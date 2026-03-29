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談藝／安德魯被捕照 快閃羅浮宮

編譯彭馨儀
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民眾2月22日在法國巴黎羅浮宮，凝視著前王子安德魯被捕後坐在警車的照片。(路透)
民眾2月22日在法國巴黎羅浮宮，凝視著前王子安德魯被捕後坐在警車的照片。(路透)

前英國王子安德魯(Andrew Mountbatten-Windsor)被捕後坐在警車後座的照片在網路上瘋傳，英國反億萬富翁組織「人人都恨伊隆」(Everyone Hates Elon)(伊隆指的是馬斯克)，2月22日把這張照片掛在巴黎羅浮宮(Louvre)，下方附有一張卡片，寫著「他現在在冒汗」，並標註「2026」。

路透報導，展出僅15分鐘。

這張照片由路透資深攝影師菲爾諾布爾(Phil Noble)拍攝，當時(2月19日)安德魯坐在警車後座，離開英格蘭諾福克郡艾爾舍姆(Aylsham)警察局。

「我們受夠那些富可敵國、隻手遮天的男人，他們以為自己可以為所欲為」，「人人都恨伊隆」2月23日在Instagram發布這張照片，還寫說，「 所以當他被捕時，我們想讓安德魯知道，世人會如何記住他，就是把他被捕照掛在羅浮宮。」

「美國今日」(USA Today)2月23日聯繫羅浮宮，但羅浮宮拒絕回應。

前王子安德魯為何被捕？安德魯因涉嫌瀆職被捕，這與已故性侵犯艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有關。

在最新一批艾普斯坦檔案中，照片顯示安德魯與一群臉部被遮擋的年輕女性在一起。還有一些電子郵件證實安德魯與艾普斯坦有過長期友誼，以及執法部門對安德魯不配合調查的擔憂。

但安德魯否認有任何不當行為，並表示後悔與艾普斯坦有過友誼。

艾普斯坦 馬斯克 羅浮宮

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