醫藥／鼻竇藏4病菌發炎膿腫 他頭痛又複視

李姓病人接受電腦斷層掃描，顯示蝶竇不正常顯影，疑似布滿膿瘍(正常狀態要空空的)。(圖／台灣衛福部彰化醫院提供)

55歲李姓男子莫名頭痛，脖子和肩頸逐漸僵硬，站立不穩且搖晃，四處求醫找不出原因，最後劇烈頭痛掛急診，經三科醫師層層檢查，發現四種病菌藏在他的鼻竇最深處發炎長出膿腫，壓迫腦神經產生各種症狀。

李姓男子是客運司機，生活規律單純，半年前偶爾頭痛以為疲勞，服用止痛藥和維他命緩解，但頭痛越來越嚴重求醫診治，止痛藥吃到最大劑量還是很痛，今年3月中旬以後看東西都影像重疊，肩頸和脖子開始僵硬，手腳無力走路搖晃，吞嚥困難，他到處看病仍找不出病因。

台灣衛福部彰化醫院加護病房主任林文培說，起初懷疑李姓病人腦膜炎，分析病程情況和檢查後一一排除，接受電腦斷層與核磁共振攝影，發現他的鼻腔最深處的左側蝶竇不正常顯影，疑似布滿膿瘍，壓迫到第三至第六對腦神經，產生頭痛、複視等各種症狀。

衛福部神經內科主任連宮瑩表示，李姓病人有高血壓 病史，身體不適半年，到彰化醫院時白血球數飆高，顯見發炎嚴重。

耳鼻喉科主任許嘉方說，經細菌培養，李姓病人的鼻腔蝶竇感染四種細菌，發炎腫脹，透過內視鏡緊急手術清除膿瘍，消腫後壓迫腦神經的力道慢慢消失，壓迫腦神經的頭痛、複視、吞嚥困難等各種症狀逐漸消退。李姓病人術後告訴醫護，都用自來水洗臉，沒亂挖鼻孔，不知為何鼻竇感染細菌。

許嘉方說，鼻竇是鼻腔、眼窩及顱底頭骨內顏面骨中的空腔，共有四對，分別是上頜竇、篩竇、額竇及蝶竇，蝶竇位在鼻腔最深處，緊鄰顱內腦部重要神經，通常伴隨過敏或感冒而發炎腫脹，統計數據僅1%至3%的鼻竇炎患者會蝶竇發炎，壓迫腦神經的病例更是少見，民眾一旦長期頭痛，看東西影像重疊等，最好求醫檢查。