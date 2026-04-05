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城市傳真／黃石公園7個隱祕觀景點 快排入行程

編譯周靜芝
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大稜鏡溫泉觀景台。 (圖／123RF)
大稜鏡溫泉觀景台。 (圖／123RF)

黃石(Yellowstone)國家公園不僅擁有多處知名景觀，更是活生生的大自然傑作，鼓舞那些勇於探索表象之外的訪客。多數遊客都聽過「藝術家點」(Artist Point)，可觀賞黃石大峽谷在此傾瀉的壯觀瀑布；但公園真正的魔力藏於那些靜謐的角落，想像蒸騰的間歇泉映照著日出，河流如絲帶蜿蜒穿過野花盛開的谷地，成群野牛在金色暮光中漫步開闊平原。

旅遊網站TravelHost報導，黃石公園最美的景致往往藏在隱祕小徑、僻靜觀景點或山頂步道間的意外邂逅；這些小徑上的觀景點同樣蘊藏魅力，卻能避開喧囂人潮。以下為黃石公園被低估的觀景點：

1. 藝術家點 (Artist Point)- 黃石大峽谷南緣

呈現經典全景視野，可俯瞰308呎高瀑布傾瀉峽谷，峽谷岩壁在晨光中泛著紅、金與褐色調。最佳造訪時間為清晨，可享受柔和光線與稀疏人潮，傍晚則能捕捉峽谷的金色光暈及霧氣氤氳中的彩虹。

遊客須知：停車場旁有短程鋪設步道，方便親子遊客。建議攜帶望遠鏡細賞峽谷景致，並注意懸崖邊安全。

2. 大稜鏡溫泉(Grand Prismatic Spring)觀景台 - 仙女瀑布步道，園區中段

俯瞰這座地熱溫泉，藍、綠、黃、橙的鮮明色帶層疊排列，景致遠勝走在地面木棧道視野。最佳造訪時間為清晨時分，趁蒸氣未完全升騰遮蔽色彩前欣賞溫泉。

遊客須知：從仙女瀑布停車場出發，單程1.2哩，屬中度健行。宜穿著堅固鞋款並攜帶飲水。適合攝影者捕捉高空俯瞰的彩虹般光影效果。

3. 拉馬爾谷(Lamar Valley)- 黃石公園東北部

野生動物自由在寬闊草原上漫步，可遇見野牛、麋鹿、狼群與熊。日出日落時分，金黃光暈籠罩整個山谷；清晨造訪可觀賞動物活動，傍晚則能感受山丘上柔暖的暮光。

遊客須知：沿途於指定觀景點停車，建議攜帶望遠鏡與保溫水瓶；較峽谷觀景點人潮稀少，適合靜思。

4. 靈感點(Inspiration Point)- 黃石大峽谷北緣

呈現峽谷深淵、黃石河與遠方峭壁的壯闊景觀。最佳造訪時間為午後時分，峽谷岩壁沐浴溫暖陽光且人潮較少。

遊客須知：停車場旁小徑可達，觀景點略高於地面，可將上瀑布與下瀑布同時入鏡。

5. 紅岩點(Red Rock Point)- 北緣靈感點附近

提供較為寧靜的峽谷視角，人潮稀少；清晰呈現峽谷壁層疊紋理與下方河流景致。峽谷開放期間皆是最佳造訪時間，但日出時柔和光影最能凸顯岩層紋理。

遊客須知：從峽谷邊緣短程下行即可獲得無死角視野，適合追求寧靜氛圍、同時喜好拍攝黃石經典地質景觀者。

沃什伯恩步道。 (圖／123RF)
沃什伯恩步道。 (圖／123RF)

6. 沃什伯恩山頂(Mount Washburn Summit)- 黃石園區中央

絕美360度全景視野，涵蓋黃石湖、大峽谷及周邊群山，夏季沿途野花綻放。最佳造訪時間為上午或傍晚時分，可捕捉陽光映照峰頂與谷地的景致。

遊客須知：往返6-7哩，屬中度至艱難健行路線；需帶飲用水、防曬乳及相機。山頂常能觀賞到大角羊等野生動物。

海登谷觀景台。 (圖／123RF)
海登谷觀景台。 (圖／123RF)

7. 海登谷觀景台(Hayden Valley Pullouts)- 黃石湖與峽谷村之間

開闊谷地可飽覽黃石河與野牛群漫步的草原，提供寧靜沉思與邂逅野生動物的機會。最佳造訪時間為清晨，此時河面霧氣繚繞，傍晚為攝影黃金時段。

遊客須知：多處停車區可安全停駐拍攝；較拉馬爾谷人潮少，但自然觀察體驗同樣精彩。

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