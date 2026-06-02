世界盃主辦城／路上可能遇球星：堪薩斯城完全觀賽指南

箭頭球場。（美聯社）

衛冕冠軍阿根廷隊選擇堪薩斯城作為整個世界盃 賽期的訓練大本營，將在當地的Compass Minerals國家訓練中心備戰；英格蘭和荷蘭同樣以堪薩斯城大都會區為訓練基地，阿爾及利亞則在附近的勞倫斯市（Lawrence）設營——這意味著整個世界盃期間，堪薩斯城將是全北美頂級球隊最密集的城市，在路上偶遇球星的機率遠高於其他城市。

堪薩斯城也是本屆16座城市中最「純美國」的一座，它沒有太多國際遊客熟悉的景點，沒有其他城市那樣的華人 社區，但它有一樣其他城市給不了的東西：箭頭球場在2014年以142.2分貝創下金氏世界紀錄，是全球「最響亮」的體育場。

本屆堪薩斯城共舉辦6場賽事，包括阿根廷首場對阿爾及利亞、荷蘭兩場、厄瓜多對庫拉索，以及一場32強和一場準四強（7/11）。

球場資訊

球場名稱：箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium，世界盃期間官方名稱：堪薩斯城球場）

地點：密蘇里州堪薩斯城，One Arrowhead Drive

容量：76,416人

本屆賽事：6場，共為4場小組賽、1場32強、1場準四強

箭頭球場自1972年啟用以來，一直是全球最響亮的體育場之一，以其獨特的橢圓碗型設計和完美的聲學結構著稱。球場是堪薩斯城酋長隊（NFL）的主場，世界盃是它迎來的最大規模國際賽事。為迎接世界盃，球場安裝了混合天然草皮，並擴大了貴賓接待區域以符合FIFA標準。

本屆賽事場次（中部時間CT）

6/16（二）晚上8時 阿根廷 vs. 阿爾及利亞（小組賽J組）⭐衛冕冠軍阿根廷首戰

6/20（六）晚上7時 厄瓜多 vs. 庫拉索（小組賽E組）

6/25（四）晚上7時 突尼西亞 vs. 荷蘭（小組賽F組）

6/27（六）晚上10時 阿爾及利亞 vs. 奧地利（小組賽J組）

7/3（五）下午3時 32強賽（對戰隊伍待定）

7/11（六）晚上9時 準四強

6/16阿根廷對阿爾及利亞是堪薩斯城全賽含金量最高的場次。衛冕冠軍阿根廷的首戰將吸引從紐約、邁阿密、芝加哥、洛杉磯各地趕來的阿根廷僑民球迷，在全球最響亮的球場製造一個無與倫比的夜晚。

值得關注的是，Fox Sports報導明確指出這是梅西最後一屆世界盃，阿根廷全隊已在堪薩斯城設立大本營，6/16的首戰更顯分量。晚上9時開踢是全賽最晚的小組賽場次之一，賽後深夜才結束，安排好回程交通是關鍵。

✈️ 從機場怎麼去球場

堪薩斯城國際機場（MCI）——唯一主要機場

MCI距市中心約16英里，距球場約23英里。從機場出發，ConnectKC26官方巴士網絡提供從機場到球場的接駁服務，是比賽日最穩定的交通方式。也可以直接叫車，非比賽日約30至40分鐘，費用約$35至$50。

🚇 比賽日怎麼進球場

堪薩斯城和達拉斯類似，沒有地鐵或輕軌直達球場。

●ConnectKC26官方巴士（最推薦）

ConnectKC26是專為世界盃打造的交通網絡，動用215輛包租巴士，從全區15個轉運節點每15至20分鐘發一班車前往球場。需持有效比賽票，在官網購買ConnectKC26 Pass，有四個Park & Ride停車轉乘地點，或從官方球迷節場地直接搭乘。這是堪薩斯城比賽日唯一可靠的公共交通方式。

●開車停車

球場停車位大幅縮減，一般觀眾停車位僅約4,000個，必須提前購買，比賽日前7小時起周邊道路實施交通管制。強烈建議使用ConnectKC26巴士而非開車。

●Uber/Lyft

球場指定叫車上下車區在Lot O停車場，比賽日加成計費高，特別是6/16深夜場次結束後預計等車時間極長，不建議依賴叫車。

核心建議：提前購買ConnectKC26 Pass，從最近的Park & Ride搭巴士，比賽日至少提前3小時出發。6/16晚上9時開始的場次結束後已是深夜，務必提前安排好回程。

🌤️ 天氣：夏天注意雷陣雨

堪薩斯城6月均溫約82至88°F，濕度中等，所有比賽均安排在夜間進行，以避開白天高溫，但身處美國龍捲風走廊（Tornado Alley），夏季雷陣雨可能突然且猛烈，氣象監測是比賽日重要事項。箭頭球場是完全露天球場，雷陣雨來臨時主辦單位可能暫停比賽。建議賽前查好天氣預報，帶折疊傘以備不時之需。

🍽️ 球場附近吃什麼

堪薩斯城在世界盃城市裡有一個其他城市難以複製的美食優勢：堪薩斯城式燒烤（Kansas City BBQ）。煙燻牛胸肉、豬肋排配上招牌甜辣醬汁，是全北美最受認可的BBQ風格之一。

Joe's Kansas City Bar-B-Que：堪薩斯城最知名的BBQ店之一，距球場約10分鐘車程。

市中心Power & Light District：最熱鬧的餐飲娛樂區，多家餐廳和酒吧，比賽日氣氛熱鬧，堪薩斯城路面電車（KC Streetcar）可達。

球場內食物：BBQ是主打，比其他城市的球場食物更有地方特色。

華人球迷請注意：堪薩斯城中餐選擇非常有限，建議把這次當成品嘗道地美式BBQ的機會。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

堪薩斯城的華人社區規模是16座城市中最小的之一，沒有明顯的唐人街或華人聚落，市中心有少數亞洲料理餐廳，但選擇非常有限。

這座城市的亮點不在華人社區，而在於它提供最道地的「美國中西部」體驗：BBQ文化、爵士音樂、友善的當地居民，以及全球最響亮的球場現場震撼。如果你是純粹的足球迷，堪薩斯城能給你的是其他城市提供不了的體驗。另外，整個世界盃賽期阿根廷就住在這座城市，或許這就是最好的理由。

📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節在堪薩斯城世界大戰一紀念館（National WWI Museum and Memorial）舉辦18天，免費入場，有大螢幕直播、The Chainsmokers、Flo Rida和The All-American Rejects等藝人現場演出，是中西部地區規模最大的世界盃慶祝活動。市中心路面電車可直達球迷節場地，ConnectKC26 Region Direct巴士也有直達服務。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

ConnectKC26交通：kansascityfwc26.com/getting-around-kc

最近機場：堪薩斯城國際機場MCI（約23英里）

球場交通：無軌道交通，只能搭ConnectKC26巴士或開車

阿根廷訓練基地：Compass Minerals National Performance Center

比賽日建議出發時間：開賽前至少3小時（6/16晚場需特別注意回程）

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