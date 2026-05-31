賽場指南篇╱波士頓球場 含金量最高

55--吉利特球場不在波士頓市中心，球迷要特別留意。(路透)

英格蘭對加納、法國對挪威 就在這裡踢，加上含四強賽，波士頓 是本屆含金量最高的城市之一。

波士頓是美國最古老的城市之一，東北部新英格蘭地區的文化核心。這次世界盃 FIFA把球場冠以「波士頓球場」的名稱，但實際上比賽場地吉利特球場(Gillette Stadium)位於波士頓以南約22哩的福克斯伯勒(Foxborough)小鎮，不是波士頓市中心，開車不塞車時大約需要30至40分鐘，訂房要先想清楚怎麼去球場。

●球場資訊

球場名稱：吉利特球場(Gillette Stadium，世界盃期間官方名稱：波士頓球場)

地點：麻州福克斯伯勒(Foxborough, MA)，距波士頓市區約22哩

容量：6萬5000人

本屆賽事：7場，共有5場小組賽、1場32強、1場8強(7/9)

吉利特球場平時是新英格蘭愛國者隊(NFL)和新英格蘭革命隊(MLS)的主場，緊鄰球場的Patriot Place是一個集合餐廳、購物和娛樂的大型廣場，比賽日前後用餐方便。

●賽事場次(美東時間ET)

6/13(六)晚上9時 海地vs.蘇格蘭(小組賽C組)

6/16(二)下午6時 伊拉克vs.挪威(小組賽I組)

6/19(五)下午6時 蘇格蘭vs.摩洛哥(小組賽C組)

6/23(二)下午4時 英格蘭vs.加納(小組賽L組)

6/26(五)下午3時 挪威vs.法國(小組賽I組)

6/29(一)下午4時30分 32強賽(對戰隊伍待定)

7/9(四)下午4時 準四強(8強，對戰隊伍待定)

波士頓陣容精采，英格蘭、法國、挪威三歐洲強隊全在這裡，其中6/26挪威對法國是波士頓最受矚目的小組賽，法國作為本屆奪冠熱門，預計吸引大批法裔美國球迷從新英格蘭各地湧入。

●✈️ 從機場怎麼去球場

波士頓洛根國際機場(BOS)——主要國際機場

BOS距球場約35哩，亞洲和歐洲直飛航班主要落地在這裡。出機場後搭Silver Line巴士或地鐵藍線進市區，再到South Station(南站)轉乘世界盃專用通勤火車前往球場，全程約75至90分鐘。

普羅維登斯機場(PVD)——距球場最近的機場

PVD位於羅德島州普羅維登斯市，距球場約25哩，比BOS近得多。Southwest等低成本航空常以PVD為基地，從美國各城市飛來波士頓，PVD票價有時便宜很多，出機場叫車約30至40分鐘即可抵達球場附近，是很多當地球迷的秘密選項。

●🚇 比賽日怎麼進球場

1.MBTA波士頓球場專車(推薦)

MBTA為每場比賽準備14班專車，從波士頓南站(South Station)出發，全程不停站直達球場旁的Foxboro Station，車程約60分鐘，來回票價$80。購票必須憑當天FIFA球票，透過MBTA的mTicket App提前購買，名額有限。

重要提醒：每張票都有指定的登車群組(Boarding Group A至E)，必須在指定時間前抵達南站排隊，最晚一班火車在開賽前約90分鐘抵達球場。比賽結束後火車在終場哨響後30分鐘開始發車，返回南站。

從南站出發要怎麼去？南站有地鐵紅線、銀線和Amtrak美鐵直達，是全波士頓交通最方便的地點。住在Back Bay或Fenway區的球迷也可以從Back Bay站上車，更近更方便。

2.開車停車

福克斯伯勒的停車位採全預約制，名額有限，必須提前在網上預訂。開車的缺點是Route 1和 I-95公路在比賽日會嚴重塞車，賽後離場可能等待超過1小時。

3.Uber/Lyft

叫車落客和上客區在Lot 15停車場，靠近CVS Health入口。賽後等車時間很長，不建議作為主要方式。

核心建議：MBTA專車是唯一可靠選擇，票一開放立刻搶，不要等。

●🍽️ 球場附近吃什麼

吉利特球場緊鄰的Patriot Place廣場是比賽日用餐的最佳選擇，步行即達：

CBS Scene：大型運動酒吧，多個大螢幕，是新英格蘭球迷比賽日最常去的聚集地，氣氛熱鬧

Toby Keith's I Love This Bar：鄉村音樂風格酒吧，食物份量大，適合賽前飽餐一頓

Bar Louie：休閒美式餐廳，有多種雞尾酒和漢堡選擇

球場內食物：以美式小吃為主，熱狗、漢堡、海鮮巧達濃湯(Clam Chowder，波士頓名物)在場內攤位有售，是其他城市球場吃不到的在地特色

華人球迷請注意：球場附近及福克斯伯勒小鎮幾乎沒有中餐。建議從波士頓唐人街吃飽再出發。

●🥟 華人聚落與觀賽熱點

波士頓唐人街(Chinatown)是波士頓最精華的華人聚落，是全美第三大華人社區，位於市中心Kneeland Street和Essex Street一帶，從南站步行只需5至10分鐘，地鐵橙線Chinatown站直達。廣式飲茶、港式燒臘、台灣牛肉麵、麻辣火鍋集中在這一帶，許多餐廳深夜仍在營業，是波士頓球迷賽後消夜的首選。

昆西市(Quincy)南部的Quincy Center一帶也有大型亞裔社區，廣式和台式餐廳密集，從南站搭地鐵紅線約20分鐘，是除唐人街以外華人美食最集中的地方。

華人球迷的標準行程：先在唐人街吃飯，步行到南站搭專車，賽後回唐人街消夜。全程不需要叫車或開車，是本屆最省力的觀賽路線之一。

●📺 沒票也不遺憾

官方FIFA球迷節在波士頓市政廳廣場(City Hall Plaza)舉辦，從6月12日到27日共16天，免費入場，有大螢幕直播、現場音樂和食物攤位，需提前上網登記。

劍橋市跨越7場比賽在哈佛廣場、中央廣場、MIT開放空間等多個地點舉辦免費戶外觀賽活動，是波士頓地區氣氛最好的免費看球選擇之一。

●實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

MBTA世界盃專車：mbta.com/guides/world-cup-guide

專車購票：MBTA mTicket App

最近機場：洛根國際機場BOS(約35英里)；普羅維登斯機場PVD(約25英里)

最近地鐵站：南站(地鐵紅線、銀線)轉搭專車