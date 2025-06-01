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養生／飲食型結石 4族群4招預防

廖靜清
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腎結石如果不理會，惡化恐感染出現敗血性休克，醫師提醒，改善生活型態及飲食習慣才能降低罹患腎結石的風險；示意圖。(圖／123RF)
腎結石如果不理會，惡化恐感染出現敗血性休克，醫師提醒，改善生活型態及飲食習慣才能降低罹患腎結石的風險；示意圖。(圖／123RF)

悶熱天氣水分容易流失，如果平日習慣重口味、經常大魚大肉及飲酒，會讓身體製造過多的尿酸，慢慢在尿液中結晶，堆積在腎臟、尿道。微小的結石大多不會感到明顯症狀，但是當結石愈來愈大且掉落到輸尿管時，會讓人痛不欲生。

腎結石好發年齡為30至50歲左右，男性多於女性，但女性常見磷酸類的結石，原因與女性荷爾蒙降低有關。

台灣腎友生活品質促進協會理事長暨台北透析診所院長李孟鴻說，腎結石的主要原因是「身體長期處於高尿酸」狀態，意即尿太濃，尿酸未能有效排出而堆積在體內形成堅硬的結晶物，當脫落位移卡住輸尿管時，除了造成腎臟水腫，還會引發劇烈疼痛。

常見的腎結石有二種：草酸鈣結石、尿酸結石，前者是因為水喝太少或汗流太多，後者大多是尿酸高、痛風患者。李孟鴻建議，不論哪一種成因，都要多喝水、少吃高普林食物，以及戒酒、戒含糖飲料。

李孟鴻表示，飲食型態影響結石，有幾類族群的人要別小心：

1.肥胖、新陳代謝症候群：因為攝取過多熱量，導致身體負擔加重，同時影響尿液酸鹼值，易加速形成腎結石。

2.喝酒：啤酒是草酸來源之一，容易與身體裡的鈣結合為草酸鈣，影響尿酸的排泄。

3.家族史：結石與遺傳有關，尤其是雙親有病史，下一代得到結石機率高出許多。

4.運動員：攝取大量蛋白質（包括另補充乳清蛋白），再加上排汗量大，易讓尿液過酸、增加結石機率。

除了上述原因，減重太快也容易生成尿酸，不當長期使用利尿劑亦會引發腎結石。李孟鴻提醒，要從改善生活型態及飲食習慣下手，多喝水、吃對食物才能降低罹患腎結石的風險。

罹患腎結石若不即時處理，會惡化引起腰痠、腰痛、血尿，造成繼發性感染，甚至出現敗血性休克。應進一步檢查體內是否有其他結石沉積，評估使用適當藥物減輕症狀，或進行體外震波碎石手術、膀胱鏡或輸尿管鏡手術、經皮腎造瘻取石手術清除結石。

李孟鴻還提出四個建議：

1.多喝水：每天喝2000-3000C.C的水，平均分配在白天作息中，天氣炎熱流汗較多時，要多攝取水分。

2.少喝含糖飲料：戒掉可樂、飲料，以喝開水最好，有些飲料（濃茶、咖啡）含有草酸。

3.忌重口味：少吃過鹹食物，攝取太多鈉離子會增加結石的機會。

4.適量肉類：勿吃過多肉類，一餐不要超過一個掌心的量。

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