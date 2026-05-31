賽場指南篇／金山灣區看球 華人老饕飽腹

李維球場球場位於聖塔克拉拉，周邊是企業園區和飯店群。(美聯社)

北美歷史最悠久的華埠在這裡，矽谷華人 工程師的世界盃夏天。

舊金山灣區 是北美華人密度最高的地區之一，矽谷一帶聚集著來自台灣、中國、香港的科技移民和工程師家庭。世界盃期間灣區共舉辦六場賽事，全部在聖塔克拉拉(Santa Clara)的李維球場(Levi's Stadium)進行。

注意：FIFA官方名稱叫「舊金山灣區體育場」，但球場是在聖塔克拉拉，距離舊金山市區約45哩，最近的機場是聖荷西機場。這點和很多人的直覺完全相反，訂房訂票前一定要搞清楚。

球場資訊

球場名稱：李維球場(Levi's Stadium，世界盃期間官方名稱：舊金山灣區球場)

地點：加州聖塔克拉拉(Santa Clara, CA)，距舊金山市區約45哩

容量：7萬1000人(世界盃臨時擴建後)

本屆賽事：六場，五場小組賽＋一場32強

開放式露天球場，裝設了NFL最大的戶外4K螢幕，音響系統升級，北美設備最先進的球場之一。

賽事場次(太平洋時間PT)

6/13(六)中午12時 卡達 vs. 瑞士(小組賽B組)

6/16(二)晚上9時 奧地利 vs. 約旦(小組賽J組)

6/19(五)晚上9時 土耳其 vs. 巴拉圭(小組賽D組)

6/22(一)晚上8時 約旦 vs. 阿爾及利亞(小組賽J組)

6/25(四)晚上7時 巴拉圭 vs. 澳洲(小組賽D組)

7/1(三)晚上7時 32強賽(D組冠軍 vs. 第三名隊伍待定)

從機場怎麼去球場

聖荷西機場(SJC)——最近，強烈推薦

SJC距球場僅約3至4哩，是全賽16座城市中機場離球場最近的。出機場後搭免費接駁車到聖塔克拉拉Caltrain／VTA車站，再搭VTA輕軌綠線或橙線直達Great America站，步行即到球場，全程約15至20分鐘。或直接叫車，約10分鐘、費用不超過$15。美國球迷，SJC是最好的選擇。

舊金山國際機場(SFO)——國際航班最多，但最遠

SFO距球場約27哩，需搭BART到Millbrae站，轉Caltrain南下到Mountain View站，再轉VTA橙線輕軌到Great America站，全程約90分鐘。建議在機場辦理Clipper卡，可一卡通用BART、Caltrain和VTA三個系統。從亞洲、歐洲直飛多半落地SFO。

奧克蘭機場(OAK)——預算航空選項

OAK距球場約26哩，搭免費BART接駁到Coliseum BART站，轉BART到Milpitas站，再轉VTA橙線到球場，全程約50至60分鐘。Southwest等低成本航空常以OAK為基地，票價有時比飛SFO便宜。

比賽日怎麼進球場

最推薦：VTA輕軌

VTA橙線和綠線直達球場旁的Great America站，距球場入口僅0.2英里步行距離，是最方便的進場方式，單程票價$2.50。

從舊金山出發：Caltrain轉VTA

從舊金山4th & King站搭Caltrain南下到Mountain View站，轉VTA橙線輕軌到Great America站，全程約60至75分鐘。Caltrain加VTA合計費用約$10至$15，遠比開車停車划算。

開車停車

球場停車位須提前透過SpotHero預訂，費用約$40至$100不等，US-101公路在比賽日前三個小時起會嚴重塞車，不建議開車。

Uber／Lyft

可以叫，但比賽結束後等車時間很長。叫車落客和上客區在Red Lot 7和Tasman Drive附近，賽後建議耐心等候或提前安排。

球場附近吃什麼

球場位於聖塔克拉拉，周邊是企業園區和飯店群，餐廳選擇以連鎖美式料理為主。球場步行範圍內有幾個選擇：

Great America Parkway一帶：多家連鎖餐廳，包括Cheesecake Factory、BJ's Brewhouse等，適合賽前用餐，比賽日建議提早1至2小時到場

Santa Clara Convention Center附近：多家飯店附設餐廳，Hilton Santa Clara和Hyatt Regency Santa Clara距球場步行即達

球場內食物：以美式小吃為主，熱狗、漢堡、披薩，價格偏高

華人球迷請注意：球場附近沒有中餐。建議從舊金山華埠、聖荷西大型亞洲超市附近或矽谷的台灣料理街吃飽再出發。

華人聚落與觀賽熱點

舊金山華埠是北美歷史最悠久的華人聚落，飲茶點心享譽全球，Golden Gate Bakery的蛋撻和Lai Hong Lounge的點心受到許多老饕推崇。華埠距球場約45哩，適合比賽前一天或非比賽日前往，邊吃邊感受老華埠氣氛。

矽谷華人社區(庫比蒂諾Cupertino、桑尼維爾Sunnyvale、山景城Mountain View一帶)是中國和台灣移民工程師家庭的聚集地，台灣牛肉麵、滷肉飯、手搖飲料店林立，和舊金山華埠是截然不同的新移民飲食文化。這一帶距球場最近，比賽日吃完飯搭VTA就能直接進球場，是最方便的觀賽基地。

聖荷西市中心及周邊也有豐富的亞裔餐廳聚落，越南、台灣、中式料理一應俱全，大型亞洲超市99 Ranch Market和H Mart均有分店。

灣區公共觀賽活動

灣區的觀賽活動是16座城市中數量最多、分布最廣的之一。灣區主辦委員會宣布在整個灣區設立30個以上的免費觀賽Fan Zone，包括舊金山的Thrive City(大通中心旁)、China Basin Park、Pier 39，以及聖荷西的San Pedro Square Market等，全部免費入場，無需登記。

值得特別關注的是China Basin Park的觀賽活動，地點就在舊金山華埠和華人社區附近，是結合看球和品嘗華埠美食的最佳組合。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

交通規畫：sfbayareafwc26.com/transit

VTA輕軌資訊：vta.org

Caltrain資訊：caltrain.com