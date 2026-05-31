賽場指南篇 溫哥華球場 海邊步道直抵

BC Place球場。(美聯社)

對北美華人球迷來說，溫哥華是這次世界盃 最親切的城市之一，不需要擔心交通塞車，SkyTrain直達球場，出了機場15分鐘就能吃到道地中餐——而且這裡的中式餐飲水準之高，讓許多第一次來的人都大感驚訝。溫哥華共舉辦7場賽事，是加拿大 舉辦場次最多的城市，其中包括加拿大隊的兩場主場大戰。

持美國綠卡或台灣護照無需美國簽證 即可入境，持中國護照則需提前申請加拿大簽證。

球場資訊

球場名稱：BC Place(世界盃期間官方名稱：溫哥華球場)

地點：不列顛哥倫比亞省溫哥華市中心，777 Pacific Blvd

容量：5萬4500人

本屆賽事：7場——5場小組賽＋1場32強＋1場16強

BC Place可收合屋頂，不管下雨還是晴天，比賽照常進行，觀賽體驗不受天氣影響。

從機場怎麼去球場

溫哥華國際機場(YVR)——唯一主要機場，且超方便

從YVR出發，搭Canada Line地鐵到Waterfront站，再轉Expo Line到Main Street-Science World站，沿著False Creek海濱步行約15分鐘即可抵達球場，全程約35至45分鐘，費用約$4至$5加幣。這是溫哥華最方便的機場交通，整個流程只需一張Compass卡(即SkyTrain儲值卡)，出機場直接搭，無縫銜接。

不從機場直接去球場的話，住在列治文(Richmond)的球迷同樣可搭Canada Line到市區，再轉Expo Line，全程約30至40分鐘。

比賽日怎麼進球場

1.SkyTrain(首選，主要推薦)

比賽日SkyTrain加密至每2至2.5分鐘一班，TransLink每天增加600班巴士，容量極為充裕。

重要提醒：Stadium-Chinatown站在所有比賽日全部關閉，官方指定入場站是Main Street-Science World站，從該站沿False Creek海濱步行約15分鐘到球場，這段「最後一哩」步道(Last Mile)景色優美，本身就是體驗的一部分。

2.開車停車

比賽日球場周邊大規模封路，強烈不建議開車進市區。如果一定要開車，建議停在郊區SkyTrain站的停車場(Metrotown、Bridgeport或King George站均有Park & Ride)，再搭車進城。

3.Uber/Lyft

比賽日費用可能高達平時的3至4倍，正常$15的車程可能飆升至$40至$60以上，不划算。

球場附近吃什麼

BC Place位於溫哥華市中心，周邊餐廳選擇遠比其他城市的球場豐富：

耶魯鎮(Yaletown)：球場步行10分鐘，餐廳林立，從高檔牛排館到輕食咖啡館都有，比賽日人潮多，建議早點訂位。

華埠(Chinatown)：球場步行15分鐘，有傳統廣式茶樓和中式餐廳，比賽前吃飲茶再進場是溫哥華本地球迷的標準行程。

Gastown：充滿歷史感的街區，有多家體育酒吧，The Pint和Blarney Stone是世界盃期間的熱門看球聚點。

球場內食物：以北美標準球場小吃為主，熱狗、漢堡、薯條，啤酒$12至$15加幣，想要其他選擇的球迷建議進場前吃飽。

華人聚落與觀賽熱點

列治文是北美華人比率最高的城市，這裡有頂級的中式和東南亞餐飲，廣式海鮮、港式茶餐廳、台灣珍奶、越南河粉應有盡有，而且水準之高甚至讓不少香港移民說「比香港更香港」。從列治文搭Canada Line進市區只需20至30分鐘，是兼顧美食和交通的最佳住宿選擇。

溫哥華市區的華埠(Main St一帶)也是老字號聚落，飲茶文化濃厚。

另外本拿比(Burnaby)的亞裔社區同樣豐富，Metrotown附近中式餐廳密集，且住宿費用比市中心便宜許多。

華人球迷的標準行程：中午先去列治文或溫哥華華埠吃飲茶，下午搭SkyTrain進城，沿False Creek散步到球場，賽後在Gastown酒吧慶祝。

入境注意事項

從美國去溫哥華看球，需要加拿大入境許可(eTA，持台灣護照或美國永久居民可直接網上申請，費用$7加幣)。

持中國護照前往多倫多或溫哥華觀看世界盃，必須提前申請加拿大訪客簽證(TRV)，無法免簽或申請電子旅行證(eTA)入境。

賽事場次(太平洋時間PT)

6/13(六)晚上9時 澳洲vs.土耳其(小組賽D組)

6/18(三)中午12時 加拿大vs.卡達(小組賽B組)

6/21(日)下午6時 紐西蘭vs.埃及(小組賽G組)

6/24(三)中午12時 加拿大vs.瑞士(小組賽B組)

6/26(五)晚上8時 紐西蘭vs.比利時(小組賽G組)

7/2(四)晚上8時 32強賽(對戰隊伍待定)

7/7(二)下午1時 16強賽(對戰隊伍待定)

加拿大隊主場兩場將是全賽氣氛最熱烈的場次，紅衫球迷同聲吶喊，即使沒有球票，光是待在球場外感受那個氣氛也值回票價。