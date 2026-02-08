料理功夫/炒蛋料理3道

川七炒蛋

雞蛋 含有優質的蛋白質，簡單的三道炒蛋料理，讓我們一起把蔬菜和雞蛋的營養都吸收了。

川七炒蛋

材料：川七葉、雞蛋、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.川七葉洗淨，切小塊；雞蛋洗淨，將蛋在大碗邊緣輕敲，蛋殼出現裂口後，將蛋打入大碗中，加入少許水，以鹽、黑胡椒調味，用叉子攪拌均勻，備用。

2.平底鍋置於爐火上，倒入麻油，鍋熱後沿著鍋緣倒入蛋汁，一分鐘後加入川七葉；約兩分鐘後，底部已凝固，將蛋汁與菜餚混合均勻，拌炒至熟透，即為川七炒蛋。

彩椒炒蛋

材料：彩椒、雞蛋、水。

調味料：酪梨 油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.彩椒洗淨，對半切去籽後切小塊；雞蛋洗淨，將蛋在大碗邊緣輕敲，蛋殼出現裂口後，將蛋打入大碗中，加入少許水，以鹽、黑胡椒調味，用叉子攪拌均勻，備用。

2.平底鍋倒入酪梨油，置於爐火上，鍋熱後沿著鍋緣倒入蛋汁，稍微凝固後加入彩椒，約兩分鐘，待底部凝固，將彩椒與蛋汁拌炒均勻，炒出香氣、熟透後，即為彩椒炒蛋。

菠菜炒蛋

材料：冷凍菠菜、雞蛋、水。

調味料：酪梨油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.冷凍菠菜先置於室溫退冰；雞蛋洗淨，將蛋在碗邊緣輕敲，蛋殼出現裂口後，將蛋打入碗中，加入少許水，以鹽、黑胡椒調味，用叉子攪拌均勻，備用。

2.平底鍋倒入酪梨油，置於爐火上，鍋熱後沿著鍋緣倒入蛋汁，一分鐘後加入菠菜，待底部完全凝固後，用鍋鏟將蛋皮掀起對摺，兩面香煎熟透，再以鍋鏟切成小塊，即為菠菜炒蛋。 菠菜炒蛋 彩椒炒蛋

