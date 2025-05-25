周日動動腦／避孕藥的主要成分是什麼？答案別當真
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
1.2012年羅馬的摩天大樓「歐羅斯基塔」(Eurosky Tower)落成後，高度超越哪個著名地標，成為該城最高建築？
2.基於宗教信仰的建校理念，耶魯大學的學生在1908年之前都必修哪兩種語言？
3.主要由鼠類傳播的漢他病毒，其名稱是根據哪一國的地名而來？
4.16世紀菲律賓的酋長拉普拉普(Lapu-Lapu)因殺了何人而成為民族英雄？
5.義大利羅馬著名的「四河噴泉」以四個河神分別代表了美、歐、非、亞四洲的哪四條河？
6.歐盟各國中人口最多的城市是哪一個？
7.既可當食物，又可當中藥，俗稱「臭菜、蕺菜、折耳根」的植物是什麼？
8.全球知名的粉紅色沙灘不下15個，印尼的哪兩個島也有？
9.世界上最年輕的國家是在2011年立國，這是哪一國？
10.幽默題：避孕藥的主要成分是什麼？
答案：1.聖彼得大教堂 2.希伯來文、希臘文 3.韓國 4.麥哲倫 5.拉普拉塔河、多瑙河、尼羅河、恆河 6.巴黎
7.魚腥草 8.科摩多島、龍目島 9.南蘇丹 10.抗生素
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