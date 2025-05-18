亞裔傳統月／紐約聲音…紐約跳腳 安全網恐破防

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記者范航瑜
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紐約市衛生局代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)接受本報專訪表示，若聯邦政府削減醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)資金，將對市醫療體系與經濟造成「深遠且嚴重的影響」。(記者范航瑜／攝影)
紐約市衛生局代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)接受本報專訪表示，若聯邦政府削減醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)資金，將對市醫療體系與經濟造成「深遠且嚴重的影響」。(記者范航瑜／攝影)

紐約市衛生局代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)接受世界日報專訪表示，若聯邦政府削減醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)資金，將對市醫療體系與經濟造成深遠且嚴重的影響。尤其對於仰賴白卡就醫的華人社區，以及以「安全網醫院」(Safety Net Hospitals)為基礎的照護體系而言，資金緊縮恐帶來連鎖衝擊。

白卡使用率 華社偏高

紐約市衛生局日前聯合多個市府單位舉行圓桌會議，重申不論移民身分，所有紐約人皆可獲得市府提供的醫療服務。會後，市衛生局代理局長莫爾斯受訪表示，若聯邦大幅削減白卡經費，將對市醫療體系及整體經濟造成嚴重衝擊。

莫爾斯指出，紐約市有半數居民仰賴白卡，其中兒童占比達六成，新生兒中更有55%為接受補助的母親所生。據市人力資源管理局(HRA)的3月白卡登記數據，主要華人聚居區的白卡登記比率偏高：布魯克林第七和第十社區約為15%，法拉盛所在的皇后區第七社區達17%，略高於區內平均。曼哈頓華埠的白卡登記比率最高，超過21%，顯著高於全區平均。

除了經濟層面考量，莫爾斯也憂心補助削減將削弱「預防醫療」的普及度，導致更多人無法接受乳癌、結腸癌等早期可篩檢疾病的檢查。「我最不願見到的情況是，若我們失去大部分醫療補助資源，導致保險涵蓋人口減少，進而使乳癌、結腸癌等可預防疾病的發病率上升，」莫爾斯表示。

據美國癌症協會癌症行動網路(American Cancer Society Cancer Action Network)數據，擴大白卡覆蓋和患者的倖存率之間存在著顯著的相關關係。白卡覆蓋有助於可提升患者與倖存者的保險覆蓋率，增加早期診斷與治療機會，並提升生存率與篩檢率。

無法維持營運 醫院恐關

在有白卡擴張服務(Medicaid Expansion)的州，聯邦合格健康中心(FQHCs)的結腸直腸癌篩檢中位數為42.1%，而未擴大者僅為36.5%。

在美國醫療系統中，「安全網醫院」(Safety Net Hospitals)扮演關鍵角色，專為低收入、無保險與邊緣群體提供基本醫療服務。雖無統一定義，安全網醫院一般指以服務弱勢群體為導向、白卡與無保險病患占比高的醫療機構。

據紐約州衛生廳統計，紐約市內47家受評醫院中，有28家被列為「完全安全網醫院」，其中曼哈頓的表維醫院(Bellevue Hospital)醫院位列前茅，該醫院也是全市公立醫院系統中的最大急診護理機。皇后區則以艾姆赫斯特(Elmhurst)與法拉盛醫院為主，服務快速增長的華人社區。布碌崙共有九家符合標準。

對曼哈頓華埠等移民社區而言，安全網醫院能否「在地可及」，關係重大。莫爾斯直言，若白卡病患失去保險，「這些醫院將無法維持營運，甚至面臨關閉風險。」

白卡計畫 社會經濟支柱

安全網醫院對白卡資金依賴度極高。州衛生廳數據顯示，法拉盛醫院住院病患中約72%、門診病患中約78%為白卡使用者。而公共資金撥款緊縮無疑將使口譯服務、社區診所與慈善醫療首當其衝，這些正是非英語母語長者與新移民仰賴的醫療資源。

莫爾斯表示，許多民代及民選官員已投入保護白卡的行列，但紐約市仍需更多支持與行動。在她看來，白卡不僅關乎居民醫療服務，更為州與市創造大量就業機會。「白卡是我們醫療體系的命脈」。

莫爾斯表示，如果真遭大幅削減，市府也會強化本地安全網計畫，如「紐約關懷」等替代方案，彌補缺口。

「白卡經費削減是全國性的問題，但紐約市會站出來引領，」莫爾斯說。

紐約市多少人使用Medicaid

根據紐約州官方數據，截至2024年3月，紐約市有416萬1927人正在使用聯邦醫療補助(Medicaid)。這個數字約佔全紐約州總Medicaid受益人數的57.1%。歷史數據顯示，紐約市Medicaid受益人數自2023年以來一直維持在約410萬至440萬人之間，略有波動。

紐約州多少人使用Medicaid

截至2024年10月，紐約州共有665萬2419人正在使用聯邦醫療補助(Medicaid)或兒童健康保險計畫(CHIP)。此外，2023年底時，紐約州的Medicaid總登記人數接近760萬人。這些數據顯示，紐約州是全美Medicaid受益人數最多的州之一。

民眾在華府遊行，要求聯邦勿砍白卡經費。(美聯社)
民眾在華府遊行，要求聯邦勿砍白卡經費。(美聯社)

白卡 Medicaid 紐約市

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