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城鎮傳真／ 拜訪北加聖他路薩 「史奴比之父」家鄉

記者王湘涵
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入口處高達兩層樓「查理布朗與露西」的巨型壁畫。(記者王湘涵／攝影)
入口處高達兩層樓「查理布朗與露西」的巨型壁畫。(記者王湘涵／攝影)

位於北加州蘇諾瑪縣的聖塔路薩，不僅吸引《Peanuts》漫畫迷前來朝聖，也能在這座灣區小鎮裡，感受「史奴比之父」舒茲(Charles M. Schulz)留下的生活足跡。

從博物館、冰宮、到Warm Puppy Café至今仍保留的專屬座位，這位漫畫家留下的不只是經典作品，也讓《Peanuts》文化持續活在城市日常之中。

經典史奴比角色花窗。（記者王湘涵/攝影）
經典史奴比角色花窗。（記者王湘涵/攝影）

舒茲當年的工作室空間，還原畫桌、書架與創作環境。(記者王湘涵／攝影)
舒茲當年的工作室空間，還原畫桌、書架與創作環境。(記者王湘涵／攝影)

Warm Puppy Café外可愛的史奴比庭園造景。（記者王湘涵/攝影）
Warm Puppy Café外可愛的史奴比庭園造景。（記者王湘涵/攝影）

城市裡的Peanuts文化

Charles M. Schulz Museum & Research Center是許多人造訪聖塔路薩的第一站，館內收藏大量《Peanuts》原稿、舒茲生前物件與創作資料，入口處高達兩層樓「查理布朗與露西」的巨型壁畫，近看則是以數千格的小漫畫拼貼而成，成為館內最具代表性的地標之一。除了常設展，館內也會定期更換不同主題展覽，從漫畫創作技法、角色演變到不同年代的《Peanuts》發展歷程，讓博物館不只是保存經典角色，也持續重新整理與介紹舒茲的創作世界。

現場展示漫畫原稿和當時報紙上連載的對照。(記者王湘涵／攝影)
現場展示漫畫原稿和當時報紙上連載的對照。(記者王湘涵／攝影)

●館內收藏舒茲為女兒親手繪製的育兒房壁畫，被後續屋主重新修復，最後移至博物館保存...
●館內收藏舒茲為女兒親手繪製的育兒房壁畫，被後續屋主重新修復，最後移至博物館保存。(記者王湘涵／攝影)

近看是以數千格的小漫畫拼貼而成，成為館內最具代表性的展示。(記者王湘涵／攝影)
近看是以數千格的小漫畫拼貼而成，成為館內最具代表性的展示。(記者王湘涵／攝影)

博物館內展示大量原稿細節，包括鉛筆草稿線等。（記者王湘涵/攝影）
博物館內展示大量原稿細節，包括鉛筆草稿線等。（記者王湘涵/攝影）

珍貴原稿 大量手工痕跡

目前展出的《Peanuts Evolution：The 1990s》特展，便聚焦舒茲晚期創作風格與角色演變，讓觀眾重新看見《Peanuts》不同年代的創作歷程。除了漫畫內容，博物館內也展示大量原稿細節，包括鉛筆草稿線、修正液痕跡、文字剪貼與傳統Zipatone灰階技法等，在AI與數位繪圖普及的今日，這些帶有手工痕跡的漫畫原稿與創作方式，也成為特別珍貴的收藏。

館內二樓重新還原舒茲當年的工作室空間，包括畫桌、書架與創作環境；甚至收藏舒茲1951年為女兒親手繪製的育兒房壁畫，這面原本位於住家中的牆畫，在多年後被後續屋主發現並重新修復，最後移至博物館保存，也讓參觀者可以看見舒茲工作與家庭生活的一面。

史奴比的原型其實是米格魯犬，在舒茲筆下，逐漸從一般小狗演變成擁有豐富幻想世界與人格特色的經典角色，也讓《Peanuts》成為跨越世代的漫畫作品，館內除了經典人物角色外，也介紹史奴比家族角色與不同年代的漫畫演變，讓粉絲再次認識《Peanuts》的漫畫世界。

史奴比冰宮（Snoopy’s Home Ice），長年開放社區居民滑冰、打球與參...
史奴比冰宮（Snoopy’s Home Ice），長年開放社區居民滑冰、打球與參與青少年課程。（記者王湘涵/攝影）

有一櫃特別展示舒茲生前使用的冰球裝備、球衣與相關收藏。（記者王湘涵/攝影）
有一櫃特別展示舒茲生前使用的冰球裝備、球衣與相關收藏。（記者王湘涵/攝影）

愛打冰球 興建冰宮推廣

除了漫畫創作，滑冰與冰上曲棍球也對舒茲極為重要，博物館內展示他生前使用的冰球裝備、球衣與相關收藏；他更於1969年興建紅木帝國冰宮，也被稱為史奴比冰宮(Snoopy’s Home Ice)，長年開放社區居民滑冰、打球與參與青少年課程。舒茲本人不僅經常下場打球，也曾擔任裁判，後來更因推廣冰球運動，入選美國冰球名人堂。

咖啡廳內固定的座位席至今仍以「Sparky′s Table」名義保留。（記者王湘...
咖啡廳內固定的座位席至今仍以「Sparky′s Table」名義保留。（記者王湘涵/攝影）

咖啡館裡的固定座位

面向冰宮的Warm Puppy Café，同樣保留著舒茲的個人痕跡。

這間咖啡館是他生前經常用餐的地方，固定的座位至今仍以他從小的暱稱「Sparky’s Table」名義保留，桌上擺放照片與介紹牌，讓許多人在這座灣區小鎮裡，看見這位「史奴比之父」晚年真實生活過的痕跡。

位於聖他路薩的史奴比博物館（Charles M. Schulz Museum &...
位於聖他路薩的史奴比博物館（Charles M. Schulz Museum & Research Center）。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州聖塔路薩不僅保存《Peanuts》漫畫世界，也透過博物館、冰宮與咖啡館，展現舒茲創作與生活留下的城市記憶。

精華 FAQ

  • 因為這裡保留舒茲的博物館、冰宮與常去咖啡館等多處場景，讓遊客不只能看展，也能直接感受《Peanuts》與作者生活交織的地方記憶。

  • 館內收藏大量《Peanuts》原稿與生前物件，還有兩層樓高的角色壁畫、重建工作室，以及展示鉛筆草稿、修正痕跡與Zipatone技法的珍貴原件。

  • 舒茲熱愛滑冰與冰上曲棍球，曾興建紅木帝國冰宮推廣運動，也常在Warm Puppy Café用餐，固定座位至今仍保留，成為他的生活印記。

加州 灣區 北加

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