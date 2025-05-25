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人物／軟實力之父 辭世前慨談川普

中央社
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提出「軟實力」一詞的哈佛學者奈伊曾任副國務次卿，圖為他2010年訪台演講畫面。(本報系資料照)
提出「軟實力」一詞的哈佛學者奈伊曾任副國務次卿，圖為他2010年訪台演講畫面。(本報系資料照)

哈佛大學5月7日宣布名譽教授奈伊(Joseph Nye)過世，享壽88歲。奈伊是一位多才多藝且頗具影響力的政治學家及美國政策制定者，「軟實力」(Soft Power)一詞便是由他所創造。

法新社報導，奈伊與世長辭，他於1964年進入哈佛大學(Harvard University)任教，曾擔任哈佛甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)院長，並在前總統卡特(Jimmy Carter)與柯林頓(Bill Clinton)任內擔任政府職務。

新自由主義思想家

這位新自由主義思想家共撰寫了14本書和200多篇期刊文章，研究領域涵蓋軍備控制與泛非主義等，但他最廣為人知的是在1980年代末期提出「軟實力」一詞。

軟實力指的是國家透過吸引力來取得主導地位的概念，此一理念如今遭到川普總統嘲弄。

相較於武力與經濟制裁等「硬實力」，軟實力包括能夠贏得他人支持的價值與文化。

奈伊在2004年出版的著作中提到這個主題時寫道：「軟實力，是讓別人也想得到你所追求的結果，是一種吸引力，而非強迫他人。」

他舉出的例子，包括前總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)推行「睦鄰政策」後，美國在拉丁美洲的影響力日益增強；相反地，盡管蘇聯的硬實力日益壯大，莫斯科卻因為殘暴統治而失去了對東歐的控制。

川普自今年1月重返白宮以來，大幅削弱了美國的軟實力，包括取消對外援助、打壓國際學生，並試圖增加軍事開支。

稱川普不懂權力

奈伊今年2月接受法新社訪問，談及他如何看待川普的第二任期時寫道：「川普其實不是很了解權力，他只把這看作是脅迫與交易。」

他透過電子郵件說：「他把短期成果誤認為長期效應。強硬的脅迫權力(例如關稅威脅)或許在短期內奏效，但從長遠來看，卻會促使他國減少對美國的依賴。」

「我們過去80年的成功，也有賴於自身的吸引力。」

但他表示，美國的軟實力過去也曾經歷過不同的周期性變化，例如在越戰期間，美國一度不受歡迎。

他寫道：「川普卸任後，我們或許能恢復一些聲望，但他已經破壞了人們對美國的信任。」

奈伊承認，單靠軟實力有其局限性。他在書中寫道：「優質的葡萄酒和起司無法保證法國的吸引力，口袋怪獸(Pokemon)遊戲的流行，也不能保證日本能達成他們希望的政策成果。」

外界認為，倘若凱瑞(John Kerry)在2004年贏得總統大選，奈伊可能會是國家安全顧問人選。他也特別關注日本事務，前總統歐巴馬(Barack Obama)甚至考慮任命他擔任駐日大使。

奈伊擔任政府職務期間大多聚焦核政策。他認為，核武的風險本可嚇阻主要強權參與第一次世界大戰，但自冷戰結束以來，核武擴散帶來了新的危險。

哈佛大學學者艾利森(Graham Allison)在聲明中說：「他(奈伊)最自豪的是在卡特和柯林頓政府時期，在理智和實踐上為防止核戰爭做出的貢獻。」

奈伊：脅迫和交易 重創美國軟實力

奈伊於上世紀80年代末提出「軟實力」概念，指的是一個國家不訴諸威逼和利誘手段，便能對他國產生影響力和感召力。當時，美國經濟、軍事等硬實力在全球領先，同時投入大量資源包裝輸出軟實力，試圖以柔性方式讓更多國家認可美式價值觀，接受美國領導力，進一步鞏固美國在國際體系中的主導地位。

他去世之前不久，在英國「金融時報」發表評論文章說，川普總統再次上台後，揚言「購買」格陵蘭島、覬覦巴拿馬運河、霸凌盟友和第三世界國家，這些依靠「脅迫和交易」的政策既不正當也不合理，嚴重損害美國軟實力。

「南華早報」近期刊出關於美國軟實力衰退的評論文章指出，硬實力或許可以通過提升軍力和發展經濟來重建，軟實力一旦削弱則難以恢復。「當一個國家通過反覆無常的外交政策、退出全球治理以及削弱盟友信任等方式導致軟實力下降時，它將加速自身衰落。」

新華社也刊出「金融時報」專欄作家愛德華·盧斯的文章說，美國正在加速揮霍其軟實力，其自我毀滅的速度是歷史性的；指他在文中援引英國歷史學家阿諾德·湯因比的名言：「文明並非死於他人之手，而是亡於自我了結。」

川普 哈佛大學 柯林頓

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