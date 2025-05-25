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星座／5月25日至5月31日 雙子座運勢得意 射手座社交疲軟

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2025年5月25日至5月31日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

金牛座      4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西；若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

獅子座   7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以透過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。

幸運色彩：梅子青

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量；過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周運勢會和你的情緒一樣平穩，可以靜下心來處理一些繁瑣的事。空閒之餘，不妨多和家人朋友聯繫，你的關心付出不僅能讓家人開心，你也會很快樂。

幸運色彩：鮭魚

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

焦慮與煩躁的情緒會纏著你，這都是因為等待惹的禍。要想回歸良好的心境，就應該主動出擊，不管是詢問結果也好，尋找答案也罷，總之不要等著別人給你審判。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

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