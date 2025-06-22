養生／搭機前補充鋅、維他命C 可避免旅途生病

搭機前增加鋅、維他命C的攝取量，可以避免生病。（圖／123RF）

懷俄明州 駐院內科醫生柏傑斯(Steve Burgess)表示，旅客要到繁忙的交通樞紐如機場、巴士站之前兩小時，應增加鋅、維他命C的攝取量，可以避免生病。

「yahoo!生活」(yahoo Lifestyle)指出，機場、電車及巴士站都是很多人塞在密閉空間，而空氣是循環流通的，還添增旅遊的壓力，打斷睡眠，接觸到新環境，等於造就削弱免疫系統的「完美風暴」。

柏傑斯醫生指出，在前往那些交通紐樞前兩小時的窗口期，服用鋅、維他命C這兩種專殺病菌的營養補充 劑很重要，等於提供免疫系統有目標的升級，而且免疫系統那個時候最有需要。他帶醫生們前去醫學大會，經常看到他們病倒。

柏傑斯表示，該把服用那兩種免疫系統增強劑，看待成打起傘走入雨中，而不是等到全身濕透了才打傘；兩種補充劑可暫時加強一些免疫功能，但效果只持續幾小時。

長途旅程要轉好幾站，請考慮每趟新班機或者火車啟程之前，再服用一次，只是要保持理智；柏傑斯表示，自己瞧過旅客很多共有的誤解，例如整個旅程都服用超大劑量的綜合維他命，還有光抱怨飛機上的空氣品質，卻忽視自己接觸的物體表面。

鋅元素有助於制止病毒增生、感染到呼吸道，甚至還有抗發炎、抗氧化的特色，預防自體免疫疾病及過敏。研究還指出，在發病24小時之內，鋅可以減輕感冒的嚴重程度、縮短生病期。

另個小竅門是服用含鋅潤喉劑，而非錠劑。這種潤喉劑能讓喉嚨、呼吸道直接接觸到這種強力礦物質，而那兩個部位是很多傳染病發作的地方。

維他命C可以提升免疫系統的多種細胞功能，有助於預防感染疾病。

柏傑斯指出，不需要購買昂貴的補充劑或複合劑，只消一般、買得起的補充劑，而在正確的時間服用。

他建議服用15到25毫克的鋅、500到1000毫克的維他命C。他另指出，不時服用這些補充劑會讓消化出毛病，另外別忘記經常洗手；還有喝足夠的水，有助於讓補充劑作用得更有效率，克服搭機時的脫水影響。