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亞裔傳統月／斷了醫路…白卡看病 首遇醫生拒收

特派員黃惠玲
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好不容易安排上的腹痛看診，卻在就診日前一天接到診所通知取消，讓林娟一臉茫然。(林娟提供)
好不容易安排上的腹痛看診，卻在就診日前一天接到診所通知取消，讓林娟一臉茫然。(林娟提供)

持有伊利諾州白卡(Medicaid)已經七年的44歲的林娟，在川普總統重掌白宮後，第一次感受到「有病無處求醫」的窘境，患有腹痛痼疾的她，實在忍受不了多次發作的疼痛，於去年底求醫，好不容易獲安排在今年2月10日就診， 未料預約日前一天，接到醫生診所通知，指「受到聯邦經費削減影響，取消10日的看診，如要保持該次診療，費用須由患者全額自付」。

意外成為川普新政「受害者」的林娟說，她也想自掏腰包求診，但又相當擔心到時醫療費用遠超她的負擔能力，尤其對於她跟另一半年收僅接近2萬元的家庭來說，每一筆額外開銷都會嚴重影響家計。林娟說，在經濟壓力下，她只能想辦法盡快找到其他收白卡的專科醫生。

透過朋友幫忙，她打了幾十個診所電話，終於在芝加哥橋港區找到願意收白卡的老醫生，並安排了一個月後的就診預約。

原以為繞了一大圈終於可以看醫生了，但還未等到看診日，有天半夜林娟腹部痛到無法忍受，先生只能趕緊把她送到羅耀拉醫院(Loyola Hospital)急診，通常急診時不會詢問或確認患者的醫療保險狀態，林娟在醫院接受了檢查，確認她罹患膽結石，醫院並給了她藥物服用，在有效緩解疼痛後，醫院要求林娟在一周後回診。

當時並沒有想到白卡會是障礙的林娟，依照醫矚回羅耀拉醫院複診，然而一到醫院，前台登記人員就告知，「我們不收白卡，除非自付」；此外，前台也提到上次的急診帳單會送到患者住址，因為不接受白卡，林娟必須全額自付。

聽到醫院的說法，林娟頭冒冷汗，「我也想買好一點的健保計畫，但是家裡能賺錢的兩個大人都是打臨時工，想買也買不起」。

一周後，林娟接到了急診帳單，急診短短數小時收費竟達6000多元。林娟十分沮喪地說，「美國的窮人即使有白卡福利，也可能看不起病」。後在醫院社福部門協助下，她的醫療費用減到2000多元，但對於她來說，仍是沉重的負擔。

川普上台後大砍聯邦預算，盡管目前未公開宣布要拿Medicaid開刀，但持續的大規模裁員及縮減各種經費，已經帶給診所、醫院連鎖反應。

林娟說，她希望新的醫生可以順利為她安排開刀，否則她或許只能回中國治療，「一張往返芝加哥和廣州的機票大概1000餘元，而這個金額在美國連一次簡單急診的費用都不夠支付」。

白卡 川普 醫療費

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