我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

亞裔傳統月／求職之路…投千份履歷 才可能上岸

特派員黃惠玲
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥大學為美國頂尖大學，然在川普政府下，許多名校留學生也面臨龐大的學習、求職壓力。(Helen提供)
芝加哥大學為美國頂尖大學，然在川普政府下，許多名校留學生也面臨龐大的學習、求職壓力。(Helen提供)

芝加哥大學金融科系相關研究所第一年的Helen

相對於川普執政後許多其他國家的留學生所面臨的簽證撤銷壓力，整體就業市場的不景氣，才是中國留學生焦慮、迷茫的根源。「大概要投出1000多份履歷，才可能有那麼一點『上岸』機會」，就讀芝加哥大學金融相關研究所的Helen說，好不容易進了夢想學校，但「美國怎麼跟預期的很不一樣」，在龐大的找工壓力下，學習多少受到干擾，就業前景也看不出曙光。

加上暑假原本計畫出國走走或回中國探望家人，然而盡管校方沒有提出公開警告，但現在的環境下，「大家都知道最好不要離開美國境內，沒有人可以保證你能順利回美完成學業」，Helen說，「整個人就是陷入一種無處發洩的鬱悶。」

商學院在全美排名頂尖的芝加哥大學，以往在就業市場上堪稱「寵兒」，但現階段企業紛紛裁員縮減開支，還有就是整個職場對於要贊助申請者的職業簽證(H1B)態度不友善，「不少公司在首輪篩選求職者資料時，直接剔除需要身分贊助的申請人」，Helen說，去年下半年時，她送出100份履歷，大概能拿到兩、三份面試機會，今年情況更差了。

她說，有朋友送出了1200份履歷，最終獲得10多個面試機會，但往往到最後一輪雇主獲知需要贊助身分時，就打了退堂鼓。Helen準備在畢業後能夠找到工作機會，累積經驗後再回到中國，為了這個「夢想」，一年多來天天就在找企業、機構投履歷，「可以說沒有什麼娛樂、社交生活」。

「學長姊通常建議的多多參加Networking、coffe chat建立人脈，這兩年也幾乎對找工作是『無效努力』」，Helen說，從來沒有覺得如此沮喪過。

華盛頓大學博士後第二年的kevin

大規模的聯邦經費刪減，導致高學歷科研工作機會明顯減少，是2018年來美至今的中國留學生Kevin，對於川普上台後感受到的最大衝擊。

目前在華盛頓大學醫學相關科系擔任第二年博士後研究員的他說，博士後一般就是五年時間期限，之後就要轉到業界或就業市場工作，「雖然有點慶幸我不是剛好在博士後的最後一兩年，所以比較沒有即時求職的壓力，但自己很快也將面臨找工作的挑戰，看到現階段的就業市場狀況，心理影響層面又大又重」，Kevin提到有認識的博士後前陣子好不容易收到工作錄取通知，但高興不到兩周，又接到通知因該職位裁徹而取消了入職。

來美七年的Kevin，本來計畫今年6月要返國看看家人，這也是他七年來第一次回中國，沒想到學校發出警告，考慮時下簽證政策不斷變動，希望國際學生盡量不要離境美國，以免屆時發生無法返校繼續學業或工作的突發情況，看到這份通知，加上不時從其他學校聽到現今簽證問題重重，Kevin說，「我完全不敢離開美國了」。

芝加哥藝術學院大四生Alice

「我的藝術專業不敏感，學校氛圍也比較自由派，表面看來受到川普政府新的簽證措施影響不大，但不要忽略了『蝴蝶效應』」，在全美著名的芝加哥藝術學院攻讀藝術的Alice說，川普政府收緊理工科技領域的學生簽證，看起來對學藝術的學生似乎無關痛癢，但其政府大砍各種經費、預算，對於許多仰賴非營利組織經費或政府資金支援創作、展覽的藝術系學生來說，卻如同被「掐斷了後援生命線」。

此外，到世界各地觀摩、創作、參展，是藝術系學生很重要的學習環節，目前川普政府頻頻針對國際學生簽證執法，讓許多留學生不敢輕易離境，就怕影響繼續學業，Alice說，盡管自己攻讀的藝術並非敏感科系，但多少還是會顧慮到離境美國的風險。

「可以預見未來這幾年，對於學藝術的人就業難上加難」，Alice說，本來藝術崗位就少，現在到處缺經費、裁減人員，「我也想學別的科系生送出千份履歷，但首先要有這麼多工作機會可以讓我去丟履歷。」面對不確定的未來，「只能走一步算一步」。

芝加哥藝術學院的學生Alice說「未來這幾年，學藝術的人就業難上加難」。圖為芝加...
芝加哥藝術學院的學生Alice說「未來這幾年，學藝術的人就業難上加難」。圖為芝加哥藝術館前的街頭表演者。(記者康錦卿／攝影)

學生簽證 中國留學生 川普

上一則

亞裔傳統月／就是挺川…小商家讚川 敢說敢動手

下一則

亞裔傳統月／不如歸去…美失吸引力 科學家返中

延伸閱讀

500萬元「金卡」簽證 馬斯克曝即將上路

500萬元「金卡」簽證 馬斯克曝即將上路
移民大增惹怨 英擬縮簽證規範 畢業生簽證制度也將調整

移民大增惹怨 英擬縮簽證規範 畢業生簽證制度也將調整
外籍勞工引起反彈 英擬緊縮簽證規範

外籍勞工引起反彈 英擬緊縮簽證規範
移民大增引民怨…英國擬縮緊簽證規範 12日將在國會公布白皮書

移民大增引民怨…英國擬縮緊簽證規範 12日將在國會公布白皮書

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
運動追蹤器，適合媽媽嗎？(圖／123RF)

這5種母親節禮物 媽媽可能不想收到

2025-05-11 11:56
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。（美聯社）

理財百科／銀行出現6跡象 該換了

2025-05-11 14:00
許多男性表示「希望妻子把家庭放在工作之上」，這對部分女性來說，是件沮喪的事。(圖／123RF)

封面故事／單身？結婚？妳選哪條路

2025-05-11 02:30
夫妻兩人分開生活，有空才見面相處，這種「分居婚」(Living Apart Together 簡稱 L.A.T.) 的婚姻模式，愈來愈獲得接受，(圖／123RF)

封面故事／無奈？合意？分居婚愈來愈獲認可

2025-05-11 02:29
有些Z世代不再抱著隨意談戀愛的態度，開始願意與對方認真交往。(圖／123RF)

封面故事／曖昧關係褪色 Z世代醒悟願認真交往

2025-05-11 11:41

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃