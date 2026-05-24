封面故事／東方甜風襲來… 中式茶飲熱潮 席捲全美

茶話弄在美國已有四家門店；圖為法拉盛門店。(特約記者韓傑／攝影)

新冠疫情後，中式茶飲品牌店像雨後春筍般地迅速在美國東西兩岸鋪展開來。從紐約時報廣場到洛杉磯 好萊塢星光大道，再到矽谷蘋果總部門前，中式茶飲品牌店門前人頭攢動，有的甚至排起長龍。近年來，中式新茶飲已在北美市場掀起一場消費熱潮。

業內人士透露，新一代中式茶飲品牌，如「喜茶」、「霸王茶姬 」、「蜜雪冰城 」等，在2024年至2025年間急速在美國落地。「這些新茶飲品牌的美國門市總數大約在300家以上。」他指出，這個增量是近兩年中式茶飲品牌的核心變數，正以前所未有的降維打擊姿態席捲全美。中國連鎖經營協會(CCFA)數據顯示，現製茶飲品牌成為中餐出海的絕對主力。消費者主要是Y世代與Z世代的青中年人。Y世代是指1981年至1996年出生者，Z世代為1997年至2012年出生的人。

★陝茶出海 茶話弄來北美

在這些新新茶飲品牌中，陝西西安的「茶話弄」也是其中之一。茶話弄北美合夥人Zed說，2025年10月11日，茶話弄紐約曼哈頓東村店開業，當地消費者聞訊前來嘗鮮，當日銷售近1萬元。當年10月18日，曼哈頓唐人街茶話弄店開張營業，門市前大排長龍，吸引留學生、華裔居民及其他族裔前來品嘗，營業額與東村店相當。

目前，茶話弄在洛杉磯和紐約市共設五家分店，其中紐約市有四家，分別位於曼哈頓和皇后區法拉盛。「再過兩個月，我們又有三家分店在紐約開門營業。」他透露，茶話弄計畫2026年在海外新開30家店，未來海外門市的目標規模將發展到100家。

他透露，茶話弄北美分店都獲利了。隨著品牌出海風潮的興起、遠洋供應鏈體系建設的解決方案日趨成熟，加上歐美市場的高消費力，許多中國餐飲業都希望到北美發展。「這在中國餐飲界成為一個趨勢。」他說，美國很適合中國餐飲發展。美國經營簡單，收的是美元，相對於人民幣就「很貴」。

海外茶話弄門市也要保持濃鬱的「長安特色」。為了契合英文發音習慣，茶話弄英文品牌註冊為ChaHalo。門市和包材同樣使用大量中國風元素，在紐約唐人街直營店的門頭設計上更加入中式紋樣元素，進一步凸顯品牌特色。

★首創甜鹹風 味覺新體驗

菜單上，經典款「桂花引」、「梅占搖紅」悉數保留，而以陝西茯磚茶為底、首創甜鹹風味的「茯生半日閒」，為北美消費者帶來全新的味覺體驗。而主題杯印有小雁塔、曲江池、咸陽古渡等「長安八景」，消費者拿到飲品時就能直觀感受到西安的悠久歷史。

Zed是西安人，後來移民到了加拿大。幾年前回鄉後發現，西安成立了一個新茶飲品牌茶話弄，試喝一次感覺不錯。資料顯示，茶話弄成立於2016年11月、總部位於西安。它主打「桂花引」、「梅占搖紅」為代表的原葉輕乳茶，以原葉現泡的方式製作茶飲，「我想把它引入加拿大，於是聯繫茶話弄公司，公司也有意出海，於是一拍即合」。

他表示，2023年8月，茶話弄在加拿大多倫多、溫哥華已經開了海外首店，加拿大茶話弄現在發展到七家。他表示，從萌生品牌出海的意願，到北美首店開業，前後籌備近兩年。與國內的營商環境相比，北美市場的法律政策、供應鏈管理、物流配送等都有不同，海關政策差異也大。核心原料茶葉要從中國進口，其進口檢疫標準、包裝標示要求，都需要重新適應。另外，設備和食材在本地採購，其認證審批流程也比國內複雜，「加拿大首店的物料認證就耗時三個多月，期間多次調整方案」。

透過加拿大店的近一年的運營，他們總結出一套可複製的解決方案：在供應鏈上，採取「核心食材國內直採+部分本地化採購」的模式。例如，製作「桂花引」、「梅占搖紅」的原料茶葉，皆從中國直接採購；而鮮奶、奶油等物料則選擇與當地供應商合作。這樣也將物流成本降低了約20%。

★發展策略 東方茶西方做

Zed透露，茶話弄的策略是「東方茶、西方做」。茶話弄堅持中式新茶飲本味，盡可能將品牌特色復刻至海外，同時海外門市結合當地消費者需求進行適當調整。從銷售來看，茶話弄的招牌產品銷售占比仍是大幅領先。他說，美國分店的員工都在當地招募。

他估計，新茶飲在美國可以長久生存，因為美國消費者喜歡，復購率很高。茶話弄的消費者七成是亞裔，三成為外族裔，「本土化愈高，愈能長久」。他的經驗是，經營餐飲一定要選好品牌，選好品牌就是選好航道，「航道選擇好了，正常經營就好」。目前，茶話弄的經營模式有直營，也有加盟，「在美國，投資一家奶茶店的資金在20萬元至60萬元之間，究竟多少要看具體的情況」。

同時，英文媒體報導，中國餐飲品牌蜜雪冰城(Mixue)2025年底在曼哈頓連開了三家店，用低價吸引美國消費者，開門以來生意不錯。公開資料顯示，蜜雪冰城是中國最大的茶飲連鎖品牌，全球門市已接近6萬家。Zed說：「我相信，只要是好茶，就能夠跨越國界，得到愛茶之人的共鳴。」

茶話弄海外事業部負責人Mike透露，中國餐飲出海最大的困難在於品牌定位。海外門市既不能完全去中國化，也不能複製國內風格，出海品牌需要產品特色與本地喜好之間找到平衡點。數據顯示，茶話弄獲得美國消費者的認可，美國單店開幕初期每天達到2000杯左右，如今日均銷售量亦能穩定在1000杯。

他介紹，新茶飲品牌出海競爭激烈，各有特點，茶話弄把產品品質擺在首位，同時透過文化賦能，更大程度發揮品牌軟實力，讓消費者透過產品了解、喜愛上新中式茶飲，並產生更長久和持續的消費偏好。「桂花家族」系列是他們較具辨識度的產品之一。「我們有一條簡單的原則：只有團隊自己會喝、愛喝、願意重複喝的產品，才會端給消費者。」

他們堅持使用國產茶葉，確保茶香穩定。同時，它使用當地當季水果，讓中國茶與本地風味融合，形成符合當地消費者偏好的果茶系列。他舉例說，海外消費者口味普遍偏甜。「我們根據市場回饋設定預設甜度，但也會根據消費者的個人需求進行調整，以滿足不同消費族群的偏好。」在傳播方面，茶話弄目前以小紅書為主，先服務好華人市場，再逐步拓展至主流社會，透過TikTok、Instagram、Facebook等平台接觸主流消費人群。

茉莉奶白在法拉盛首店成功，常常要排隊。(特約記者韓傑／攝影)

★奶茶飲品 呈現新舊交替

紐約開普勒品牌行銷(Kepler)CEO陳東昇(Tom)說，他的公司設在曼哈頓，具體工作包括諮詢、策略規畫、產品行銷及品牌升級等。他曾經向「茉莉奶白」、「奈雪的茶」、「茶話弄」、「滬上阿姨」和「喜茶」等飲品提供過落地服務。他指出，最近幾年美國飲品市場呈現「新舊交替」的態勢。過去，台灣移民帶來的奶茶以古味奶茶奠定了基礎，隨後在地華人創立的「功夫茶」在全美擴張至500多家店，打下了奶茶的第一片江山。

他指出，如今，中國奶茶品牌如喜茶、霸王茶姬、茉莉奶白、蜜雪冰城等正在重塑美國的飲料市場格局，「漫步紐約市法拉盛街頭，滿眼皆是標準化運作的頭部連鎖店」。這些品牌不僅有穩定的後端供應，而且引入了全自動機器操作，以科技手段確保每一杯產品的精準輸出，迅速占領了北美市場。

他說，去年底蜜雪冰城在紐約市曼哈頓一次開業三家，門口排隊很長，排隊人大多都是美國當地人。他說，美國消費者在Tik Tok上熱烈討論蜜雪冰城。「可以說，蜜雪冰城直接進入主流，是真正意義上在主流市場出圈的現製茶飲品牌。」

中國業內人士稱奶茶、水果茶等飲料為新飲品。他說，由於中國市場內卷太厲害，許多品牌不得不投入研發，加速更新迭代。他認為，不論是飲品味道、設計或經營理念及商業模式等，中國的新飲品都已經領先美國多代。因此，中國飲品進入美國，可以說是「降維打擊」。

媒體報導，中國茶飲品牌在美國採取了不同的打法。喜茶走高端路線，2025年在紐約時代廣場開設實驗店(LAB)，單品定價最高為9.9元，並將門市開到了蘋果總部所在地。霸王茶姬主打5.95元的中價位，洛杉磯首店單日售出超5000杯。蜜雪冰城將「極致性價比」帶到好萊塢，其招牌冰淇淋僅售1.19元，也針對北美消費者推出最高200%糖度的選項，引發當地的排隊熱潮。

蜜雪冰城在曼哈頓一次開了三家門店。(特約記者韓傑／攝影)

★相對餐點 飲品來美較易

陳東昇說，他的公司做的最成功的新飲品就是茉莉奶白(Molly Tea)。這個品牌在中國聲量相對較小，當時總共不到300家門市。但是，他的公司幫助茉莉奶白成功地落腳紐約。現在，它在紐約有五家門市，全美共十多家門市，每天都有人在門口排隊，「有人懷疑是雇人排隊，其實不是，因為雇人並不合算」。

他發現，飲品比餐點進入美國快一些，而且飲品落戶比餐點落戶容易得多。例如，蜜雪冰城在曼哈頓一下子開了三家店，都很成功。餐品很難同時開設這麼多的店。他認為，飲品出海有幾個優點。

1.飲品需要的店面面積較小，投入少，租金相對可控，設備核准、消防檢查通過都比較容易。而餐廳的投入則很大，屬於重資產投入，因為用明火，設備和消防審查都比較嚴格。

2.飲品店不需要大廚，高中學歷經過短期訓練就能夠上崗。因此，飲品店的招募就比較容易。而餐廳則需要有廚師，而廚師需要接受過專業培訓，還要有一定的工作經驗。因此，餐廳的廚師招募則很難。

3.飲品的複購率較高，回頭客很多。一般人可以每天喝一次奶茶，不會感到不適。但是，如果每天都吃火鍋，大部分人都受不了。因此，餐廳的複購率較低，對餐廳的經營不利。

蜜雪冰城的冰淇淋只要1.19元，以低價吸客。(特約記者韓傑／攝影)

★中華餐飲文化 重要標誌

爾灣加州大學(UCI)人文學院歷史學教授陳勇的研究領域是飲食、中美經濟與文化互動、亞裔美國人歷史等。2014年，他出版《雜碎：美國中餐的興起》一書。他指出，目前在拓展美國市場取得令人矚目的不是傳統的餐館，而是奶茶店。奶茶在美國的興起，乃是過去20年中華餐飲文化進一步發展的重要標誌。

他表示，他近年研究的一個課題就是奶茶店在美國的興起。他說，奶茶的興起的原因是多個層面的。其中一個主要原因乃是包括華人在內的亞裔族群的壯大，而亞裔年輕人則構成了奶茶市場的重要顧客群，「拓展美國餐飲市場要把更多注意力放在年輕的消費者身上」。

綜合餐飲科技平台MenuSifu發布的《2025美國現製茶飲數據報告》顯示，美國現製茶飲市場規模目前已達26億至27億元，仍以年均9.1%的速度快速成長。雖然門市數量激增，但橫向對比來看，美國奶茶店不到8000家，而咖啡店規模超過4.5萬家，「意味著奶茶市場遠未飽和」。

MenuSifu共同創辦人李宇說：「茶飲門市具有極強的社交屬性，青少年放學後常去打卡，在裡面坐坐，喝著飲品聊天。」隨著這一代人成長為社會消費主力，未來10年間，美國潛在的奶茶市場可能再擴大5到10倍。

中國的《2025中國茶飲出海全景報告》顯示，美國市場目前以傳統桌上型奶茶品牌為主導，尚無一個奶茶品牌擁有超過5%的市占率。這不僅意味著「奶茶界的星巴克」遠未出現，也預示著後來者面臨市場格局分散、需要長期進行市場教育的挑戰。此外，高昂的店租、人力成本以及黃金舖位的爭奪，都在持續推高營運成本，倒逼品牌必須實現遠超國內的獲利能力。

報告認為，中國現製茶飲的出海已從簡單的產品輸出邁向了品牌打造、供應鏈建設與文化輸出的全新階段。在這個餐飲品牌的「大航海時代」，誰能最終征服美國的年輕群體，誰就有望成為下一個世界級的飲品巨頭。