世界盃主辦城╱加拿大首場主場：多倫多完全觀賽指南

BMO球場。（美聯社）

加拿大 男足史上頭一次在家門口踢世界盃 ，6月12日全城沸騰，可在萬錦市吃飽再進場。

多倫多是加拿大最大城市，也是北美族裔最多元的城市之一：超過半數多倫多市民出生於加拿大境外，全市有超過180種語言在日常生活中使用。對華人 球迷來說，多倫多的吸引力在於萬錦市（Markham）和士嘉堡（Scarborough），這兩個大多倫多地區的衛星城市，是加拿大台灣移民和香港移民密度最高的聚落，中文招牌、珍珠奶茶、台灣牛肉麵、港式茶餐廳應有盡有。

本屆多倫多共舉辦6場賽事，包括加拿大隊的主場開幕戰——這是加拿大男足史上第一次在多倫多踢世界盃主場比賽，美東時間6月12日下午3時開踢，是整個2026世界盃第二場比賽，意義非凡。

球場資訊

球場名稱： BMO Field（世界盃期間官方名稱：多倫多球場）

地點： 安大略省多倫多市展覽廣場（Exhibition Place），170 Princes' Blvd

容量： 44,315人（世界盃擴張後）

本屆賽事：6場，共有5場小組賽，以及1場32強

為達到FIFA要求的45,000人容量，多倫多市議會批准了3,700萬加幣的合約，臨時增設17,500個座位，賽後將全數拆除。BMO Field是加拿大容量最大的足球專用球場，平時是多倫多FC和加拿大男女足的主場，今年是它迎來的最大場面。

本屆賽事場次（美東時間ET）

6/12（五）下午3時 加拿大 vs. 波士尼亞（小組賽H組，加拿大主場）

6/17（三）晚上7時 迦納 vs. 巴拿馬（小組賽E組）

6/20（六）下午4時 德國 vs. 象牙海岸（小組賽F組）

6/23（二）晚上7時 巴拿馬 vs. 克羅埃西亞（小組賽E組）

6/26（四）下午3時 塞內加爾 vs. 伊拉克（小組賽I組）

7/2（四）晚上7時 32強賽（對戰隊伍待定）

6/12加拿大主場開幕戰是全賽最難搶的票之一。BMO Field是本屆16座球場中容量最小的場地之一，同樣的票源需求卻面對只有其他城市一半的座位數，搶票難度極高。沒票的球迷建議直接去球場外感受氣氛，或前往官方球迷節看大螢幕直播。

✈️從機場怎麼去球場

多倫多有兩個機場，選哪個差很多：

●多倫多皮爾遜國際機場（YYZ）——主要國際機場

YYZ有豐富的歐洲、亞洲和拉丁美洲直飛航班，距市中心約25至60分鐘，視交通情況而定。從YYZ最省時的方式是搭UP Express快線火車，每15分鐘一班，約25分鐘直達聯合車站（Union Station），再轉路面電車509或511線前往球場，全程約40至50分鐘，費用約$15加幣。從亞洲直飛多倫多的航班幾乎都在YYZ落地。

●比利主教機場（YTZ，多倫多島機場）——市中心機場

YTZ距市區僅5至15分鐘，以Porter航空為主，主要服務加拿大國內航線和美國東岸城市。從波士頓、紐約、費城等東岸城市跨城串看的球迷，可考慮搭Porter飛YTZ，出機場直接在市區，交通極為方便。

🚇比賽日怎麼進球場

多倫多和溫哥華並列為本屆交通最方便的城市，BMO Field位於市中心展覽廣場，大眾運輸四通八達。

●GO Transit火車（最推薦）

從聯合車站（Union Station）搭GO Transit Lakeshore West線，只需一站直達Exhibition GO Station，下車步行即到球場，全程約10分鐘，費用約$6加幣。是比賽日最快、最不容易誤點的路線。

●TTC路面電車

509 Harbourfront線和511 Bathurst線直達Exhibition Loop，就在球場門口，從聯合車站出發約15至20分鐘，費用$3.30加幣。比賽日班次加密，但人潮極多，比賽結束後可能需要等待45至90分鐘才能上車，建議賽後先去附近餐廳吃飯，等人潮散去再搭車。

●步行

Liberty Village社區就在球場北側，從Liberty Village步行經Liberty Street行人天橋，約10至15分鐘即可抵達球場入口，是比賽日最輕鬆的進場方式。

●開車停車：比賽日Exhibition Place周邊大規模封路，強烈不建議開車進市區。如果一定要開車，建議停在市郊GO Train沿線停車場，再轉車進城。

核心建議：GO Transit一站直達是多倫多看球的最佳路線，比賽日至少提前2小時出發，6/12加拿大開幕戰建議提前3小時。

🌤️ 天氣

多倫多6月均溫最高約76°F，濕度約55%，比美國南方城市舒適許多，但比溫哥華悶熱。多倫多位於五大湖盆地，夏季午後容易出現黏膩的高濕度天氣，偶有雷陣雨。BMO Field是露天球場，建議帶薄外套、折疊傘，晚場比賽（7PM）氣溫會比下午場涼爽許多。

另外值得一提的是，6月多倫多同時舉辦驕傲節（6/25–28）、多倫多國際爵士節（6/19–28）和Luminato表演藝術節（6/3–28），世界盃期間整個城市節慶氣氛極為熱鬧，住宿要盡早預訂。

🍽️ 球場附近吃什麼

BMO Field位於展覽廣場，緊鄰Liberty Village社區，周邊餐廳選擇比其他城市的球場豐富：

Brazen Head Irish Pub：Liberty Village最受歡迎的看球酒吧，多個大螢幕，是多倫多FC球迷的聚集地，比賽日氣氛最熱烈，建議早點到占位。

Craft Beer Market：大型運動酒吧，設有39英尺巨型螢幕，是South Core區最受球迷歡迎的看球場所之一。

Liberty Commons at Big Rock Brewery：有大型戶外露台，是賽後最受歡迎的慶祝聚集地，本地精釀啤酒選擇豐富。

Mildred's Temple Kitchen：Liberty Village知名早午餐餐廳，適合比賽前用餐。

球場內食物：以北美標準球場小吃為主，熱狗、漢堡、薯條，啤酒$15至$18加幣。

注意： 球場附近沒有中餐。建議從萬錦市、士嘉堡或華埠吃飽再出發。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

多倫多的華人社區主要集中在兩個區域，距球場約30至45分鐘車程：

萬錦市（Markham）：是大多倫多地區台灣移民最密集的城市，Pacific Mall是北美最大的室內華人商場，周邊台灣料理、港式茶餐廳、四川火鍋、手搖飲一應俱全，中文招牌密度不輸台灣本島。世界盃期間許多餐廳會架起大螢幕播球，是大多倫多地區華人球迷最主要的聚集地。

士嘉堡（Scarborough）：廣東移民比例較高，港式茶樓和廣式海鮮餐廳聞名大多倫多地區，Scarborough Town Centre附近是主要商圈。

華埠（Spadina Ave和Dundas St交叉口一帶）距球場約20至25分鐘車程，是老字號廣式和越南料理聚集地，適合比賽前在市區用餐後直接前往球場。

華人球迷的標準行程： 下午從萬錦市或士嘉堡出發，在華埠吃飯，搭GO Transit一站進球場，賽後回Liberty Village喝一杯再回家。

📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節設在Fort York & The Bentway，步行即可從球場前往，整個賽期每場比賽都有大螢幕直播，並有現場音樂表演和各種文化活動，免費入場。

Real Sports Bar & Grill設有39英尺超大螢幕，是多倫多最大的看球酒吧之一；Elephant & Castle是另一個世界盃期間人氣極高的英式酒吧，適合沒有球票的人在比賽日前往感受現場氣氛。

🛂 入境注意事項

從美國前往多倫多不需要美國簽證，持台灣護照或美國永久居民需申請加拿大電子旅行授權（eTA），費用CAD$7，網上申請只需幾分鐘，但務必提前辦理，沒有eTA無法登機。從紐約、波士頓、費城等東岸城市飛多倫多約1至1.5小時，是東岸球迷串城看球的最佳加拿大據點。

中國護照前往多倫多或溫哥華觀看世界盃，必須提前申請加拿大訪客簽證（TRV），無法免簽或申請電子旅行證（eTA）入境。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

GO Transit資訊：gotransit.com

TTC路面電車：ttc.ca

機場快線UP Express：torontoupexpress.com

最近機場：皮爾遜國際機場YYZ（UP Express轉車約40分鐘）

最近GO Train站：Exhibition GO Station（聯合車站一站直達）

比賽日建議出發時間：開賽前至少2小時（6/12開幕戰建議3小時）

場內幣別：加幣（CAD），不接受美元現金

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