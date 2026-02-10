🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

美東地區仍深陷酷寒肆虐，極地冷空氣一波接一波來襲，氣溫屢創新低。厚厚的積雪尚未清理，不少人在鏟雪時突然倒下——這並非單純的意外，而是一場被低估的健康危機。心血管急症患者人數近期明顯飆升，為這個寒冬敲響了警鐘。

為此，本期「紐約健康365」特別邀請亞美醫師協會會員、心血管疾病 專家戴旭明醫學博士，帶大家深入解析：為什麼冬天成了心臟最危險的季節？哪些日常行為，其實正在悄悄「傷心」？

寒冷，遠不只是「冷一點」這麼簡單；研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。在寒潮期間，發病率激增 13.8%，死亡率更上升至32.4%。更令人警惕的是，低溫對心臟的傷害還存在明顯的「延遲效應」——降溫後數天內，心肌梗塞等急症集中爆發，往往讓人措手不及。

節目中，戴旭明將聚焦那些最容易被忽略的「隱形風險」，協助民眾在急症發生前讀懂身體發出的警訊，並分享科學、可操作的居家管理策略，讓防護真正落實到日常生活中。 心血管疾病專家戴旭明醫學博士。圖：CAIPA提供

戴旭明指出，心血管健康具有明顯的季節性。冬季的保暖方式、運動強度，甚至藥物管理，都與夏季截然不同。他特別提醒，有基礎病史的患者在寒流期間應避免劇烈的戶外體力活動，像是鏟雪，並對任何不同尋常的胸悶、胸痛或呼吸不適保持高度警惕。

這不只是一集節目，更是一堂攸關生命的冬季健康課。戴旭明醫學博士將分享保暖細節、運動注意事項，以及藥物管理的專業建議，幫助大家在嚴冬中守護心臟、平安過冬。

