、日式拉麵，是本屆16城中華人 球迷最有優勢的城市之一。

本屆西雅圖舉辦6場賽事，包括美國隊對澳洲 的第二場小組賽（6/19），以及一場32強和一場16強淘汰賽。

球場資訊

球場名稱：盧門球場（Lumen Field，世界盃期間官方名稱：西雅圖球場）

地點：華盛頓州西雅圖市SoDo區，800 Occidental Ave S

容量：72,000人

本屆賽事：6場，共有4場小組賽、1場32強、1場16強

盧門球場平時是西雅圖海鷹隊（NFL）和西雅圖聲浪隊（MLS）的主場，以全NFL最響亮的球場氛圍著稱，球迷的噪音紀錄曾多次打破金氏世界紀錄。世界盃期間這個傳統不會消失，預計是本屆噪音最大的場地之一。

本屆賽事場次（太平洋時間PT）

6/15（一）下午3時 比利時 vs. 埃及（小組賽G組）

6/19（五）中午12時 美國 vs. 澳洲（小組賽D組，美國隊第二戰）

6/24（三）中午12時 波士尼亞 vs. 卡達（小組賽B組）

6/26（五）晚上8時 埃及 vs. 伊朗（小組賽G組）

7/1（三）32強賽（對戰隊伍待定）

7/6（一）晚上5時 16強賽（對戰隊伍待定）

6/19美國對澳洲是全賽美國隊球迷最期待的場次之一，如果美國隊首戰勝出，這場比賽極有可能決定出線命運，預計是全賽美國主場氣氛最熱烈的比賽之一。

✈️ 從機場怎麼去球場

西雅圖塔科馬國際機場（SEA）——唯一主要機場

SEA距市中心約13英里，搭Link輕軌（1號線）從機場直達市中心約45分鐘，票價$3，是機場交通最簡便的選項。抵達市中心後，再搭一站輕軌到Stadium Station或International District/Chinatown Station，步行即達球場，全程約55至60分鐘。也可以直接從機場叫車前往球場，非比賽日約25至30分鐘，費用約$40至$50。

🚇 比賽日怎麼進球場

西雅圖是本屆美國城市中交通便利程度僅次於費城的城市，輕軌直達球場附近，班次密集。

●Sound Transit Link輕軌（最推薦）

比賽日輕軌每8分鐘一班，服務延長至凌晨1時。進場有兩個下車站可選：

Stadium Station（球場站）：從北邊（市中心）來的球迷首選，距球場入口步行約5至10分鐘

International District/Chinatown Station（國際區/華埠站）：從東邊貝爾維尤（Bellevue）方向來的球迷，以及行動不便的球迷，從這站步行到球場同樣方便，而且下車後可以順道在國際區吃飯再進場。

票價：單程$3，全日票$6，抵達SEA機場時可購買3日票$21（含$3卡費）。

●開車停車：球場周邊有停車場，但比賽日市中心和周邊道路嚴重壅塞，特別是6月15、19至20、24至28日和7月1至6日，強烈不建議開車進市區。

●Uber/Lyft：主辦單位在先鋒廣場（Pioneer Square）、國際區和SoDo設有指定叫車上下車區，有標示和志工引導，比賽日搭乘仍建議提前計畫。

核心建議：搭Link輕軌，在Stadium Station或International District站下車，比賽前先到國際區吃飯，再步行進球場。

🌤️ 天氣

西雅圖是本屆16座城市中氣候最舒適的美國場地之一，6月均溫最高約71至76°F，夜間最低約54至58°F，降雨量較少但偶有毛毛雨。和洛杉磯的乾熱或達拉斯的悶熱完全不同，西雅圖的夏天清爽宜人，但晚場比賽結束後溫度可能降至55至60°F，帶一件薄外套是必要的。

🍽️ 球場附近吃什麼

西雅圖是本屆最不需要擔心「球場附近沒得吃」的城市，原因就是國際區就在球場旁邊：

國際區（Chinatown-International District）步行可達球場，是華人、日裔、越裔、菲裔等亞裔社區的聚集地，各種亞洲料理密集，比賽日前後用餐非常方便：

港式飲茶：Jade Garden是西雅圖最受歡迎的港式飲茶，周末推車飲茶人龍常排到門外，比賽前建議提早到。

越南河粉：Little Saigon區有多家河粉店，Pho Bac和Than Brothers是當地知名老店。

日式料理：國際區有多家正統日本料理和拉麵店。

台灣料理：Seattle Lucky House等台式餐廳在國際區一帶。

Pioneer Square先鋒廣場：緊鄰球場的歷史街區，有多家體育酒吧和餐廳，Elysian Fields是西雅圖本地精釀啤酒品牌的旗艦酒吧，比賽日氣氛極熱鬧。

球場內食物：以美式小吃為主，西雅圖特色的煙燻鮭魚和螃蟹料理在球場周邊部分攤位有售。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

西雅圖的亞裔社區分布在幾個不同區域：

華埠國際區（Chinatown-International District，簡稱CID）是西雅圖歷史最悠久的亞裔聚落，步行即達球場，提供多元的亞裔活動和無數餐飲選擇。世界盃期間CID已宣布舉辦相關慶祝活動，是華人球迷比賽日的最佳集散地。

貝爾維尤（Bellevue）是大西雅圖地區科技移民最密集的衛星城市，華人和台灣移民比例高，Bellevue Crossroads一帶中式餐廳、手搖飲和亞洲超市密集，從貝爾維尤搭輕軌到球場也很方便。

聯邦路（Federal Way）和肯特（Kent）一帶也有較大的亞裔社區，以越南和東南亞移民為主，有大型亞洲超市99 Ranch Market。

華人球迷的標準行程：在貝爾維尤或CID吃完飯，搭Link輕軌在International District站下車，步行進球場，賽後繼續在CID消夜。

📺 沒票也不遺憾

西雅圖中心（Seattle Center）設有「Let's Play SEA '26」官方球迷慶典，免費入場，有大螢幕直播、DJ、文化節目和家庭活動，就在太空針塔（Space Needle）旁邊，結合看球和西雅圖地標參觀是最佳組合。

Seattle Soccer House位於Pacific Place商場，設有4層樓LED大螢幕，有互動裝置和球迷體驗活動，持續至7月6日，是市中心看球氣氛最好的室內場所。

此外，華盛頓州各地包括奧林匹亞、塔科馬、斯波肯等城市也設有觀賽Fan Zone，對住在大西雅圖以外地區的球迷提供方便。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

Sound Transit輕軌：soundtransit.org

最近機場：西雅圖塔科馬國際機場SEA（輕軌約55分鐘）

最近輕軌站：Stadium Station或International District/Chinatown Station

單程輕軌票價：$3（全日票$6）

比賽日建議出發時間：開賽前至少2至3小時

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