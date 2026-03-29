料理功夫／藜麥鮮蔬豆腐堡

藜麥鮮蔬豆腐堡藜麥，被稱為「超級食物」，含有豐富的蛋白質和膳食纖維，吃了有飽足感；而維生素B群含量高，可以安定神經和情緒。藜麥非麥，不含麩質成分，其含有品質高的好油脂，可以保護心血管健康並降低膽固醇。

材料： 高麗菜 、四季豆、胡蘿蔔、番茄、清洗過的藜麥、老豆腐、雞蛋、麵粉。

調味料： 酪梨油、鹽、黑胡椒、薑黃粉。

作法：

1.高麗菜、四季豆洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；將高麗菜、四季豆、胡蘿蔔蒸熟，放涼；番茄洗淨，切小塊；老豆腐以湯匙搗碎；雞蛋洗淨，輕敲蛋殼，將蛋打入碗中，以叉子將蛋黃和蛋白打成均勻的蛋汁，備用。

2.電鍋內鍋放入藜麥、薑黃粉，加入適量的水，以電鍋蒸煮之。待電鍋開關跳起來，15分鐘後，掀開鍋蓋，將鍋中物打鬆，放涼，備用。

3.不鏽鋼盆中，倒入搗碎的老豆腐、薑黃藜麥、高麗菜、四季豆、胡蘿蔔，稍做攪拌，倒入蛋汁，並以鹽、黑胡椒調味，再加入適量的麵粉，充分攪拌均勻。取適量的混合物，捏製成圓餅狀，即是藜麥鮮蔬豆腐堡。

4.炒鍋倒入酪梨油，置於爐火上，油鍋熱，放入藜麥鮮蔬豆腐堡，煎到定型後，再翻面繼續煎，煎兩面金黃且熟透，即可起鍋。

5.取盤擺上可口豆腐堡，並淋上自製番茄醬汁，就是一頓色香味俱全的營養可口簡餐了。

自製番茄醬汁材料：番茄、味噌、水。 調味料：紅糖。

作法：

1.湯鍋加入番茄、水，攪拌均勻，置於爐火上。

2.沸騰後，加入味噌、紅糖，持續地攪拌。食材充分融合之後，再次沸騰，即可熄火、起鍋。

小叮嚀： 清洗過的藜麥，在美國的好市多 (Costco)買得到。

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