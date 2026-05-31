賽場指南篇 多倫多球場 華人美食飄香

BMO球場。(美聯社)

多倫多是加拿大 最大城市，族群多元，全市使用語言超過180種。對華人 球迷來說，吸引力在於萬錦市(Markham)和士嘉堡(Scarborough)這兩個衛星城市，是台灣和香港移民密度最高的聚落，珍珠奶茶、台灣牛肉麵、港式茶餐廳應有盡有。

本屆多倫多共舉辦6場賽事，包括加拿大隊的主場開幕戰——這是加拿大男足史上第一次在多倫多踢世界盃 主場比賽，美東時間6月12日開踢，是世界盃第二場比賽。

球場資訊

球場名稱：BMO Field(世界盃期間官方名稱：多倫多球場)

地點：安大略省多倫多市展覽廣場(Exhibition Place)，170 Princes’ Blvd

容量：4萬4315人(世界盃擴張後)

本屆賽事：6場，共5場小組賽，以及1場32強

為達到FIFA要求的4萬5000人容量，臨時增設1萬7500個座位，賽後再全數拆除。

從機場怎麼去球場

多倫多皮爾遜國際機場(YYZ)——國際機場

YYZ有豐富的歐洲、亞洲和拉丁美洲直飛航班，距市中心約25至60分鐘，視交通情況而定。從YYZ最省時的方式是搭UP Express快線火車，每15分鐘一班，約25分鐘直達聯合車站(Union Station)，再轉路面電車509或511線前往球場，約40至50分鐘，約$15加幣。從亞洲直飛航班幾乎都在YYZ落地。

比利·畢曉普多倫多市機場(YTZ)——市中心機場

YTZ距市區僅5至15分鐘，以Porter航空為主，主要服務加拿大國內航線和美國東岸城市。從波士頓、紐約、費城等東岸城市跨城串看的球迷，可考慮搭Porter飛YTZ。

比賽日怎麼進球場

1.GO Transit火車(最推薦)

從聯合車站(Union Station)搭GO Transit Lakeshore West線，只需一站直達Exhibition GO Station，下車步行即到球場，全程約10分鐘，費用約$6加幣。最快、最不容易誤點的路線。

2.TTC路面電車

509 Harbourfront線和511 Bathurst線直達Exhibition Loop，就在球場門口，從聯合車站出發約15至20分鐘，費用$3.30加幣。比賽日班次加密，但人潮極多，賽後可能需等待45至90分鐘。

3.步行

Liberty Village社區就在球場北側，從Liberty Village步行經Liberty Street行人天橋，約10至15分鐘即可抵達球場，是最輕鬆的進場方式。

4.開車停車

比賽日Exhibition Place周邊大規模封路，強烈不建議開車進市區。如果一定要開車，建議停在市郊GO Train沿線停車場，再轉車進城。

球場附近吃什麼

Brazen Head Irish Pub：Liberty Village最受歡迎的看球酒吧，多個大螢幕，是多倫多FC球迷的聚集地，比賽日氣氛最熱烈，建議早點到占位。

Craft Beer Market：大型運動酒吧，設有39呎巨型螢幕，是South Core區最受球迷歡迎的看球場所之一。

Liberty Commons at Big Rock Brewery：有大型戶外露台，是賽後最受歡迎的慶祝聚集地，本地精釀啤酒選擇豐富。

Mildred’s Temple Kitchen：Liberty Village知名早午餐餐廳，適合比賽前用餐。

球場內食物：以北美標準球場小吃為主，熱狗、漢堡、薯條，啤酒$15至$18加幣。

華人聚落與觀賽熱點

萬錦市(Markham)：是大多倫多地區台灣移民最密集的城市，Pacific Mall是北美最大的室內華人商場，周邊台灣料理、港式茶餐廳、四川火鍋、手搖飲一應俱全，世界盃期間許多餐廳會架起大螢幕播球。

士嘉堡(Scarborough)：廣東移民比率較高，港式茶樓和廣式海鮮餐廳聞名大多倫多地區，Scarborough Town Centre附近是主要商圈。

華埠(Spadina Ave和Dundas St交叉口一帶)：距球場約20至25分鐘車程，是老字號廣式和越南料理聚集地，適合比賽前在市區用餐後直接前往球場。

華人球迷的標準行程：下午從萬錦市或士嘉堡出發，在華埠吃飯，搭GO Transit一站進球場，賽後回Liberty Village喝一杯再回家。

入境注意事項

持台灣護照或美國永久居民需申請加拿大電子旅行授權(eTA)，費用$7加幣，網上申請只需幾分鐘，務必提前辦理。

賽事場次(美東時間ET)

6/12(五)下午3時 加拿大vs.波士尼亞(小組賽H組，加拿大主場)

6/17(三)晚上7時 迦納vs.巴拿馬(小組賽E組)

6/20(六)下午4時 德國vs.象牙海岸(小組賽F組)

6/23(二)晚上7時 巴拿馬vs.克羅埃西亞(小組賽E組)

6/26(四)下午3時 塞內加爾vs.伊拉克(小組賽I組)

7/2(四)晚上7時 32強賽(對戰隊伍待定)

6/12加拿大主場開幕戰是全賽最難搶的票之一。