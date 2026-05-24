醫生的話／2杯咖啡3杯茶 可降低中風機率

根據相關追蹤研究，最佳沿用咖啡和茶的黃金比例是每天喝兩杯咖啡+三杯茶。早晨用咖啡啟動代謝，下午飲茶來穩定血壓和情緒。(圖／123RF)

長久以來，茶與咖啡分別是東西方文化和健康生活方式的代表，但令人驚訝的醫學研究的新發現指出，兩者並非獨立關係，若能巧妙共用，產生的效應竟能讓人大跌眼鏡，原來可以大幅降低服用者失智與中風 風險。

這項研究是在2021年，一項基於英國生物樣本庫的隊列的研究，為期11.4年，一共追蹤約36.5萬名的志願者，然後發表在PLOS medicine醫學雜誌上的論文報告。

Q1：這篇研究的內容為何？

A1：一般人都知道喝咖啡或者喝茶都有提神解乏的效用。但在這篇研究上認為，喝咖啡又喝茶具有意想不到的健康好處。這種混搭組合所產生協調效用，帶來更多長壽與保健效果。

若是仔細說來，喝咖啡也喝茶的好處很多，大致分為三類：

1.降低死亡率和中風風險：研究發現，每天飲用不同組合的咖啡和茶，例如兩、三杯咖啡加上兩、三杯茶，比不喝的人，能更有效地降低心血管疾病 、減輕呼吸系統疾病以及降低死亡率。更有研究顯示，以這種方式來喝茶和咖啡，可使死亡風險降低45%。

2.預防腦部疾病、中風和失智：咖啡中的咖啡因與茶中的兒茶素，茶多酚具有協同抗氧化與抗發炎作用，能保護神經系統，降低中風後患上失智症的風險。報告中說又喝咖啡又喝茶降低28%失智症風險和降低32%中風風險。

3.提升注意力並且穩定情緒：咖啡能快速提神、增加活力，增加注意力。而茶中的茶氨酸卻能調節神經反應，減緩咖啡因帶來的焦慮和心悸，共同飲用，不但提升效果，而且更平穩持久。

Q2：茶葉應該選哪一種呢？

A2：一般來說綠茶優於紅茶，為什麼呢？因為綠茶未經發酵，保留了大量的兒茶素這是一種強效的抗氧化劑能預防身體細胞老化，減少發炎，進而保護腦細胞。

紅茶、烏龍茶和普洱茶是屬於發酵的茶類。在加工過程中抗氧化的小分子茶多酚濃度減低，如茶餅。但是抗氧化能力並不低，只是抗氧化成分的類型不同，且熟茶對胃較無刺激性。

Q3：咖啡和茶可以同一時間喝嗎？

A3：為了避免副作用，醫學專家建議咖啡與茶之間最好間隔一到兩小時。

原因是咖啡因在人體內的血中濃度約在30至60分鐘達到高峰。為了避免中樞神經系統過度刺激(引發焦慮、手抖或心悸)，最好能將咖啡與茶的飲用時間錯開至少一小時。

另外在營養吸收方面的考慮，茶中的單寧酸與咖啡中的酚類化合物都會抑制鐵質與鈣質吸收。若能在餐後間隔至少一小時再飲用，能大幅降低對身體中微量元素代謝的干擾。

Q4：是否有些人不適合茶與咖啡的混用？

A4：並非所有人都能承受這種「高濃度生物活性物質」的並用。舉例來說，有下列問題的人必須避免或者諮詢醫師。

胃食道逆流與消化性潰瘍患者：咖啡與濃茶皆會顯著刺激胃酸分泌，並減緩食道下括約肌收縮，雙重刺激下極易導致黏膜受損加劇。

嚴重貧血或骨質疏鬆者：兩者併用會產生抗營養因子，對鐵質吸收率降低，還有骨貿疏鬆的人，長期飲用可能加重病況。

心律不整及心血管疾病患者： 咖啡因和綠茶素的協同效應可能引來陣發性心房顫動或血壓不穩定波動，這樣對心臟血管的平衡構成威脅。

孕婦與哺乳期婦女： 胎兒與嬰兒身體對咖啡因的代謝作用速度極慢，高劑量的複合攝取可能影響了神經系統發育，母親應該嚴格限制攝取量。

Q5：到底什麼是喝茶與咖啡的長壽黃金比例和時間呢？

A5：根據相關追蹤研究，最佳沿用咖啡和茶的節奏，是讓這兩種飲品輪替使用。黃金比例是每天喝兩杯咖啡+三杯茶(約二比三的比例)，效果最好。

黃金時間是早晨，用咖啡啟動代謝，下午飲茶來穩定血壓和情緒。傍晚在4點鐘以後停止服用，以免影響深度睡眠和大腦的排毒代謝作用。

黃金安全飲用量，建議成人每日咖啡因攝取量不能超過400毫克，估算約兩杯咖啡，大約240到350毫克；三杯綠茶約60到120毫克。總量超標，也會引起副作用的。

Q6：茶與咖啡並用時的，最重要的注意事項？

A6：常被忽視的是咖啡與茶都有利尿作用，每喝一杯咖啡或茶就會讓身體細胞中的水分減少一些。若是沒有補充，可能造成身體脫水。所以每喝一杯茶或咖啡應該額外補充等量的白開水，以維持細胞水分平衡。

Q7：若是吞服茶精或者是純咖啡因膠囊，是否可達到同樣的效果？

A7：現代人為了節省時間，常常吞服蛋白粉，來取代煮食肉類。但是，攝取這些茶精和咖啡因膠囊與直接喝茶和咖啡是不同的，主要差異在於成分含量的完整性和劑量。

綠茶預防失智的效果，並非僅僅一個成分，其他L-茶氨酸與咖啡因共同作用時，對認知和情緒的改善效果更好。而且茶精濃度極高，長期服用可能對肝臟造成負擔。比較之下，天然茶飲因為含有其他黃酮類化合物，才能以溫和的方式保護腦細胞。

天然咖啡和咖啡因膠囊的不同在於，天然咖啡中含有超過1000種生物活性化合物，這是咖啡因膠囊中沒有的。強大的抗氧化劑能降低神經發炎，並改善腦血管功能的綠原酸。還有葫蘆巴鹼具有修復神經樹突和軸突的潛力。最後提到苯基䒢滿，能抑制類澱粉蛋白和濤蛋白纖維漏沉積。

(作者為大華府執業醫師)