養生／蛋白質、運動、減壓… 這些祕訣助消除腹部脂肪

減掉多餘的腹部脂肪是許多人運動的首要目標。(圖／123RF)

減掉多餘的腹部脂肪是許多人運動的首要目標，這不僅僅與外貌有關，還關乎它對整體健康的影響。儘管很多人定期運動並嘗試保持飲食健康，仍對頑固的腹部脂肪感到沮喪。實際上該怎麼做？

腹部脂肪對健康有哪些影響？圓形腹部或「蘋果型身材」可能是內臟脂肪積聚的徵兆，而內臟脂肪是對你的健康影響最大的腹部脂肪。

皮下脂肪位於皮膚下方，這是你在鏡子中看到的脂肪。但內臟脂肪則更深層，圍繞著你的器官，並可能讓你面臨糖尿病、心臟病 、多囊性卵巢症候群等疾病的風險。

專家指出，減少內臟脂肪很重要，透過減少5%到10%的體重，你可以改善血壓、血糖、膽固醇濃度、活動能力、性功能等。

特定運動可以消除腹部脂肪嗎？事實上，你無法透過特定的運動，像是仰臥起坐來消除腹部脂肪，而是你的身體決定首先減少哪裡的脂肪。

真正有效的是透過運動、營養和生活習慣的結合，保持持續的熱量赤字。隨著整體體脂肪的減少，腹部脂肪才會跟著削減，但你無法強迫你的身體先選擇哪個部位。

不過有研究顯示，某些類型的運動，尤其是高強度訓練，被認為對於整體減少腹部脂肪特別有效。

專家指出，生活方式改變對減少腹部脂肪有著最顯著的效果。只要持續努力，你將能以健康的方式減重、增強肌肉，同時腹部的外觀也會有所改善。

以下是長期有效的四種方法：

1.優先選擇蛋白質

蛋白質有助於保持飽足感，甚至可能幫助你在下一餐時攝取較少的食物。蛋白質對於肌肉也很重要，而增加肌肉對於減重，特別是減少腹部脂肪至關重要。

2.規律運動

有氧運動能燃燒卡路里，並幫助你減少全身脂肪，包括腹部脂肪。另外，肌力訓練有助增加肌肉，或者至少在你減脂的過程中維持肌肉，而肌肉會燃燒卡路里。

3.充足睡眠

當談到腹部脂肪和減重時，睡眠是最重要的，這是因為睡眠會影響促進食欲的激素。當我們睡得不好或缺乏睡眠時，生理機制會使我們更想吃東西。

4.減輕壓力

若你壓力大，身體可能會將壓力荷爾蒙皮質醇釋放到血液中。皮質醇的增加與腹部脂肪增加密切相關。此外，當我們壓力大時，人們常常會轉向食物來尋求安慰或分散注意力。