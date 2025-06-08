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醫藥／5種疼痛 疾病警訊別輕忽

編譯尤寶琪
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腰痛很可能是腎結石之類的問題。（圖／123RF）
腰痛很可能是腎結石之類的問題。（圖／123RF）

雖然所有疼痛都值得認真對待，但專家告訴「哈芬登郵報」(HuffPost)，有些疼痛不能忽視，需要立即就醫。

「不同的病人情況大不同，有時候即使只是輕微疼痛，但卻有著非常嚴重的問題，」匹茲堡大學(University of Pittsburgh)醫學院(School of Medicine)急診醫學教授圖托羅醫師(Dr. Michael Turturro)指出，「所以，疼痛不容忽視。」

以下是一些你該注意的疼痛表現：

1. 持續的突發性疼痛

「一般來說，持續的突發性疼痛應該要能引起你的重視，」圖托羅表示並指出，這是用出現在任何部位的疼痛。

雖然這疼痛需要接受專業醫療人員的評估來判定是否嚴重，但如果突然出現令人擔憂的新疼痛，最好去檢查一下，而不是忽視它。

2.胸痛

胸痛通常與心臟病有關，所以需要認真對待這種類型的疼痛。

俄亥俄州立大學(Ohio State University)韋克斯納醫學中心(Wexner Medical Center)急診醫師康羅伊(Dr. Mark Conroy)表示：「胸痛絕對是讓我們擔心的一個問題。如果人們突然出現胸痛，且以前從未有過或曾有過胸痛，以及被告知有心臟問題，那就應該盡早去檢查。」

3. 小腿疼痛伴隨小腿發紅

根據康羅伊醫師，小腿疼痛，尤其是小腿肚疼痛，若伴隨出現腫脹或發紅，就是一種令人擔憂的現象。

康羅伊指出：「這是讓我擔心他們可能是出現血栓的症狀，這是我希望患者能近早就醫的疼痛，尤其是近期剛做完手術、長期臥床或剛搭乘了長途航班的患者。」

4. 上背部撕裂痛

背痛很常見，睡眠姿勢不正確、運動不當、坐在沒有支撐的椅子上等等都可能造成背痛。康羅伊醫師指出，有一種類型的背痛，一旦出現就一定要就醫。

如果你上背部或胸部後方出現撕裂痛，那請盡早就醫檢查。康羅伊表示：「這種撕裂痛可能意味著你體內主要大血管，也就是主動脈，出現了問題。」

5. 特定下腹部疼痛

康羅伊醫師表示：「腹部疼痛是會每個急診醫師都有點緊張的疼痛，因為可能性太多了；所以說，醫生要看的不是具體情況，而是症狀的表現。」

「如果你是側腹痛(腰痛)，即下背部或下腹部的兩側出現疼痛，那很可能是腎結石之類的問題，如果你同時伴有發燒，那就有可能是腎臟感染。」康羅伊補充說，如果腰痛伴有惡心和嘔吐，則有可能是闌尾炎。

俄亥俄州 心臟病

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