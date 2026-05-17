養生／喝全脂牛奶4個好處 維持骨骼健康、有助體重管理

全脂牛奶含有超過400種脂肪酸，其中許多對健康有益，可能具抗發炎、細胞修復與降血脂的功能。(圖/123RF)

喝牛奶 到底選全脂好還是低脂好，一直是備受討論的問題。美國註冊營養師Jillian Kubala分析全脂牛奶的4大好處，但也同時提醒它可能帶來的潛在健康風險。

全脂牛奶（Whole Milk）是指未去除乳脂的牛奶，依規定每100公克中至少需含3.25%的乳脂。它富含蛋白質、鈣質、維生素B12等營養素，對骨骼健康、疾病預防及體重管理皆有正向影響。

可能降低多種疾病風險

研究發現，每天飲用一杯牛奶（包含全脂牛奶）與較低的心臟病、中風 、新陳代謝症候群、高血壓、肥胖、大腸癌與骨質疏鬆風險有關。牛奶中豐富的營養成分，例如鈣質，可結合腸道中的膽汁酸等潛在致癌物，保護腸道黏膜，可能進而降低大腸癌風險。

富含有益脂肪酸

全脂牛奶含有超過400種脂肪酸，其中許多對健康有益，可能具抗發炎、細胞修復與降血脂的功能。另外，以草飼飼養的牛所產的牛奶中，含有較高濃度的Omega-3脂肪酸與共軛亞麻油酸（CLA），這些脂肪對心血管健康具保護作用，可能降低動脈粥狀硬化的風險。

維持骨骼健康

全脂牛奶是維持骨骼健康的重要來源。一杯牛奶可提供每日鈣質建議攝取量的23%。此外，牛奶中還含有蛋白質、磷與鎂，這些都是骨骼礦化不可或缺的營養素。經強化的全脂牛奶也含有維生素D，有助於鈣質吸收，可預防骨質疏鬆與骨折。

可能有助體重管理

儘管全脂牛奶熱量較高，但研究指出，其實喝全脂牛奶與體重較輕、腰圍較小與肥胖風險降低有關。有研究指出，與低脂奶相比，全脂奶可降低孩童39%的過重或肥胖風險。這可能與全脂奶使人更有飽足感、延緩消化及減少攝取含糖飲料等機制有關。牛奶中的CLA與丁酸等脂肪酸，亦可能幫助燃燒熱量。

全脂牛奶的營養成分

(每杯240毫升）

熱量：149大卡

碳水化合物：11.3克

脂肪：7.81克（其中的飽和脂肪4.54克）

蛋白質：7.98克

維生素B12：1.32微克（每日建議量的55%）

鈣：300毫克（每日建議量的23%）

其他：磷、鋅、核黃素等多種營養素含量亦高

此外，全脂牛奶提供完整的蛋白質（含9種必需胺基酸），對肌肉生成、免疫系統與神經傳導均有幫助。

潛在風險與注意事項

儘管全脂牛奶營養豐富，但也存在一些風險。研究顯示，高量攝取牛奶可能與攝護腺癌、巴金森氏症、痤瘡（青春痘）風險增加有關，但尚需更多研究佐證。

另外，乳糖不耐症者因缺乏分解乳糖的酶，飲用牛奶後可能會出現脹氣、腹瀉等不適。此類人群可選擇無乳糖牛奶或替代品。此外，全脂奶的飽和脂肪與膽固醇含量較高，對於有高血脂或家族性高膽固醇症的人，建議選擇低脂奶類。

如何聰明喝全脂奶？

全脂牛奶口感濃郁，可加入早餐穀片或燕麥、拿來烘焙甜點，加入咖啡或茶，用來製作濃湯或醬汁，或在運動後補充蛋白質。建議選購有機、草飼來源的全脂奶，這類牛奶含有較多抗氧化劑（如維生素E、β-胡蘿蔔素），同時也更注重動物福利。