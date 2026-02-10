🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

我的頻道

快訊

紐約健康365
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）
美東地區仍深陷酷寒肆虐，極地冷空氣一波接一波來襲，氣溫屢創新低。厚厚的積雪尚未清理，不少人在鏟雪時突然倒下——這並非單純的意外，而是一場被低估的健康危機。心血管急症患者人數近期明顯飆升，為這個寒冬敲響了警鐘。

▼收聽本期「紐約健康365」播客版(Podcast)：

為此，本期「紐約健康365」特別邀請亞美醫師協會會員、心血管疾病專家戴旭明醫學博士，帶大家深入解析：為什麼冬天成了心臟最危險的季節？哪些日常行為，其實正在悄悄「傷心」？

寒冷，遠不只是「冷一點」這麼簡單；研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。在寒潮期間，發病率激增 13.8%，死亡率更上升至32.4%。更令人警惕的是，低溫對心臟的傷害還存在明顯的「延遲效應」——降溫後數天內，心肌梗塞等急症集中爆發，往往讓人措手不及。

節目中，戴旭明將聚焦那些最容易被忽略的「隱形風險」，協助民眾在急症發生前讀懂身體發出的警訊，並分享科學、可操作的居家管理策略，讓防護真正落實到日常生活中。

心血管疾病專家戴旭明醫學博士。圖：CAIPA提供
戴旭明指出，心血管健康具有明顯的季節性。冬季的保暖方式、運動強度，甚至藥物管理，都與夏季截然不同。他特別提醒，有基礎病史的患者在寒流期間應避免劇烈的戶外體力活動，像是鏟雪，並對任何不同尋常的胸悶、胸痛或呼吸不適保持高度警惕。

這不只是一集節目，更是一堂攸關生命的冬季健康課。戴旭明醫學博士將分享保暖細節、運動注意事項，以及藥物管理的專業建議，幫助大家在嚴冬中守護心臟、平安過冬。

心血管疾病
紐約健康365

紐約健康365

「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

