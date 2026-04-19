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公校教育／芝城公校學生持續減少 學齡兒童降至71%

記者黃惠玲
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芝加哥公立學校學生註冊人數同時持續下降。（路透檔案照）
芝加哥公立學校學生註冊人數同時持續下降。（路透檔案照）

儘管對於教育經費的預算逐年提高，但芝加哥公立學校(CPS)學生註冊人數卻同時持續下降。根據教育倡議組織「Kids First Chicago」日前發布的新報告，自2018年以來，CPS註冊學生數已減少約1.8萬人，占芝加哥學齡兒童比率從原本的75%下降至約71%，顯示公校的市場占有率出現明顯下滑。

報告指出，直到最近，CPS的學區及特許學校在2013年的大規模關校、財政困難與教師罷工期間，入學比率仍維持穩定。如今，這一比率已下滑至約71%。

Kids First政策主管伍茲(Hal Woods)表示，「實際上，愈來愈少家庭選擇將孩子送到CPS就讀」。他同時指出，雖然學生人數下降，但現有學生的需求正在增加，包括特殊需求學生。

在移民學生入學數量穩定了兩年後，CPS在去年秋季再次出現學生流失，入學人數比去年減少約9000人。過去十年間，全區學生總數已流失超過7萬人，且愈來愈多低入學率學校成為學區面臨的重大挑戰。疫情期間，CPS一度降至全國第四大學區，目前學生總數約為31萬6200人。

Kids First的報告指出，這一趨勢主要受學區無法控制的人口結構變化影響：過去不到20年，芝加哥出生嬰兒數量幾乎減半。出生率急劇下降意味著財政陷入困境的CPS，將持續面臨入學人數縮減的挑戰。

此外，學區數據顯示，近年選擇離開CPS的大多數學生，其家庭多數是遷出芝加哥。報告指出，市場占有率下降在疫情前已開始，但疫情期間加速，一些家庭選擇私立學校或在家自學，長期遠距學習結束後，部分學生並未回到公校。私立學校因而占據更大比率，保持相對穩定的入學數量。

人口普查數據分析還顯示，不入學的學齡兒童比率也增加，包括在家自學、輟學或其他情況。報告指出，入學下降最明顯的地區為南區與西區，而北區及市中心較富裕地區的學生數量則相對穩定。受入學下降影響最嚴重的區域，許多小型學校學生數量極少，高中甚至少於200名學生，課程與課外活動資源有限。

學區 公校 芝加哥

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