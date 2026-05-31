我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

醫藥／鼻竇藏4病菌發炎膿腫 他頭痛又複視

簡慧珍
聽新聞
test
0:00 /0:00
李姓病人接受電腦斷層掃描，顯示蝶竇不正常顯影，疑似布滿膿瘍(正常狀態要空空的)。...
李姓病人接受電腦斷層掃描，顯示蝶竇不正常顯影，疑似布滿膿瘍(正常狀態要空空的)。(圖／台灣衛福部彰化醫院提供)

55歲李姓男子莫名頭痛，脖子和肩頸逐漸僵硬，站立不穩且搖晃，四處求醫找不出原因，最後劇烈頭痛掛急診，經三科醫師層層檢查，發現四種病菌藏在他的鼻竇最深處發炎長出膿腫，壓迫腦神經產生各種症狀。

李姓男子是客運司機，生活規律單純，半年前偶爾頭痛以為疲勞，服用止痛藥和維他命緩解，但頭痛越來越嚴重求醫診治，止痛藥吃到最大劑量還是很痛，今年3月中旬以後看東西都影像重疊，肩頸和脖子開始僵硬，手腳無力走路搖晃，吞嚥困難，他到處看病仍找不出病因。

台灣衛福部彰化醫院加護病房主任林文培說，起初懷疑李姓病人腦膜炎，分析病程情況和檢查後一一排除，接受電腦斷層與核磁共振攝影，發現他的鼻腔最深處的左側蝶竇不正常顯影，疑似布滿膿瘍，壓迫到第三至第六對腦神經，產生頭痛、複視等各種症狀。

衛福部神經內科主任連宮瑩表示，李姓病人有高血壓病史，身體不適半年，到彰化醫院時白血球數飆高，顯見發炎嚴重。

耳鼻喉科主任許嘉方說，經細菌培養，李姓病人的鼻腔蝶竇感染四種細菌，發炎腫脹，透過內視鏡緊急手術清除膿瘍，消腫後壓迫腦神經的力道慢慢消失，壓迫腦神經的頭痛、複視、吞嚥困難等各種症狀逐漸消退。李姓病人術後告訴醫護，都用自來水洗臉，沒亂挖鼻孔，不知為何鼻竇感染細菌。

許嘉方說，鼻竇是鼻腔、眼窩及顱底頭骨內顏面骨中的空腔，共有四對，分別是上頜竇、篩竇、額竇及蝶竇，蝶竇位在鼻腔最深處，緊鄰顱內腦部重要神經，通常伴隨過敏或感冒而發炎腫脹，統計數據僅1%至3%的鼻竇炎患者會蝶竇發炎，壓迫腦神經的病例更是少見，民眾一旦長期頭痛，看東西影像重疊等，最好求醫檢查。

高血壓

上一則

養生／常嚼口香糖 塑膠微粒吞下肚 6招助排毒

下一則

醫藥／童年逆境釀失智? 3關鍵修復防老化

延伸閱讀

醫藥／上班族常偏頭痛 先調整作息

醫藥／上班族常偏頭痛 先調整作息
78歲男高燒、呼吸困難…意外檢出7.6公分主動脈瘤 即時手術「拆彈」

78歲男高燒、呼吸困難…意外檢出7.6公分主動脈瘤 即時手術「拆彈」
糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍

糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍
反覆流鼻血要當心 醫師警告中風機率飆3倍

反覆流鼻血要當心 醫師警告中風機率飆3倍

熱門新聞

美國局氣的裝飾顯示出濃濃的北京風情。 （圖／局氣提供）

封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

2026-05-24 20:30
位於南加州的一所大學課堂上，來自各地的國際學生正在上課。國土安全部擬修改相關簽證規定，此類學生的居留身分將受到更嚴格限制。(讀者提供)

移民專頁／F、J、I 身分 未來只能居留4年

2026-05-24 02:19
紐約市法拉盛已經成為中餐的聚集地。(韓傑攝影)

封面故事／中餐進軍美國捷徑：先搶華社 再攻主流

2026-05-24 09:59
茶話弄在美國已有四家門店；圖為法拉盛門店。(特約記者韓傑／攝影)

封面故事／東方甜風襲來 中式茶飲熱潮席捲全美

2026-05-24 08:49
根據相關追蹤研究，最佳沿用咖啡和茶的黃金比例是每天喝兩杯咖啡+三杯茶。早晨用咖啡啟動代謝，下午飲茶來穩定血壓和情緒。(圖／123RF)

醫生的話／2杯咖啡3杯茶 可降低中風機率

2026-05-24 02:11

理財百科／70-20-10預算法 管住荷包

2026-05-24 02:12

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示