旅遊／呼倫貝爾大草原廣闊自由 我心徘徊

額爾古納濕地公園。(圖皆為作者提供)

去年8月，我參加了一個赴內蒙古東部呼倫貝爾草原的旅遊團。我們從呼倫貝爾首府海拉爾市出發，先到了額爾古納市遊覽一天，第二天再進入草原遊覽。

★美哉 額爾古納濕地公園

大興安嶺山脈，總面積達33萬平方公里，主體在內蒙古呼倫貝爾、興安盟、通遼和赤峰。在這遼闊山地上，森林密布（約有7萬3000平方公里林地），樹茂林深，參天扎地，孕育了3000多條河流。這些發源於大興安嶺的水流，百轉千迴，向西流最終匯入額爾古納河。而一些水體未形成的河流，聚集沉澱下來就形成眾多的濕地。從森林過渡到草原，大興安嶺哺育了10多萬平方公里的呼倫貝爾大草原，可以說大興安嶺是呼倫貝爾草原的母親。

呼倫貝爾草原。(圖皆為作者提供)

頭天我們就遊覽額爾古納濕地。大巴駛進入呼倫貝爾的新巴爾虎左旗，我終於看到了盼望已久、魂牽夢縈的呼倫貝爾大草原，看見了「藍藍的天上白雲飄，白雲下面馬兒跑」的大草原風光。車上播放著歌曲「呼倫貝爾大草原」，與眼前公路兩旁的景色契合如一，唱出了我心中的歌與思戀：「呼倫貝爾大草原，白雲朵朵飄在飄在我心間；呼倫貝爾大草原，我的心愛我的思戀……」

途經陳巴爾虎旗，與天相連、遼闊無垠的大草原中出現了大片大片金黃色大地的奇觀，金黃與翠綠構成了大地的主色調，相映生輝。導遊說那是當地的國家農場播種的小麥，已到了成熟收穫的季節。

額爾古納濕地公園。(圖皆為作者提供)

當天車程500多公里，下午4點才趕到濕地公園。額爾古納濕地是中國目前保持原生態最完好、面積較大的濕地，號稱「亞洲最美濕地」，位於大興安嶺西北側，額爾古納河東岸，屬於額爾古納河及其支流的灘塗地。

我們乘上公園的電瓶車，在彎彎曲曲的木棧道上開了約5公里才到達公園核心景區。一路上穿梭在樹林和蘆葦叢中，清風送爽，心曠神怡。下車就跨過木橋，橋下根河濤濤奔騰而去。我們匆忙走在彎曲的木棧道上，顧不及觀賞兩旁的美景，再拾階踏上登山棧道，漫山遍野都是參天的白樺林，一直趕到半山腰的觀景台，俯瞰那如詩如畫的濕地風光。

我發現還有上山棧道，於是憑藉平時鍛鍊身體所積累下的體力，一鼓作氣衝到山頂。山頂上有一個祭祀神靈的敖包遺址，由石塊壘成的敖包被無數條藍色的哈達所包裹。往前走近一塊巨大的石碑，上刻「亞洲最美濕地」。

站在山頂鳥瞰大地，山坡上開滿了金黃色小花，那姹紫的漏蘆花、嫣紅的地榆花，點綴著漫山遍野的金蓮花；山麓下綠毯如茵的草原無邊無際，間夾著金黃色的麥田；天邊青黛色群山如衣帶般懷抱著大地，根河像一條銀色的玉帶，彎彎曲曲在平坦的綠毯如茵的草原上默默流淌；星羅棋布的水面上，平靜似鏡，倒映著藍天白雲；彎彎的河流、星星的湖泊、茂密的植被、綠茵的草地構成了一幅美麗多姿的濕地畫卷。不一會兒，太陽西沉，天空出現了緋紅雲彩，晚霞將要降臨大地。

★走訪蒙古包 親近大草原

第二天，旅行社帶我們前往額爾古納市的草原，靠近中俄界河額爾古納河的哈薩爾聖地—黑頭山。在那裡，我們走訪了當地的蒙古族人家。

蒙古包與勒勒車。(圖皆為作者提供)

大巴從公路進入草原，是我首次深入呼倫貝爾草原。但見草原上藍天白雲下一排潔白的蒙古包、一溜蒙古勒勒車和眾多的遊客，我們終於到達了目的地。

蒙古包中，主人已在桌子放上茶點，由客人自由品嘗，沒人來特意接待我們。其他團的女遊客穿著蒙古袍在室內擺姿照相，我們團的幾位女士躍躍欲試，也換上了蒙古袍。

呼倫貝爾草原。(圖皆為作者提供)

我獨自出去步入草原中，踏上綠毯如茵的草原，內心感到十分愜意。只見藍天白雲下遼闊無垠的草原，近處的雲朵似的羊群和遠方黛青色的山脈，我索性全身趴倒在草原上親近綠草並拍攝美景，草的清香沁人心脾，這種自由自在的感覺非常契合我的天性。

草蓋過了我的頭部，眼睛看出去都是毛茸茸的綠草，在微風中搖曳不停，隨風而倒。從草中望向遠處，草原與藍天融為一體，身穿色彩鮮豔蒙古袍的女士們顧影弄姿拍照，她們就像是站在天邊的仙女，朵朵白雲在她們腳下身後飛翔。

186彩帶河。(圖皆為作者提供)

186彩帶河。(圖皆為作者提供)

★彩帶河草原 登蒙古聖山

離開黑頭山蒙古包，大巴行駛在中俄邊防公路上（331國道—301國道）。車的右側不遠處，就是中俄界河—額爾古納河。坐在大巴上，偶爾能看到蜿蜒流淌的額爾古納河，有時也能看到河對岸的俄羅斯村落。而在中國國境內一側，有無數個界樁連成一片，界樁之間拉上鐵絲網，儼然是一條戒備森嚴的國境線和凜然不可侵犯的國防前線。

在車的左側，望出去就是那無邊無際的呼倫貝爾大草原，草原鋪展如綠毯，順著山丘起伏連綿，在天際中畫成一道弧線，草原與藍天連成一片，白雲飄浮在草原上。團團的綿羊，像朵朵白雲飄蕩在遼闊無垠的草原上，扎堆的牛群與零星的馬兒，或臥或立，或覓食或悠閒，在茫茫草地中猶如繁星點點。除了一望無際的綠茵草地，河流、湖泊、水塘、溝壑與濕地星羅棋布，不時在飛馳的車窗外掠過，匯成一幅多姿多彩、流動的千里草原畫卷。

在這邊境線上有一個著名的旅遊景點，是位於陳巴爾虎旗的186彩帶河草原景區。所謂186，指的是沿著北疆邊防線行駛186公里處的一條河，其實就是額爾古納河的千姿百態中最曲折的一段。

不兒罕山聖石。(圖皆為作者提供)

在這如綠毯般的大草原上，我們棄車爬上小山坡頂，迎面映入眼簾的是一座由眾多石塊堆砌、被無數藍色哈達環繞的敖包。走近讀指示牌才知道，此處非同凡響，這些並非普通的石頭，而是不兒罕山的聖石。相傳這裡是蒙古帝國的國祭聖山，被視為成吉思汗的龍興之地；據說在他三次危難時曾得此山庇護，因此成吉思汗立誓，令子子孫孫世世代代祭拜不兒罕聖山。

繞過聖石，沿山路前行，到山頂盡頭的觀景台，只見額爾古納河在腳下舒展回環，河汊與濕地交織成無比壯麗的圖卷。那河道的曲折與靈動，早已超出「九曲十八彎、百轉千迴、龍游蛇行、蜿蜒逶迤」的想像，只讓人嘆服於大自然的鬼斧神工，驚豔得無言以對。

若勉強形容之，彷彿無數條藍色哈達在綠茵與金黃相間的大地上飛舞，畫出一個個圓弧，無數個弧套弧，又變幻出無數個陰陽八卦圖案，既對稱又不對稱，觀看角度不同，圖案也隨之變幻無窮。

我站在山頂觀景台上，除了拍攝全景外，想要拍出局部美景，竟然無從下手，不知從哪個角度能拍出最美的河曲。結果只能茫然一陣狂拍，事後一看居然拍攝的局部美景重複不少，大同小異而已。這是我平生第一次遇到的拍攝困境，局部美無法替代全域美，全域美與局部美之衝突，兩者無法相容。

套娃酒店。(圖皆為作者提供)

★滿洲里俄國風 處處套娃

下午4點許，我們終於趕到滿洲里。這座中國最具俄羅斯異域風情的邊陲孤城，身處草原腹地，遠離人口密集區，卻扮演著中國最大陸路通商口岸的角色。我們入住中輝大酒店，放下行李，就馬上去套娃廣場景區。

到了套娃景區，首先映入眼簾的是那座高聳入雲、洋蔥頭式穹頂的俄羅斯建築大門。穿過大門，滿洲里的地標—一座十幾層樓高的巨型套娃赫然在前。原來，這竟是一家特色酒店，據說客房價格不菲。

景區內目之所及，處處是套娃的世界：大大小小的套娃比比皆是，色彩斑斕、圖案各異，可愛至極。我們沿著俄羅斯風情街緩步遊覽，兩旁分布著展示俄羅斯民俗的展廳、陳列館、畫坊、劇場、餐廳與麵包房等建築，全都以不同風格的俄羅斯經典建築設計而成。這裡幾乎可以稱作一座「俄羅斯建築博物館」，讓人恍若置身異國。

隨後，我們走進劇場，觀看中、俄、蒙三國歌舞表演，並一邊享用豐盛的俄羅斯大餐，一邊欣賞演出。演出結束後，又前往俄羅斯大馬戲劇場觀看馬戲表演。演出未盡，我們便趁劇場尚未散場匆匆趕回集合地點，登上大巴返回酒店。

夜幕下的滿洲里燈火輝煌、流光溢彩，滿城燈影交織，瑰麗璀璨。那一刻，竟覺得這夜景之盛，猶勝上海外灘。

翌日清晨，我走出酒店散步。立秋剛過，氣溫陡降，寒氣逼人。我往北走，沿著中蘇路一直漫步到北湖公園，滿大街都是俄羅斯建築風格的酒店，高聳入雲的俄式尖屋頂和穹頂深深吸引了我的目光，因此拍了好多照片。

早餐後，大巴駛離那片綠色空曠的滿洲里時，我無意中瞥見，連馬路旁電線桿的底座都是套娃造型。窺一斑而知全豹—這座城市給我留下的最深印象，正是那無處不在的俄羅斯套娃元素。

短短半天的遊覽，我感受到滿洲里是一座嶄新而充滿活力的城市：空曠大氣，潛力無限。街道寬闊筆直，高樓鱗次櫛比；白日裡乾淨整潔，夜色下則燈火輝煌，盡顯大都市的宏偉氣勢。

★呼和諾爾湖 宛如藍寶石

中午時分我們來到扎賚諾爾區，在一家名叫滿洲里金龍泉假日酒店午餐，品嘗當地的特色魚宴。餐後我們就去附近的呼和諾爾湖遊覽。

呼和諾爾，蒙語意為「青色的湖」，位於陳巴爾虎旗草原腹地，景區內有4平方公里的天然草原，12平方公里的湖泊，湖水與海拉爾河、莫日格勒河相連，形成了獨有的草原景觀。

進入景區，映入眼簾的是一望無際的綠毯般草原，腳下鬆軟而富有彈性。清風掠過，草浪起伏，綠波層層翻湧。這裡的草比黑山頭的更厚實、更茂密、更高拔—我乾脆俯身趴下拍照，草的高度竟能遮住前方的湖景。抬頭望去，草原與藍天白雲相連，彷彿莖幹都要刺破青天，直入雲端。

索性坐下，又躺了下去—厚實柔軟的草地，比鋪著毛毯的席夢思還要舒坦。這種感覺獨特而愜意，正是我心中呼倫貝爾大草原的模樣！

湖水湛藍清澈，宛如一塊藍寶石鑲嵌在草原的腹地。湖畔建有遊人碼頭，不遠處散落著十幾座潔白的蒙古包式小屋。水面上遊艇、摩托快艇掠影飛馳，湖對岸的遠方，一片密密麻麻、如麻將般大小的白色建築映入眼簾—那就是陳巴爾虎旗所在地。

眾人登艇暢遊呼和諾爾湖，而我寧願獨自留在草原。此刻的風、草、雲，都讓我捨不得移步。若能駐留於此，哪怕片刻，也足矣。

立秋後青草開始泛黃，草原上綠色很自然過渡到黃色，綠與黃相兼相容，湖畔一塊矗立的無名石頭給湖面景象增色不少。更吸引我的是湖畔的草地上，開滿了五顏六色的小花，姹紫、嫣紅、潔白、粉紅、菊黃等鮮花，在碧綠的草叢中迎風搖曳。還有那一片片被秋色染成淡黃、深黃、緋紅、紫紅、醬紅等的草叢，把湖畔的草原編織成五色斑斕的地毯，覆蓋在金秋大地上。

此時此刻我感悟到，大自然把初秋的草原當作畫板，用上帝之筆，把單一翠綠色調渲染成五彩繽紛的畫作，初秋的草原是大自然的藝術傑作！

結束內蒙古之行，我回到了北京。可雖身在家中，我的心仍留在呼倫貝爾，意猶未盡，腦海裡輕輕迴響著那首歌—「呼倫貝爾大草原」。

呼倫貝爾大草原，白雲朵朵飄在飄在我心間，

呼倫貝爾大草原，我的心愛，我的思戀！

即便旅程結束，這片遼闊的草原、湛藍的湖水、翻騰的綠浪，以及那些不可方物的河流與濕地，仍在我的心中徘徊。呼倫貝爾，它不只是地圖上的一個名字，更是一段揮之不去的風景，一份深深的眷戀。無論身處何地，我都會帶著這片草原的廣闊與自由，繼續前行。