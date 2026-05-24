養生／嚴守5大原則 炸過的油可再使用 但不要超過3次

若有經過適當的過濾和儲存，重複使用食用油其實是安全的，但重複使用的次數不要超過三次；示意圖。(圖／123RF)

在家自己料理好吃的薯條、炸雞，都需要用大量的油去炸，但只炸一次的油炸完還算乾淨，可以留下來再用嗎？營養師指出，若有經過適當的過濾和儲存，重複使用食用油其實是安全的，但重複使用的次數不要超過三次。

「EatingWell」訪問註冊營養師Jennifer Pallian指出，用過的油如有過濾乾淨和適當的儲存，重複使用食用油其實是安全的，但使用次數愈多，風險就愈大，尤其是在儲存不當的情況下。

然而即使是穩定的油品，經過多次煎炸循環後也會變質，並失去原本所含的健康物質。油品在反覆加熱超過四到五次後，會消耗多元不飽和脂肪酸、維生素和抗氧化劑，同時增加有害化合物的形成，增加身體發炎、致癌的風險。因此建議油重複使用不要超過三次。

最好的情況下，當然仍是建議可以每次使用新鮮的油。但如要重複使用，營養師也給出以下幾個使用原則。

重複使用油品5原則：

1.用較低的溫度

避免將油加熱到超過其煙點的溫度，油在高溫或長時間加熱的情況下會加速解解，更易產生有害化合物，可能導致發炎、心臟病 ，甚至與癌症 。過熱的油產生的煙霧含有有毒顆粒，可能會造成呼吸風險。為了獲得最佳油炸效果，油溫請保持在175°C至190°C之間。

2.選擇合適的油

哪種油適合油炸？台北郵政醫院營養師黃淑惠曾受訪指出，油脂概分飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸。飽和脂肪酸結構安定，不怕高溫烹調破壞結構，適合炒、炸，但卻不易代謝，容易在體內的肝臟、血管壁上堆積。不飽和脂肪酸較高的油品含「雙鍵」，相對不安定，不適合高溫烹調。

要油炸應選穩定性高、耐高溫的油脂，如動物性的豬油、牛油，或植物性的椰子油或棕櫚油等，都適合油炸。特別注意沙拉油、葵花油等多元不飽和脂肪酸含量高的植物油，這種高溫油炸易造成油品劣變。

3.不要重複用於不同性質的食物

如果原本是用來炸魚的油，就不適合再拿來重複使用炸甜甜圈，因為這樣容易讓味道轉移，破壞使用重複油去炸的食物。

4.油每次使用後徹底過濾

油炸過後，要先將食物炸過的殘渣碎屑撈掉，過濾乾淨，才能再次使用。尤其含糖量高的食物會更快地分解油，留下燒焦的顆粒，加速油的降解。

5.蓋上蓋子或保鮮膜

用過的油如要留至下次再用，應放在陰涼乾燥且無日光直射之處、遠離瓦斯爐等熱源，及最好蓋上蓋子或保鮮膜，不要被其他物質汙染，減緩氧化速度。

以上情形建議適用於一般家庭料理的油炸，因為通常量不多，且炸過的油都算乾淨，因此可以再利用，但最好在當日使用完畢，最多不要放超過三天。並要再次提醒，油的重複使用次數不要超過三次以上，當油脂顏色變深、變黏稠，或是油炸時出現白色小泡沫超過油炸鍋面積一半時，表示油脂已發生劣變，應該盡速換油；也避免新舊油混用。