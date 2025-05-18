旅遊／楓丹白露宮 收藏法國輝煌

楓丹白露宮正面。(圖為作者提供)

2024年10月底，秋風起、楓葉紅了，秋意正濃，我們在巴黎自助旅行，遊畢凡爾賽宮及羅浮宮後，造訪了這座美好優雅的城堡「楓丹白露宮」，法語中Fontainebleau「美麗的泉水」轉譯為「楓丹白露」，如此傳神的形容，出於朱自清先生的妙筆，詩情畫意令人有無盡的美麗遐想。

這座從12世紀用作法國國王狩獵的行宮，歷經八個世紀各個時期不斷地修繕擴建，其中又以國王弗朗索瓦一世改變最多，之後經歷拿破崙及他的妻子約瑟芬的諸多改變，集眾多的藝術家與建築家的精心設計、創造出富麗堂皇的宮殿，四周森林茂盛，風景綺麗，室內豐富的雕塑及畫作藝術登峰造極、引人入勝。

圓明園珍寶 藏中國館

1860年英法聯軍攻占圓明園搶奪而來的珍寶所設立的中國館，更是其他西方博物館中無可媲美的收藏。1981年，聯合國教育科學文化組認定為世界遺產，亨利二世、亨利四世、路易十四、十五、十六及拿破崙等法國帝王都曾在此居住過，王室的婚喪大典也常在這舉行，瑞典 女王、俄國沙皇及丹麥國王都曾下榻於此，1945至1965年北大西洋公約組織 軍事總部設立於此；參觀此宮如同見證了法國的歷史。

從巴黎「里昂車站」出發，約40分鐘到達「楓丹白露火車站」接著轉搭公車約十分鐘左右，即抵皇宮，進入楓丹白露宮鑲著金色圖案的鐵柵欄大門後，藍頂米色牆、三面環繞成ㄇ字型城堡近在咫尺，四大塊的綠色草皮點綴著偌大的前院，竟然看不到遊客群，寧靜安詳簡單樸實又壯觀。

1814年拿破崙軍被普、奧、俄聯軍擊敗，拿破崙宣布無條件投降，並在楓丹白露宮簽署退位昭書，法蘭西第一帝國從此滅亡，眼前的城堡正面的馬蹄型的階梯，正是他與跟隨他的侍衛隊員訣別的場所，一代梟雄從此流放異鄉，整個宮殿中有關拿破崙的收藏是最完整，也是他處無法媲美的。

整座宮殿包括一座主塔、六座王宮、五個庭院和四座花園，宮中分成四個博物館，分別是中國館、拿破崙一世館、畫廊及家居館，其中主要景點有拿破崙廳及寶座殿、弗朗索瓦一世長廊、戴安娜壁畫長廊、舞廳、教皇套間及王后臥室等等，因為遊客不多，得以仔細欣賞觀察。

收藏完整 揭拿破崙一生

拿破崙1804年加冕稱帝後，即以此宮作為皇宮，也為此宮做了許多裝修。進入拿破崙一世博物館後，他的巨幅的畫像就在眼前呈現，另一側則是白色石膏雕像，畫面中的拿破崙短小精靈、面貌英挺。

另一幅在他身邊的畫像是他的第一任妻子約瑟芬，頭戴皇冠身著金邊長禮服雍容華貴，許多物品上面均刻有一字母N，乃是拿破崙的縮寫。

此地許多拿破崙的物件、日常生活用品、母親的畫像、兩任妻子及兒子的用品、畫像、他的刀劍、衣帽，行軍的帳篷、帶去打仗的物品，甚至醫生使用的道具、各國往來贈送的禮品，還有拿破崙自己購入的收藏品都在此宮中，其中他的書房在辦公桌後方即是榻鋪，許是體現了當時日以繼夜為國操勞憂心的狀態。

每個房間裝飾的金碧輝煌，牆壁上掛的壁毯、油晝、室內的家具，壁爐、浮雕，廊柱上的細節裝飾，天花板上的畫作雕像，這些能工巧匠的傑作，無一不是藝術品，貴氣十足，當年皇室的奢華風格一覧無遺。

拿破崙的御座廳、也是目前法國僅存的一個御座，金光閃閃的權杖、皇冠、劍等，皇椅並不大，精緻可愛，這原本是法國皇帝的寢宮，被拿破崙改成他的御座廳，許多家具是從路易十六就保留下來的，覲見儀式或是宣誓典禮均在此舉行，後來戰敗投降時，也是在此簽下退位書，至今他簽退位書坐過的椅子，仍保留在讓位沙龍廳中，而法國的宮廷歷史也在楓丹白露宮，逐漸進入歷史尾聲。

退位沙龍/讓位廳。(圖為作者提供)

拿破崙與約瑟芬的寢宮中的床，裝飾得金碧輝煌、非常討喜，綠色、紅色與金色的搭配，上面的刺繡看起來如同新品，高雅端莊，床鋪本身並不大但是很高，一旁還放著階梯，以便上下。約瑟芬的床原本是路易十六送給王后瑪麗的，但是她從未使用過，約瑟芬應該是第一位使用該床的，床前面不遠處設有柵欄，畫分開私人領域。

約瑟芬的寢宮床前有欄柵。(圖為作者提供)

弗朗索瓦一世這位風流倜儻的騎士大鼻子國王，極度醉心藝術及文學，使得法國文化發展欣欣向榮，並將當時義大利 文藝復興時期的氣氛引入，也因為他收購諸如米開朗基羅、拉斐爾等大師作品，從義大利運回法國，甚至將達文西請入宮中作畫，也帶來了蒙娜麗莎這幅名畫，當然也淘空國庫，如今拜他之賜，平民百姓的我們也能欣賞到這幅名作，為法國賺進不少觀光財。

弗朗索瓦一世畫廊中的浮雕。(圖為作者提供)

畫廊很長，有每一任國王的名字，F為弗朗索瓦一世的縮寫，兩旁懸掛名畫，栩栩如生的浮雕美不勝收，眾多的花環彩帶、石膏花飾及人物浮雕，將此畫廊裝飾成精美藝術品一樣，既突出又有立體感，其中一幅是隻大象身上披著鳶尾花的鞍韉，鳶尾花亦是法國的國花，特殊又吸睛，也有許多蠑螈圖案雕刻，它是弗朗索瓦一世的象徵物，與F縮寫在此到處可見。

天花板上精美多彩的圖案，令我目不轉睛，它也曾是蒙娜麗莎展出的場所。雖然位在法國卻是義大利的風格、堪稱「文藝復興的典範」，輝煌典雅、震撼又驚喜。

舞會大廳 曼妙絕倫

甫踏入這舞會大廳的一剎那，令我情緒高昂，想像國王、皇后、王子、公主及皇室成員在此進行舞會活動，美妙的音樂、杯光斛影，衣香鬢影，兩旁的水晶吊燈，精緻鑲嵌的天花板，似乎自己也隨著旋律舞了起來，那杯酒高歌的歡樂情景，陶醉其中。

舞會大廳一隅。(圖為作者提供)

天花板上有許多H跟半月雕刻 ，H代表亨利二世，因為是他將此房間改造成舞廳，想必是一位懂得及時行樂的君主，而半月型雕刻據說是他情婦的標記。

1800年當選羅馬教皇的庇護七世前來巴黎，並入住楓丹白露宮準備為拿破崙加冕。一直以來都是皇帝親赴羅馬接受加冕，無奈當時情勢所逼，卻沒有想到登基大典時，拿破崙自己奪走皇冠為皇后及自己加冕，這對教皇而言是非常屈辱的行為，當時的畫家也曾畫下這情景，我們在凡爾賽宮曾看到此畫，畫中的教皇滿臉的無奈。

舞會大廳。(圖為作者提供)

到了1809年時，拿破崙吞併了教皇的各邦，他氣得宣布將拿破崙從教門中開除，拿破崙也派人將教皇逮捕關押在義大利，1812年又轉移到楓丹白露宮中軟禁，直到1814年拿破崙被迫退位才得以釋放。

這間原來是路易十三的王后使用過，房間裝飾的華麗無比、貴氣逼人，猜想當年在教皇心中怕是淒淒慘慘、度日如年吧。

戴安娜畫廊 栩栩如生

戴安娜畫廊。(圖為作者提供)

戴安娜畫廊是城堡中最長的房間，約80公尺，原本是亨利四世為王后建造的，拿破崙在1810年時改建成描繪他豐功偉業的畫廊；戴安娜是希臘戰爭女神Artemis的羅馬名字，在天花板上看到她的美姿栩栩如生，真不知是什麼樣的想像空間，創造了如此美好的事物。兩旁則是書櫃，裡面藏書甚多，最遠處則是拿破崙使用過的一座地球儀。

站在這些名畫、珍寶雲集，富麗堂皇大殿中，歷史似真似幻的，在眼前如跑馬燈般拂過，多少帝王風起雲湧、發生過多少波詭雲湧的歷史事件，尤其來之前特意看了凡爾賽宮路易十四的電視劇，劇中故事大多發生在此宮中，看電視劇時已覺得驚心動魄、高潮迭起，如今站在他的皇宮中，彷彿一切傳奇重生，「浪花淘盡英雄，是非成敗轉頭空，古今多少事，都付笑談中」，唏噓嘆息不已。

隨著參觀路線一一欣賞了每間房間，唯獨不見中國館，詢問之下才知道原來是在一樓，而且只有早上開放，且開放時間很短，想想這些國寶在別人的國土上，令人沮喪。後來在回程途中遇到一新婚華人夫婦，交談之下談到中國館，據他們說，參觀的人很少，全是亞洲人，由一位館中服務人員帶領以英語介紹，參觀完一房間後馬上關閉、感覺很神祕，大約20分鐘左右就參觀結束，從他們的手機照片上看到，有些國寶被一分為二，變成了燭台，不中不西、糟蹋了國寶啊！

楓丹白露宮呈現了12至19世紀法國各種不同的建築藝術風格，融合了義大利與法國藝術風格，外觀素雅簡單，內部富麗奢華，令人大開眼界，也影響了歐洲其他國家，而圍繞著宮庭四周的森林、花園及噴泉更是美麗動人又幽雅寧靜，歲月靜好，不虛此行。