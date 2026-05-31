賽場指南篇 堪薩斯城球場 偶遇球星機率高

箭頭球場。(美聯社)

衛冕冠軍阿根廷隊將在堪薩斯城的Compass Minerals國家訓練中心備戰；英格蘭和荷蘭同樣以堪薩斯城大都會區為訓練基地，阿爾及利亞則在附近的勞倫斯市(Lawrence)設營——這意味著整個世界盃 期間，堪薩斯城將是全北美頂級球隊最密集的城市，在路上偶遇球星的機率遠高於其他城市。

堪薩斯城沒有太多遊客熟悉的景點，但箭頭球場在2014年以142.2分貝創下金氏世界紀錄，是全球「最響亮」的體育場。

球場資訊

球場名稱：箭頭球場(GEHA Field at Arrowhead Stadium，世界盃期間官方名稱：堪薩斯城球場)

地點：密蘇里州堪薩斯城，One Arrowhead Drive

容量：7萬6416人

本屆賽事：6場，共為4場小組賽、1場32強、1場準四強

箭頭球場自1972年啟用以來，一直是全球最響亮的體育場之一，以其獨特的橢圓碗型設計和完美的聲學結構著稱。球場是堪薩斯城酋長隊(NFL)的主場，世界盃是它迎來的最大規模國際賽事。為迎接世界盃，球場安裝了混合天然草皮。

從機場怎麼去球場

堪薩斯城國際機場(MCI)——唯一主要機場

MCI距市中心約16哩，距球場約23哩。從機場出發，ConnectKC26官方巴士網絡提供從機場到球場的接駁服務，是比賽日最穩定的交通方式。也可以直接叫車，非比賽日約30至40分鐘，費用約$35至$50。

比賽日怎麼進球場

1.ConnectKC26官方巴士(唯一推薦)

ConnectKC26是專為世界盃打造的，動用215輛包租巴士，從15個轉運點每15至20分鐘發一班車前往球場。需持有效比賽票，在官網購買ConnectKC26 Pass，有四個Park & Ride停車轉乘地點，或從官方球迷節場地直接搭乘。這是唯一可靠的公共交通方式。

2.開車停車

球場停車位大幅縮減，一般觀眾停車位僅約4000個，必須提前購買，比賽日前7小時起周邊道路實施交通管制。

3.Uber/Lyft

球場指定叫車上下車區在Lot O停車場，比賽日加成計費高，特別是6/16深夜場次結束後預計等車時間極長，不建議依賴叫車。

球場附近吃什麼

堪薩斯城在世界盃城市裡有一個其他城市難以複製的美食優勢：堪薩斯城式燒烤(Kansas City BBQ)。煙燻牛胸肉、豬肋排配上招牌甜辣醬汁，是全北美最受認可的BBQ風格之一。

Joe’s Kansas City Bar-B-Que：堪薩斯城最知名的BBQ店之一，距球場約10分鐘車程。

市中心Power & Light District：最熱鬧的餐飲娛樂區，多家餐廳和酒吧，比賽日氣氛熱鬧，堪薩斯城路面電車(KC Streetcar)可達。

球場內食物：BBQ是主打，比其他城市的球場食物更有地方特色。

華人球迷請注意：堪薩斯城中餐選擇非常有限，建議把這次當成品嘗道地美式BBQ的機會。

華人聚落與觀賽熱點

堪薩斯城沒有明顯的唐人街或華人聚落，市中心有少數亞洲料理餐廳，但選擇非常有限。

這座城市的亮點不在華人社區，而在於它提供最道地的「美國中西部」體驗：BBQ文化、爵士音樂、友善的當地居民，以及全球最響亮的球場現場震撼。整個世界盃賽期阿根廷就住在這座城市。

天氣：夏天注意雷陣雨

堪薩斯城6月均溫約82至88°F，濕度中等，所有比賽均安排在夜間進行，以避開白天高溫，但身處美國龍捲風走廊(Tornado Alley)，夏季雷陣雨可能突然且猛烈，氣象監測是比賽日重要事項。箭頭球場是完全露天球場，雷陣雨來臨時主辦單位可能暫停比賽。建議賽前查好天氣預報，帶折疊傘以備不時之需。

沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節在堪薩斯城第一次世界大戰紀念館(National WWI Museum and Memorial)舉辦18天，免費入場，有大螢幕直播、The Chainsmokers、Flo Rida和The All-American Rejects等藝人現場演出，是中西部地區規模最大的世界盃慶祝活動。

賽事場次(中部時間CT)

6/16(二)晚上8時 阿根廷vs.阿爾及利亞(小組賽J組) 衛冕冠軍隊阿根廷首戰 ★梅西出場

6/20(六)晚上7時 厄瓜多vs.庫拉索(小組賽E組)

6/25(四)晚上7時 突尼西亞vs.荷蘭(小組賽F組)

6/27(六)晚上10時 阿爾及利亞vs.奧地利(小組賽J組)

7/3(五)下午3時 32強賽(對戰隊伍待定)

7/11(六)晚上9時 準四強

6/16衛冕冠軍阿根廷的首戰將吸引各地阿根廷僑民球迷。Fox Sports報導指出這是梅西最後一屆世界盃。晚上9時開踢，深夜結束，安排回程交通是關鍵。