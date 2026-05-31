賽場指南篇／洛杉磯球場 看美國首戰

洛杉磯索菲球場共舉辦8場賽事，6/12美國首戰巴拉圭。(美聯社)

美國隊6月12日在這裡踢第一場，全城沸騰，可到聖蓋博谷先吃飽，再進球場看球。

洛杉磯 不只是好萊塢和陽光海灘，它也是北美華人 密度最高的城市之一，擁有全美規模最大的中式餐飲聚落。世界盃 期間，洛杉磯共舉辦八場賽事，包括美國兩場小組賽和一場準決賽，是整個世界盃流量最高的城市之一。

球場資訊

球場名稱： 索菲球場(SoFi Stadium，世界盃期間官方名稱：洛杉磯球場)

地點：加州英格爾伍德(Inglewood, CA)

容量：7萬人

本屆賽事：八場，共有五場小組賽、兩場32強淘汰賽，以及準決賽(7/10)

索菲球場是全北美最現代化的球場之一，以場內懸掛的巨型雙面「無限螢幕」和半透明屋頂聞名。有屋頂遮陽是一大優勢，洛杉磯6月均溫77至86°F，比達拉斯或休士頓友善許多，但戶外等候區仍烈日當頭，防曬不可少。

賽事場次(太平洋時間PT)

6/12(五)下午6時 美國 vs. 巴拉圭(小組賽D組)

6/15(一)下午6時 伊朗 vs. 紐西蘭(小組賽G組)

6/18(四)中午12時 瑞士 vs. 波士尼亞(小組賽B組)

6/21(日)中午12時 比利時 vs. 伊朗(小組賽G組)

6/25(四)晚上7時 土耳其 vs. 美國(小組賽D組)

6/28(日)中午12時 32強賽(對戰隊伍待定)

7/2(四)中午12時 32強賽(對戰隊伍待定)

7/10(五)中午12時 準決賽

從機場怎麼去球場

洛杉磯國際機場(LAX)——唯一選擇，距球場僅4哩

LAX離球場非常近，開車正常只需10至15分鐘。但I-405公路在比賽日前三個小時起，預計會出現全美最嚴重的塞車之一，加上叫車加成計費，不建議比賽當天才決定交通方式。

最省錢路線：LAX免費接駁轉地鐵(單程$1.75)

從LAX出發，搭免費接駁巴士到LAX/Metro Transit Center車站，在Bay 8搭乘免費的索菲球場世界盃接駁巴士，直達球場，全程約30至40分鐘，費用僅$1.75。這是主辦方最推薦的方式，比賽日最不容易誤點。

從市區出發：地鐵轉接駁

從市中心(7th St/Metro Center)搭E線到Willowbrook/Rosa Parks站，轉C線(綠線)到Hawthorne/Lennox站，再搭官方接駁巴士到球場，全程約45至60分鐘，票價同樣$1.75。

重要提醒：

索菲球場沒有地鐵直達，最近的地鐵站是C線的Hawthorne/Lennox站，距球場約2哩，必須搭官方接駁巴士銜接。不要以為地鐵到站就等於到了球場。

比賽日交通規則

開車停車：

球場官方停車位須提前透過SoFi App或SpotHero預訂，早鳥價約$55至$101(含停車位加來回接駁票)，一般車位$80至$250不等，比賽日不開放現場購票。

Uber／Lyft：

叫車落客區在球場停車場Lot R – Intuit East Garage附近，距球場入口需步行15至20分鐘，賽後等車時間極長，不建議作為主要方式。

禁止車尾派對(tailgate party)：

FIFA明確禁止在索菲球場範圍內進行任何車尾派對活動。

核心建議：

搭Metro是洛杉磯比賽日的最佳解。開賽前至少三個小時出發，先到聖蓋博谷吃飯，再轉車進球場。

球場附近吃什麼

索菲球場位於英格爾伍德，周邊餐廳以美式料理為主，華人食物幾乎沒有。建議進場前在聖蓋博谷吃飽，場內食物以熱狗、漢堡、薯條為主，價格偏高。

球場旁的Hollywood Park園區有幾家餐廳可選擇：

Kilowatt：休閒美式酒吧，有多個大螢幕，賽前賽後都熱鬧

SoFi Stadium官方美食攤：球場內各層均有美式小吃攤，提前研究好位置可省去排隊時間

Intuit Dome附近餐廳：緊鄰球場的綜合娛樂區，有多家連鎖餐廳，比賽日排隊是常態，建議至少提早2小時到場用餐

華人球迷請注意：球場周邊找不到中餐，從聖蓋博谷吃飽出發是洛杉磯看球的建議做法。

華人聚落與觀賽熱點

這是洛杉磯對華人球迷最大的吸引力：聖蓋博谷。聖蓋博谷是全北美最大的中式餐飲聚集地，選擇比洛杉磯唐人街更豐富。蒙特利公園市(Monterey Park)、聖蓋博市(San Gabriel)、阿罕布拉(Alhambra)連成一片，處處可見中文招牌，台灣牛肉麵、廣式飲茶、四川火鍋、上海小籠包，令人目不暇給，且許多餐廳深夜仍在營業。

球迷的標準行程：下午先到聖蓋博谷吃一頓，再去球場，賽後回來消夜。 從聖蓋博谷開車到索菲球場約30至40分鐘。

除聖蓋博谷外，洛杉磯唐人街(Broadway一帶)也是世界盃期間聚餐看球的熱點，距市中心近，交通方便。

LA公共觀賽活動

洛杉磯是16座城市中公共觀賽活動最豐富的城市之一：

洛杉磯紀念球場在6月11至14日舉辦FIFA開幕球迷節，另有10個社區球迷區在整個賽期輪流舉辦，包括原始農夫市場(6/18–21)、聯合車站(6/25–28)、威尼斯海灘(7/11)和Fairplex(7/14、15、18、19)等，多數免費或低消入場。

聖蓋博谷也設有官方觀賽Fan Zone，搭Foothill Transit Bus 269可抵達，對住在谷區的華人球迷是最方便的選擇，看球吃飯一站搞定。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

交通規畫：metro.net/riding/world-cup

停車預訂：SpotHero／SoFi App

最近地鐵站：C線Hawthorne/Lennox站(需轉接駁巴士)

比賽日建議出發時間：開賽前至少三個小時。