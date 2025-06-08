理財百科／背巨債又賺得少？ 7步驟教你盡快還債

背債又想盡快還清，務必要踏實地考慮可以減少、甚至刪除哪些開支。(圖／123RF)

問：我被裁員，沒有收入卻還是要支付生活費，欠了很多債，最近開始打零工，收入很少，該如何加速還債？

答：債務累累要擺脫不容易，但專家表示，只要採取正確策略，可加快還款速度、早早無債一身輕。

背負巨額債務又想盡快還清，金融專家建議採取以下七個步驟。

第1步：清點債務

愛達荷州理財業者Financial Footwork認證金融教育家和個人理財專家塞勒 (Hillary Seiler)說，列出所有債務很重要，包括信用卡、各項貸款 、個人債務，並列出利率 、餘額和每月最低還款金額，把一切資訊攤在陽光下才能清楚了解債務全貌，找出還債最佳方法。

第2步：檢視收支預算

攤開所有債務後，接著要追蹤收入、必要開支，以及債務餘額。

檢視預算時務必時時更新所有資訊，估算才精準。收入扣除支出後的差額就是「可支配收入」(disposable income)，可用來加碼還債。

第3步：盡可能拉高「可支配收入」

增加收入或減少支出都有助於增加「可支配收入」。

維吉尼亞州 Ashley F. Morgan律師事務所老闆摩根(Ashley Morgan)表示，刪減支出有很辦法，例如找到更便宜的手機或者汽車保險、犧牲物質享受；如果向來追求便利，刪減支出過簡樸生活確實不容易，但為擺脫債務，務必要腳踏實地考慮可以減少、甚至刪除哪些開支。

刪減開支之餘也要設法增加收入、兼職往往是賺外快的最佳途徑，但要細水長流，每周工作80小時確實可快速增加收入，但會累垮，很難持久。

第4步：設定目標自我激勵

還債過程通常需要辛苦一段時間，對自律和耐心是極大考驗。

摩根建議，除了清楚朝著還清債務的方向走，也要設定目標自我激勵，例如可考慮一年後想做什麼，度假慶祝、存應急基金、增加退休基金？這些都是可行目標。明確目標可時時提醒還清債務的實質好處，遇到困難時較易堅持。

第5步：選擇還款方式

目前最流行的兩種自我還債方法是「滾雪球法」(snowball)和「雪崩法」(avalanche)；這兩種方法都是先償還每一個債務的最低還款額，而後將剩餘的錢集中火力一次還清其中一筆債務，差別在於優先償還哪一筆債務。

滾雪球法優先還清金額最小的債務，可取得動力往向邁進，適合快速見效的人；雪崩法則先還清利息最高的債務，長遠來看可節省更多利息支出。

如果需要專業的還債支持和指導，可考慮藉助「債務管理計畫」(DMP)，由信用諮詢機構管理。信用顧問將評估您的情況、聯絡債權人，嘗試協商降低還款額和利率，而後，您按月將債款交給信用顧問，由顧問支付給債權人。

第6步：考慮整併債務

將所有信用卡和個人貸款合併成一筆貸款可簡化還債流程。

例如有三張信用卡，年利率約30%，可舉借年利率12%的個人貸款還卡債，立即省去兩筆月付，還可降低成本。

選用這種方式時要貨比三家，將信用卡利率、費用、月付和總成本與可選擇的債務合併方案進行比較。

第7步：了解最後腹案

如果債務實在太龐大，可能要藉助以下替代方案。

•債務和解(Debt Settlement)

與債權人協商，以低於欠款的金額還債，通常要債務和解公司從旁協助。

這個方法有些嚴重弊端；主要是因為，通常需要為存足一筆錢而被迫放棄一些債務的還款，將有損信用，況且債權人最終是否同意債務和解也難以確保。

多數債務和解公司收費占債務總額15%到25%，借款人必須為債務和解納稅。

•聲請破產

需要向破產法院提出申請，決定是否符合第7章破產保護的條件或是否必須申請13章破產保護。

第7章破產保護涉及受託人收集並出售您所有非豁免資產，以償還債務，並免除其他合乎條件的剩餘債務；13章破產保護也可能免除債務，但前提是要先完成三到五年還款計畫。兩種情況下，都不必將已免除的債務視為收入報稅。

聲請破產保護將在信用報告中保留七到十年紀錄。此外，第7章破產保護涉及資產扣押，務必仔細權衡利弊。

摩根說，假如無法在最多三年內償還大部分或全部債務，建議考慮破產；如無法在36個月內藉由工作和預算還清債務，應考慮其他選擇。

展開還債之旅時，應時時提高警覺，避免犯同樣的錯。

為確保還債成功，務必清楚了解欠債的根本原因並加以改善，否則可能一邊還債、一邊開始增加債務，揮霍消費往往是負債主因，要極力避免；具體作法是檢視每一筆花費是否確實有必要。

其次，艱辛的還債路上一定堅持到底，要千萬不要半途而廢。

多數人堅持幾個月就失去動力；應該將還債視為持久戰，並牢記目標；最初幾個月特別艱難，要咬牙堅持。