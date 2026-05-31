世界盃主辦城╱先飲茶再看球：溫哥華完全觀賽指南

BC Place球場。（美聯社）

搭乘SkyTrain就可直達球場，列治文的中餐水準高，常受到香港移民讚譽。

對北美華人球迷來說，溫哥華是這次世界盃 最親切的城市之一，不需要擔心交通塞車，SkyTrain直達球場，出了機場15分鐘就能吃到道地中餐；而且這裡的中式餐飲水準之高，讓許多第一次來的人都大感驚訝。溫哥華共舉辦7場賽事，是加拿大 舉辦場次最多的城市，其中包括加拿大隊的兩場主場大戰。

持美國綠卡或台灣護照無需美國簽證 即可入境，持中國護照則需提前申請加拿大簽證。

球場資訊

球場名稱：BC Place（世界盃期間官方名稱：溫哥華球場）

地點：不列顛哥倫比亞省溫哥華市中心，777 Pacific Blvd

容量：54,500人

本屆賽事：7場——5場小組賽＋1場32強＋1場16強

BC Place有一個北美其他世界盃球場沒有的優勢：可收合屋頂。不管下雨還是晴天，比賽照常進行，觀賽體驗不受天氣影響。溫哥華6月雨季未完全結束，這個屋頂對球迷來說是一大保障。

本屆賽事場次（太平洋時間PT）

6/13（六）晚上9時 澳洲 vs. 土耳其（小組賽D組）

6/18（三）中午12時 加拿大 vs. 卡達（小組賽B組）

6/21（日）下午6時 紐西蘭 vs. 埃及（小組賽G組）

6/24（三）中午12時 加拿大 vs. 瑞士（小組賽B組）

6/26（五）晚上8時 紐西蘭 vs. 比利時（小組賽G組）

7/2（四）晚上8時 32強賽（對戰隊伍待定）

7/7（二）下午1時 16強賽（對戰隊伍待定）

加拿大隊主場兩場（6/18、6/24）將是全賽氣氛最熱烈的場次之一，BC Place54,500名紅衫球迷同聲吶喊，即使沒有球票，光是待在球場外感受那個氣氛也值回票價。

✈️ 從機場怎麼去球場

溫哥華國際機場（YVR）——唯一主要機場，且超方便

從YVR出發，搭Canada Line地鐵到Waterfront站，再轉Expo Line到Main Street-Science World站，沿著False Creek海濱步行約15分鐘即可抵達球場，全程約35至45分鐘，費用約$4至$5加幣。這是溫哥華最方便的機場交通，整個流程只需一張Compass卡（即SkyTrain儲值卡），出機場直接搭，無縫銜接。

不從機場直接去球場的話，住在列治文（Richmond）的球迷同樣可搭Canada Line到市區，再轉Expo Line，全程約30至40分鐘。

🚇比賽日怎麼進球場

溫哥華是這次16座城市中交通最方便的城市。

●SkyTrain（首選，主要推薦）

比賽日SkyTrain加密至每2至2.5分鐘一班，TransLink每天額外增加約600班巴士，容量極為充裕。

重要提醒：Stadium-Chinatown站在所有比賽日全部關閉，官方指定入場站是Main Street-Science World站，從該站沿False Creek海濱步行約15分鐘到球場，這段「最後一英里」步道（Last Mile）景色優美，本身就是比賽日體驗的一部分。

●從市中心各區出發：

耶魯鎮（Yaletown）→步行約10至15分鐘

溫哥華華埠→步行約15分鐘

列治文→Canada Line轉Expo Line，約35分鐘

本拿比（Burnaby）Metrotown→Expo Line直達，約20分鐘

●開車停車：比賽日球場周邊大規模封路，強烈不建議開車進市區。如果一定要開車，建議停在郊區SkyTrain站的停車場（Metrotown、Bridgeport或King George站均有Park & Ride），再搭車進城。

●Uber／Lyft：比賽日叫車費用可能高達平時的3至4倍，正常$15的車程可能飆升至$40至$60以上，不划算。

核心建議：搭SkyTrain是溫哥華看世界盃的最佳解。比賽日至少提前2小時出發，提前辦好Compass卡。

🌤️ 天氣

溫哥華6月均溫約62至72°F，是全賽16座城市中天氣最舒適的之一。但「溫哥華的夏天」有個特點：6月仍有雨季尾巴，偶爾下雨，但BC Place有收合屋頂，場內比賽完全不受影響。場外等候時建議帶一件薄雨衣或防水外套。7月初的32強和16強期間天氣會更穩定，均溫可達72至77°F。

🍽️ 球場附近吃什麼

BC Place位於溫哥華市中心，周邊餐廳選擇遠比其他城市的球場豐富：

耶魯鎮（Yaletown）：球場步行10分鐘，餐廳林立，從高檔牛排館到輕食咖啡館都有，比賽日人潮多，建議早點訂位。

華埠（Chinatown）：球場步行15分鐘，有傳統廣式茶樓和中式餐廳，比賽前吃飲茶再進場是溫哥華本地球迷的標準行程。

Gastown：充滿歷史感的街區，有多家運動酒吧，The Pint和Blarney Stone是世界盃期間的熱門看球聚點。

球場內食物：以北美標準球場小吃為主，熱狗、漢堡、薯條，啤酒$12至$15加幣，想要其他選擇的球迷建議進場前吃飽。

🥟 華人聚落與觀賽熱點

溫哥華對華人球迷來說有一個其他城市給不了的體驗：列治文（Richmond）。

列治文是北美華人比例最高的城市，這裡有頂級的中式和東南亞餐飲，廣式海鮮、港式茶餐廳、台灣珍奶、越南河粉應有盡有，而且水準之高甚至讓不少香港移民說「比香港更香港」。從列治文搭Canada Line進市區只需20至30分鐘，是兼顧美食和交通的最佳住宿選擇。

溫哥華市區的華埠（Main St一帶）也是老字號聚落，飲茶文化濃厚。另外本拿比（Burnaby）的亞裔社區同樣豐富，Metrotown附近中式餐廳密集，且住宿費用比市中心便宜許多。

華人球迷的標準行程：中午先去列治文或溫哥華華埠吃飲茶，下午搭SkyTrain進城，沿False Creek散步到球場，賽後在Gastown的酒吧繼續慶祝。

📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節（Fan Festival）設在東溫哥華的海斯汀公園（Hastings Park / PNE），從6月11日持續至7月19日整個賽期，免費入場，容量最多25,000人，有大螢幕直播、現場音樂和各種文化活動。

此外，溫哥華將Granville Street從Georgia街到Davie街改為行人專區，整個賽期都有現場表演、戶外餐飲和球迷聚集活動，不管有沒有球票，這條街在比賽日都會非常熱鬧。

🛂 入境注意事項

這是溫哥華篇最重要的一個資訊：從美國去溫哥華看球不需要美國簽證，只需要加拿大入境許可（eTA，持台灣護照或美國永久居民可直接網上申請，費用CAD$7）。相比同樣是加拿大城市的多倫多，溫哥華距離西岸球迷更近，從西雅圖開車約2.5小時即可抵達，是西海岸球迷跨境看球的最佳選擇。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

交通規畫：translink.ca

SkyTrain入場站：Main Street–Science World站（Stadium-Chinatown站比賽日關閉）

最近機場：溫哥華國際機場YVR（Canada Line約35分鐘）

球場幣別：加幣（CAD），場內不接受美元現金

比賽日建議出發時間：開賽前至少2小時

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