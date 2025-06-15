我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

談藝／班克西紐約布魯克林「心碎牆」重近4噸 拍賣失利

記者張聲肇
英國藝術家班克西創作的一幅名為「心碎後如何活下去的戰爭」的壁畫4月29日在紐約布魯克菲爾德廣場中庭展出。(美聯社)
英國藝術家班克西創作的一幅名為「心碎後如何活下去的戰爭」的壁畫4月29日在紐約布魯克菲爾德廣場中庭展出。(美聯社)

英國藝術家班克西(Banksy)塗鴉後，頓成觀光景點的布魯克林倉庫近4噸重的牆壁，日前在紐約根西(Guernsey’s)拍賣行公開拍賣，但最終無人出價流標。

這面破落倉庫的牆壁，2013年經過班克西噴上心臟型氣球，再用繃帶「貼上」後，立即成為紐約一景，也引發一場塗鴉大戰。

班克西的作品出現不久，被不知名的塗鴉客用紅色噴漆在旁噴上「Omar NYC」(紐約市歐瑪)字樣。過了幾天，有人在旁用白色和粉紅色筆跡在歐瑪旁連上「是小女孩」幾個字。接著，又有人用黑字反諷回去：「我記得我自己最初的筆跡。」有些人認為最後這幾個字是班克西本人的回應。

塗鴉戰到此還沒結束，還有人也想參戰，但被保安人員擋下。到今天，SHAN字樣仍依稀可辨。

倉庫被拆除後，這道「名牆」仍保住，物主的後人瑪麗亞．喬治亞迪斯(Maria Georgiadis)說，塗鴉戰展現了紐約精神，可列為紐約文化遺產。「看起來，彷彿戰事還在進行。爭奪這片牆的戰爭確實還在進行。」

名為「心碎後如何活下去的戰爭」(Battle to Survive a Broken Heart)塗鴉戰牆，屬喬治亞迪斯家族所有。瑪麗亞的父親瓦西里奧斯(Vassilios Georgiadis)曾用這棟倉庫當基地，經營屋頂修建和拆除石綿生意。如今連最後一道牆都要賣掉，她心中感受頗為複雜。她父親四年前心臟病去世，這是她打算將拍賣所得捐出一部分給美國心臟協會的原因。

她最近走訪儲藏這牆壁10餘年的倉庫，再看它一眼，說「它對我們全家極具意義，因為父親深愛它，而他又是那麼有愛心的人。」「就像是貼了繃帶的心臟，我們都有愛心，也都經歷過人世的滄桑，再難堪，也只能受傷過後貼上繃帶，繼續往前邁進。我是這麼看的。」

班克西2013年居住紐約時，心血來潮在這片六呎高的牆上，留下這片風景。

班克西 拍賣 心臟病

上一則

大仁說財經／法院阻撓關稅 川普還有其他路可走

下一則

談藝／班克西新作「燈塔」現蹤南法 上面寫了一排字

延伸閱讀

市議員參選人葉凌霞協助 日落公園錘殺案受害者找到住房

市議員參選人葉凌霞協助 日落公園錘殺案受害者找到住房
貝克漢家族大和解 羅密歐終於分手哥哥前任

貝克漢家族大和解 羅密歐終於分手哥哥前任
塗鴉藝術家班克西新作現蹤 南法居民：太神奇了

塗鴉藝術家班克西新作現蹤 南法居民：太神奇了
Lumina紐約布魯克林全新公寓，點亮Greenwood Heights

Lumina紐約布魯克林全新公寓，點亮Greenwood Heights

熱門新聞

2022年美國人在糖果上的支出為426億元，預計未來數年此一數字將攀升至540億元。(記者康錦卿／攝影)

美國現象／加州人最愛吃糖果 為何仍健康

2025-06-08 02:25
5月初在奧馬哈舉行的波克夏股東會前，巴菲特接受記者訪問。(路透)

封面故事／牢記4個E 切忌頻繁交易

2025-06-08 12:45
巴菲特是投資界有名的寵粉者。波克夏股東會的會場，有巴菲特的人形立牌和「謝謝光臨」的字樣，提供粉絲們合影留念。 (路透)

封面故事／巴菲特，我來了 華人粉絲奔向股東會朝聖

2025-06-08 02:30
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(本報資料照)

詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

2025-06-08 02:26
內布拉斯加州普拉特河邊的私人玉米田裡，沙丘鶴忙著覓食增肥。(圖為作者提供)

城鎮傳真／在沙丘鶴之都 看群鳥大遷徙

2025-06-08 02:24
維吉尼亞州諾福克市的塔羅牌算命師Ashley Branton正在占卜，維州的算命禁令，直至2024年才取消。(美聯社)

美國現象／3成人愛算命 每年至少1次

2025-06-08 02:25

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列