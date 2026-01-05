專業醫師資訊 破解健康迷思 「紐約健康365」登陸世界新聞網

我的頻道

世界新聞網／紐約報導
黃雪莉表示，「紐約健康365」節目將邀請專業醫生與醫學專家，為民眾分享醫療健康教育知識。(亞美醫協慈善基金會提供)
當身體出現「三多一少」疑似糖尿病的症狀，或是頭暈目眩不知如何是好，或是孩子三歲仍不會說話…專業醫師的信息能否伸手可及？由亞美醫協慈善基金會(CAIPA Foundation, Inc)獨家製作的「紐約健康365」訪談節目1月起每周二準時上線世界新聞網(worldjournal.com)，攜手服務讀者，以貼近生活的方式解析健康迷思，為華人社區打造隨時可收聽的日常健康指南。

亞美醫協慈善基金會執行總監黃雪莉表示，自新冠疫情開始，基金會持續在移民社區中推動健康平權，旨在讓醫療不再因為語言、文化、心理壓力而成壁壘，「許多華人害怕看醫生，因對心理健康的汙名化而不敢求助，等到病重求醫時，醫生也回天乏術」。

黃雪莉表示，亞美醫協慈善基金會希望透過「紐約健康365」這個節目打開一扇窗，讓華人社區知道，預防性治療以及及時求醫是正常且必要的行為；她補充，本節目將從亞美醫生協會的1400多位醫生以及醫療專家中邀請受訪者，以專業、文化理解以及生活語言結合的方式，帶來貼近民眾的健康知識訪談。

「紐約健康365」的首期節目由亞美醫師協會的執行長及總裁劉季高醫生主講，聚焦兩項攸關華人社區的醫療新規，其一是紐約州兩院已通過的要求醫院提供多語言服務，另一項推動針對亞裔的「在23時篩查」(Screen at 23) 法案，因亞裔平均身體偏瘦，在身體質量指數(BMI)23篩檢有助於及早發現、降低併發症的風險。劉季高指出，新制度提升醫療安全並提醒華人社區積極管理自身健康。

亞美醫協慈善基金會提醒聽眾，「紐約健康365」旨在為民眾提供、普及健康醫療知識，並不能替代個人醫療診斷，若民眾身體出現不適，請立即尋找家庭醫生就醫，若遇緊急情況，請第一時間撥打911求助。

上一則

男子喝珍奶嗆咳昏迷 豐原醫院揪出他腦血管瘤破裂搶救

下一則

51歲男胃食道逆流又有睡眠呼吸中止症 醫：飲酒是放大因子

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20
俗稱的「亞洲臉紅症」是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅。這種現象在東亞裔族群相當常見，但並非過敏反應，而是由一種基因突變所致。資料照片。（路透）

台灣人也有 一杯黃湯下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

2026-01-03 04:23
營養師張馨方指出，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。（記者陳智華／攝影）

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

2026-01-05 04:18
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️醫護不說中文？為何需要篩查？…華人家庭必聽的醫療指南

2026-01-06 09:40

