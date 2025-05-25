教育／她大二懷孕 博士畢典上3娃為母親感到驕傲

霍華德大學是華府著名傳統黑人高等學府；示意圖，非當事人。(圖／123RF)

華府 著名傳統黑人高等學府霍華德大學(Howard University)5月10日舉辦畢業典禮，共有3000餘名畢業生參加，其中來自佛羅里達州的史黛西·斯佩勒(Stacey Speller)苦讀三年後，終於在母親節前夕取得博士文憑，對於這一切她全歸功於孩子與丈夫的付出。

當天史黛西走進畢業典禮會場，不忘向坐在觀眾席的丈夫班傑明(Benjamin)和三個孩子送上飛吻，因為她深知自己能夠順利取得博士學位，全拜家人的奉獻與犧牲。

攻讀霍華德大學博士班

其實史黛西畢業前開始回顧攻讀博士期間一路走來的艱辛歷程，第一年因為被迫離開家人，讓她感深愧疚，經常哭著入睡；第二年，現年6歲、10歲和14歲三個孩子搬到華府與媽媽一起生活，不過丈夫因為工作關係繼續留在佛州 ，直到第三年才搬到華府，全家終於團圓。

史黛拉接受華盛頓郵報(Washington Post)訪問時，對於自己取得博士學位也不忘表達對家人的感激：「這個學位不是我個人的、也是我們全家人的。」

史黛西強調：「這一刻將成為我永生難忘的主要記憶，我祈禱也能成為孩子們的主要記憶，一個他們永遠回味的時刻，因為我希望他們也能像我父母對我的教導，勇於追求自己的夢想。」

其實34歲的史黛拉當年原本在白求恩-庫克曼大學(Bethune-Cookman University)專攻生物學，並打算畢業後申請醫學院，結果計畫趕不上變化，史黛拉大二時發現自己意外懷孕。

史黛西坦承當時非常害怕：「我開始思考所有會阻礙我學業的事，我以為全世界都對我不滿，我感覺自己讓大家失望。」

結果史黛西父親與班傑明母親決定遷居佛州代托納海灘(Daytona Beach)就近照顧長孫布萊斯(Brice)，還有網球教練則努力幫她保住網球獎學金以減輕學費負擔；還有微生物學教授甚至在史黛西參加期末考時，協助照顧剛出生的布萊斯。

盡管就讀醫學院的夢想變得遙不可及，但是大學期間懷孕生子結婚讓史黛西點燃對教育的新理想；她說：「我認為大學的經歷讓我第一次對人性產生極大影響，每個人、不僅是直系親屬、教練與教職員等都非常支持我們。」

於是畢業後，史黛西又在大學校園待了八年，先是攻讀碩士班，然後擔任招生顧問，最後擔任學術顧問，同時陸續又生下兩個孩子，直到疫情爆發，因招生不足而被校方裁員。

於是史黛西興起重返校園深造的念頭，並決定前往霍華德大學攻讀高等教育領導與政策博士班。

在紐約市布朗士(Bronx)長大的史黛西很懷念城市生活，也希望子女能夠在繁榮多元的環境中成長，不過身為母親的史黛西仍因為離家攻讀博士班相當愧疚；她說：「這種刻板印象已經內化我心中，我認為自己很自私，認為自己應該為追求夢想以及沒有達到為人母的標準，深感內疚。」

錯過孩子成長 內心掙扎

尤其當時小兒子布萊克(Blake)才兩歲，擔心他無法理解媽媽不在身邊的原因，讓史黛西內心特別掙扎並直言：「有時我感覺自己錯過許多或者讓孩子錯過許多，因為我們原本應該一起成長，但我卻必須坐在電腦前或者待在教室裡，然而從另一個角度來看，他的媽媽是一位『博士』(doctora西班牙語)。」

因此史黛西依然堅定表示：「這個學位是為了讓下一代更好，他們現在不明白，但我知道自己已經為他們的未來樹立榜樣。」

孩子肯定媽媽 感到驕傲

不過史黛西可能多慮，10歲女兒賽琳娜(Selena)在媽媽畢業典禮結束後接受記者訪問時直言：「第一年，爸爸仍在佛州工作，媽媽也堅持下來，我為她感到非常、非常驕傲。」

史黛西取得博士學位後，計畫從自創非營利組織HBCUorgullo開始推動傳統非裔 大學招收非裔與西語裔學生事務，還得先規畫家庭旅行，因為接下來一家將陸續迎接八年級、五年級與幼兒園三場結業典禮。

BOX 關於她

霍華德大學的校報THE DIG(挖掘)在畢業典禮前夕報導了 史黛西·斯佩勒(Stacey Speller)的故事，斯佩勒出生並成長於布朗克斯，父母是波多黎各人，擁有黑人和土著血統，她自豪地展現自己的非裔拉丁裔身分。身為霍華德大學高等教育領導與政策研究計畫第五批學員，她真誠且富有感染力。她經常戴著能展現她兩種身分的配件——帶有波多黎各國旗的腰包和竹圈耳環。