亞裔傳統月／求職之路…投千份履歷 才可能上岸

芝加哥大學為美國頂尖大學，然在川普政府下，許多名校留學生也面臨龐大的學習、求職壓力。(Helen提供)

芝加哥大學金融科系相關研究所第一年的Helen

相對於川普 執政後許多其他國家的留學生所面臨的簽證撤銷壓力，整體就業市場的不景氣，才是中國留學生 焦慮、迷茫的根源。「大概要投出1000多份履歷，才可能有那麼一點『上岸』機會」，就讀芝加哥大學金融相關研究所的Helen說，好不容易進了夢想學校，但「美國怎麼跟預期的很不一樣」，在龐大的找工壓力下，學習多少受到干擾，就業前景也看不出曙光。

加上暑假原本計畫出國走走或回中國探望家人，然而盡管校方沒有提出公開警告，但現在的環境下，「大家都知道最好不要離開美國境內，沒有人可以保證你能順利回美完成學業」，Helen說，「整個人就是陷入一種無處發洩的鬱悶。」

商學院在全美排名頂尖的芝加哥大學，以往在就業市場上堪稱「寵兒」，但現階段企業紛紛裁員縮減開支，還有就是整個職場對於要贊助申請者的職業簽證(H1B)態度不友善，「不少公司在首輪篩選求職者資料時，直接剔除需要身分贊助的申請人」，Helen說，去年下半年時，她送出100份履歷，大概能拿到兩、三份面試機會，今年情況更差了。

她說，有朋友送出了1200份履歷，最終獲得10多個面試機會，但往往到最後一輪雇主獲知需要贊助身分時，就打了退堂鼓。Helen準備在畢業後能夠找到工作機會，累積經驗後再回到中國，為了這個「夢想」，一年多來天天就在找企業、機構投履歷，「可以說沒有什麼娛樂、社交生活」。

「學長姊通常建議的多多參加Networking、coffe chat建立人脈，這兩年也幾乎對找工作是『無效努力』」，Helen說，從來沒有覺得如此沮喪過。

華盛頓大學博士後第二年的kevin

大規模的聯邦經費刪減，導致高學歷科研工作機會明顯減少，是2018年來美至今的中國留學生Kevin，對於川普上台後感受到的最大衝擊。

目前在華盛頓大學醫學相關科系擔任第二年博士後研究員的他說，博士後一般就是五年時間期限，之後就要轉到業界或就業市場工作，「雖然有點慶幸我不是剛好在博士後的最後一兩年，所以比較沒有即時求職的壓力，但自己很快也將面臨找工作的挑戰，看到現階段的就業市場狀況，心理影響層面又大又重」，Kevin提到有認識的博士後前陣子好不容易收到工作錄取通知，但高興不到兩周，又接到通知因該職位裁徹而取消了入職。

來美七年的Kevin，本來計畫今年6月要返國看看家人，這也是他七年來第一次回中國，沒想到學校發出警告，考慮時下簽證政策不斷變動，希望國際學生盡量不要離境美國，以免屆時發生無法返校繼續學業或工作的突發情況，看到這份通知，加上不時從其他學校聽到現今簽證問題重重，Kevin說，「我完全不敢離開美國了」。

芝加哥藝術學院大四生Alice

「我的藝術專業不敏感，學校氛圍也比較自由派，表面看來受到川普政府新的簽證措施影響不大，但不要忽略了『蝴蝶效應』」，在全美著名的芝加哥藝術學院攻讀藝術的Alice說，川普政府收緊理工科技領域的學生簽證 ，看起來對學藝術的學生似乎無關痛癢，但其政府大砍各種經費、預算，對於許多仰賴非營利組織經費或政府資金支援創作、展覽的藝術系學生來說，卻如同被「掐斷了後援生命線」。

此外，到世界各地觀摩、創作、參展，是藝術系學生很重要的學習環節，目前川普政府頻頻針對國際學生簽證執法，讓許多留學生不敢輕易離境，就怕影響繼續學業，Alice說，盡管自己攻讀的藝術並非敏感科系，但多少還是會顧慮到離境美國的風險。