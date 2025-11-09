旅遊／體驗冰島的藍冰世界與地心探險

前方巨大的火山口裡，黑色渾濁的泥漿像被兇猛的火焰滾沸著，咕嘟咕嘟地躥出來，一浪蓋過一浪的火紅滾燙的岩漿從火山口噴湧而出。(圖為作者提供)

朗格冰川 ，冰島 第二大冰川，我們將在這兒見證最原始最震撼的冰川奇景。

教練簡單介紹一番後，帶上頭盔、穿好雪地衣，我們這群60歲出頭的老隊員們，將在冰川上乘騎雪地摩托，感受冰川上的速度與激情。

我和贊贊兩個老太太做搭檔，贊贊反應極快，一屁股搶先坐到了後座，把當車夫的苦差事扔了給我。

平生從沒騎過摩托車，當我摸到雪地摩托這個龐然大物，真的傻了眼。在茫茫的冰川世界騎雪地摩托，這可怎整呀？心一橫，豁出去了。

當我摸到雪地摩托這個龐然大物，真的傻了眼。(圖為作者提供)

雪地摩托 銀白世界追風

其實容不得我多想，一輛又一輛的雪地摩托「嗚哇嗚哇」地衝了出去。輪到我們了，我一咬牙、按下右手柄旁的油門按鈕，一蹬腿、也追隨著夥伴們衝上雪道。

雪地摩托沒有檔位，完全靠按鈕控制速度。它主要推力來自發動機帶動的一對履帶，車把控制一對雪橇板調整方向，所以轉彎的時候需要比普通摩托更大的力氣。

剛開始摸不著要領，不由得手忙腳亂、狀況百出。上坡下坡時橫衝直撞，有幾次轉彎時差點衝出了雪道。由於太過緊張，握住車把子的雙手和額頭開始微微冒汗。估計此刻坐在後座的贊贊腸子已經悔青，一個不小心坐上了「賊車」。

「冷靜！」我告誡自己，並時刻用教練的話提醒自己「一手油門，一手剎車」。在能夠自如地控制這頭龐然大物後，車技也漸入佳境。

冷風刺臉，很快我的頭盔面罩就起了霧，索性把面罩推開，一下子視野開闊，周圍的絕美景色令我驚嘆不已，在廣袤的冰原上，頓時感到自己的渺小與大自然的神奇。

「好像不難開耶。」中場休息時贊贊連聲說道。她開始摩拳擦掌、躍躍欲試。我趕緊讓位，讓她也騎摩托過癮，我正好可以在後座盡情觀賞冰清玉潔的白雪世界。

呼吸著凜冽而清新的冰川空氣，感受耳邊呼嘯而過的冷風，隨著身後揚起的陣陣飛雪，人生第一次體驗到了無與倫比的「速度與激情」。

當作者一腳跨進冰洞，彷彿從地球穿越到了月球，進入一個完全陌生的迷人世界。(圖為作者提供)

人造冰川隧道 如異世界

「北極探險」旅遊公司不愧為冰島最好的旅行社，安排的項目精彩紛呈，同伴們交口稱讚。

在上次玩過冰川越野摩托的朗格冰川上，一輛8輪巨型越野卡車又載著我們來到世界上最大的人造冰川隧道。

冰島人把冰玩得爐火純青。像是冰川徒步、冰川摩托已經滿足不了喜歡冒險探索的冰島人。幾位大膽的探險家們突發奇想，希望能夠帶領人們進入遙遠而不尋常的冰川內部一探究竟，一睹深埋在冰川之下的壯麗藍冰。

出於這種大膽的設想，發揮企業家、科學家、探險家們的激情、能量、熱情和動力，加上科學、工程、金融和政治的支持，終使夢想變成現實，冰島建成了世界最大的人造冰洞，也讓我等普通人有機會深入冰川內部，親眼目睹冰川內心的美麗藍冰世界。

隊友們在冰川上徒步。(圖為作者提供)

當我一腳跨進冰洞，彷彿穿越到了月球，進入一個完全陌生的迷人世界。冰洞內部四壁呈白色，隨著深度的增加，隧道顏色由白色漸變為藍色。我深吸一口氣，撫摸冰涼透心的冰層，再用腳蹬了蹬1900英尺厚的冰層，感受被大自然環繞的氣息，更驚嘆於四周壯麗的岩層和空靈的冰藍色，彷若置身於現實中的童話世界。

導遊帶領大家仔細探索隧道裂縫，冰川縱穴、水道，冰層和冰層裂隙等，近距離接觸不同類型的冰雪，了解冰川的進化過程。最後來到一個能夠用來舉行婚禮的冰雪小教堂，小教堂好似藍色水晶城堡般晶瑩剔透。導遊讓大家坐下後自告奮勇地為遊客們演唱了一首冰島民歌。禮尚往來，我提議唱個雪絨花，冰洞裡唱著特別地應景。

由農民畫家領唱，來自世界各地的遊客們一起歌唱著，雪花彷彿從四面八方飄了過來…。

搭乘升降纜車抵達120米深的火山口岩漿房底部。(圖為作者提供)

120米深岩漿房 色彩炫目

冰島火山近期又要爆發了。每次冰島火山的爆發，都是吸人眼球，世界注目。冰島人樂呵呵道：「咱冰島的火山一咳嗽，半個地球都得跟著吃藥。」

因為冰島位置特殊，正好處在歐洲大陸與北美洲大陸之間的高緯度地區，冰島的火山一噴發，首先受影響的就是在高緯度飛行的航班；然後依據風向不同，歐洲和北美都會遭受火山灰的危害。

第二次冰島行，有幸進入世界上唯一一座火山，斯瑞努卡基古火山的內部探險，探秘火山地質奇景，一識火山真面目。

1974年，一位冰島醫生，也是洞穴探險者發現了斯瑞努卡基古火山的岩漿房；火山保存完好，地質景觀極為清晰，其獨一無二的形成原理也吸引了世界各地的無數火山地質學家。

2012年，火山岩漿房首次向遊客開放，很快便成為了最受歡迎的熱門自然探險景點之一。

我們自然不會放棄這個絕佳探險機會。

由導遊帶領，步行3公里來到火山洞口，從這兒再搭乘升降纜車抵達120米深的火山口岩漿房底部。

火山口很狹小，纜車更小，只有約4米長、1米寬，僅能容納6、7個人。上纜車前，所有人必須佩戴好保護繩和安全帽，為保障安全和舒適性，也為了便於遊客觀賞岩壁，纜車升降都很緩慢。

當我們乘坐纜車緩緩下降的時候，真有一種進入地心歷險的興奮與忐忑。夥伴們個個神情亢奮，竟無人流露出一點恐懼或害怕。

有道是，火山之心，勇者無懼！

銅、鐵、硫等礦物質在岩漿房的內壁上遺留下了紅、黃、綠、藍等斑斕而瑰麗的地質色彩。(圖為作者提供)

下降數十米後視線豁然開朗，僅看洞口，很難想像洞內如此之大，洞底足有3500多平方米。

岩漿房內的磅礴規模更令我們不住驚嘆。此時此刻，我們進入火山內部遨遊，親眼見證到了斑斕而瑰麗的地質色彩，銅、鐵、硫等礦物質在岩漿房的內壁上遺留下了紅、黃、綠、藍等顏色，在燈光的照耀下熠熠閃亮、迷人眼目。

彷彿開啟了通往超現實火山領域的大門，令我們陶醉於這令人驚嘆的的自然奇觀之中。

著還有驚喜。卸下裝備後，火山公司為每人準備了一碗熱乎乎的鮮美羊肉湯，也為不吃羊肉的我備好一碗蔬菜湯。

張姐說，這兒的羊肉湯不腥也不羶，冰島羊肉鮮美、口感獨特，味道好極了！我當然不受誘惑，一輩子不吃羊肉的人，不開這個戒。

結果每人又吃了第二碗。

看火山噴發 岩漿噴湧出

冰島利特里-赫魯圖爾火山於2023年7月10日爆發。現場觀看火山爆發一直在我的願望清單之上，這次我們運氣爆棚，怎麼樣也得抓住這千載難逢的機會。

旅行社貼心地安排了兩種火山遊，其中7人徒步往返20公里現場觀看，另外3人乘坐直升機遊覽，鳥瞰火山爆發後的壯觀景象。

我們7人由專業導遊帶領，開始沿著山脈蜿蜒而上。一路上經過了2021年3月和2022年8月兩次火山噴發後形成的遺址，二次火山爆發後所產生的黑色凝固熔岩創造出的一片令人震撼的景觀。

導遊介紹，這一次火山爆發並非是爆炸式的爆發，而是以開裂形式出現，岩漿緩慢地從火山口流出，形成了一條長達幾百米的裂縫。熔岩區覆蓋了大約1平方公里，之後很快形成了一個越來越高的火山口。

翻過最後一個山頭，我們開始接近正在噴發的火山，感覺腳下的大地隆隆作響，前方巨大的火山口裡，黑色渾濁的泥漿像被凶猛的火焰滾沸著，咕嘟咕嘟地躥出來，一浪蓋過一浪的火紅滾燙的岩漿從火山口噴湧而出，熔岩緩緩流下，四散開來，周邊的地縫中冒出陣陣煙霧，形成了壯觀不已的震撼場面。

有個成語叫「水火不容」，然而地球上卻有冰島這樣一個神奇的地方，兼具磅礴的水系、潔白的冰川和熔岩翻滾的火山，是名副其實的冰與火的交匯之地。

大自然正以不可思議的手法，將一幅幅神奇美麗的圖像展現在我們面前。此刻，山頂上的大風在耳邊呼嘯出哨音，前方從地縫中冒出的像臭雞蛋味兒的陣陣煙霧撲鼻而來。我久久盯著火山口那滾燙翻湧的岩漿，如痴如醉，再一次深感於自然的偉大和人類的渺小，在自然面前，人類只能選擇尊重和敬畏。

同伴們在噴湧爆發的火山口前留下珍貴合影。大家再次感嘆，旅行，就是不畏艱險、翻山越嶺，只為見證最真實、真震撼的星球之美。